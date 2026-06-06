أهم الأخبار: حالة طقس شديدة وحادة في أسعار الذهب واستقرار العملات وإطلاق إعلان جديد للإسكان الاجتماعي وبدء امتحانات الدبلومات الفنية

تغطية لأهم الأحداث اليومية في مصر تشمل تحذيرات الأرصاد من موجة حرارة ورطوبة عالية، وإسقاط مئات المسيرات فوق الأراضي الروسية، وتراجع كبير في أسعار الذهب محليا مع شراء البنوك المركزية كميات كبيرة، واستقرار أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري، استعداد وزارة الإسكان للإعلان عن مرحلة جديدة من مشروع سكن لكل المصريين، وانطلاق امتحانات الدبلومات الفنية على مستوى الجمهورية amid إجراءات تنظيمية مكثفة.

نشر موقع صدي البلد ، خلال الساعات الماضية ، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التلفزيونية ، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات ، نوضح أبرزها فيما يلي : موجة حرارة ورطوبة عالية ..

الأرصاد تحذر من طقس اليوم تشهد مصر اليوم السبت 6 يونيو 2026 أجواء شديدة الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية ، بالتزامن مع ارتفاع نسب الرطوبة ونشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة في عدد من المناطق ، وفقا لتوقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية . حالة الطقس اليوم في مصر .. شديد الحرارة نهارا ..

ورياح مثيرة للرمال والأتربة حالة الطقس في أسوان اليوم السبت 6-6-2026 طقس شديد الحرارة نهارا ومعتدل ليل قال هيئة الأرصاد أن الطقس سيكون معتدلا خلال ساعات الصباح الباكر ، ثم يتحول إلى شديد الحرارة نهارا على معظم الأنحاء ، بينما يكون مائلا للحرارة إلى حار على السواحل الشمالية . ومع حلول الليل يسود طقس معتدل على أغلب المناطق ، ومائل للحرارة على جنوب الصعيد . خلال الليل ..

إسقاط 376 مسيرة أوكرانية فوق مناطق روسية أعلنت الدفاع الروسية ، إسقاط 376 مسيرة أوكرانية فوق عدة مناطق روسية خلال الليل ، وفقا لنبأ عاجل عبر فضائية القاهرة الإخبارية . وقال إيجور بافلوف النائب الأول لمدير مؤسسة روسكونجرس ، إن العقوبات المفروضة على روسيا دفعتها إلى حشد قدراتها وإمكانياتها ، وإلى النظر إلى العالم بطريقة أكثر واقعية .

وأضاف في مداخلة مع الإعلامية سلمى مروان ، لقاء قناة القاهرة الإخبارية ، أن هذا المزيج من الرؤية الواقعية والتقييم الموضوعي للأوضاع يشكل قوة دافعة وضمانة لتجاوز روسيا جميع الصعوبات التي تواجهها . 1000 جنيه دفعة واحدة .. تراجع حاد في أسعار الذهب اليوم السبت 6 يونيو 2026 شهدت أسعار الذهب في السوق المحلية اليوم ، السبت 6 يونيو 2026 ، تراجعا ملحوظا ، متأثرة بالهبوط القوي الذي سجلته أسعار المعدن الأصفر عالميا ، ما انعكس على حركة التداول داخل محال الصاغة ، حيث فقد الجنيه الذهب نحو 1000 جنيه دفعة واحدة ، بينما انخفض سعر جرام الذهب عيار 21 بنحو 130 جنيه مقارنة بمستوياته السابقة وفقا لما رصده صباح البلد .

انخفاض الأسعار محليا .. البنوك المركزية تشتري 17 طنا من الذهب سعر الذهب في مستهل تعاملات اليوم السبت 6-6-2026 هبوط جماعي لمختلف الأعيرة وأعلنت الشعبة العامة للذهب والمجوهرات آخر تحديث لأسعار الذهب في الأسواق المحلية دون احتساب المصنعية أو الدمغة ، مع الإشارة إلى إمكانية وجود فروق طفيفة في الأسعار من محافظة لأخرى وفقا لآليات العرض والطلب أسعار العملات الأجنبية والعربية أمام الجنيه المصري ..

والدولار يواصل الثبات شهدت أسعار العملات الأجنبية والعربية حالة من الاستقرار أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم السبت 6 يونيو 2026 ، بالتزامن مع العطلة الأسبوعية للقطاع المصرفي ، حيث حافظت العملات الرئيسية على مستوياتها المسجلة في آخر أيام العمل بالبنوك وفقا لما رصده صباح البلد . أسعار العملات العربية ..

الريال السعودي بـ 13 . 78 جنيها والدينار الكويتي بـ 168 . 59 جنيه أسعار العملات الخليجية والأجنبية اليوم الجمعة 5 يونيو 2026 أمام الجنيه المصري ويأتي استقرار سوق الصرف وسط متابعة مستمرة من المواطنين والمستثمرين لتحركات العملات الأجنبية والعربية ، خاصة الدولار الأمريكي والريال السعودي والدينار الكويتي ، نظرا لتأثيرها المباشر على حركة التجارة والاستيراد والسفر . سكن لكل المصريين 9 .. طرح جديد ل شقق الإسكان الاجتماعي بالتقسيط 30 عاما ..

أنظمة السداد وأبرز شروط الحجز تستعد وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية للإعلان عن مرحلة جديدة من مشروع سكن لكل المصريين 9 ، ضمن جهود الدولة لتوفير وحدات سكنية مناسبة لمحدودي ومتوسطي الدخل في مختلف المحافظات والمدن الجديدة . خلال أيام .. قرار عاجل بشأن سحب شقق الإسكان الاجتماعى من هؤلاء بدء تسليم شقق دارة في القاهرة والمحافظات ..

المواعيد والخطوات إعلان سكن لكل المصريين 9 خلال أسابيع أكد المهندس عمرو خطاب ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الإسكان ، خلال مداخلة هاتفية أن الإعلان التاسع من مبادرة سكن لكل المصريين سيتم طرحه خلال شهر تقريبا ، بعد الانتهاء من إعداد كراسة الشروط والتفاصيل النهائية الخاصة بالحجز . انطلاق امتحانات الدبلومات الفنية 2026 ..

استعدادات مكثفة لضمان انتظام اللجان بدأت صباح اليوم السبت 6 يونيو 2026 الامتحانات التحريرية لطلاب الدبلومات الفنية بمختلف التخصصات على مستوى الجمهورية ، وسط حالة من الاستعداد القصوى داخل اللجان الامتحانية ، وإجراءات تنظيمية وأمنية مكثفة لضمان سير الامتحانات بصورة منتظمة وتوفير الأجواء المناسبة للطلاب وفقا لما رصده صباح البلد . استقبال الطلاب وبدء الامتحانات في مختلف التخصصات استقبلت لجان الامتحانات الطلاب منذ الساعات الأولى من صباح اليوم ، حيث انطلقت الامتحانات في تمام الساعة التاسعة صباحا لطلاب التعليم الفني بمختلف أنواعه ، والتي تشمل التعليم الصناعي والتجاري والزراعي والفندقي ، بالإضافة إلى طلاب نظام التعليم والتدريب المزدوج





ElBaladOfficial / 🏆 11. in EG We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

الأرصاد الجوية موجة حرارة أسعار الذهب البنوك المركزية عملات أجنبية الإسكان الاجتماعي امتحانات الدبلومات الفنية روسيا أوكرانيا

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Oil Prices Retreat Slightly in Asian Trade Amid Iran Tensions and Supply DisruptionsOil prices retreated slightly during Asian trade on Wednesday, after three consecutive strong gains, as traders continue to assess shipping disruptions in the Strait of Hormuz and monitor US inventory data. Brent crude for July delivery fell 0.4% to $107.36 per barrel, while West Texas Intermediate (WTI) crude for July delivery dropped 0.3% to $101.91 per barrel.

Read more »

اميركا تؤكد قرب ايران من امتلاك القدرات التقنية لصنع سلاح نووي.. انطلاق تهديدات عسكرية جديدةWashington alert of a few weeks' distance for Iran to reach a technical capacity of nuclear weapons amid regional tensions and failing political negotiations, while Iran boasts uranium enriched to 60%.

Read more »

INEOS tanker crosses the Strait of Hormuz amid security tensions in the GulfNew shipping data and reports indicate that an oil tanker linked to INEOS has crossed the Strait of Hormuz, drawing attention from energy markets and shipping companies amid ongoing security tensions in the Gulf region, which is a critical gateway for global oil shipments.

Read more »

Dollar Exchange Rate Tumbles Amid Bank HolidayThe Egyptian pound weakened against the US dollar during the week, with the exchange rate fluctuating slightly. On Friday, the dollar stabilized in line with the bank holiday. The dollar's movements in the week recorded a 52.72 pound exchange rate on Sunday, then increased to 52.84 pounds on the same day, then decreased to 52.71 pounds on Monday, then increased to 52.91 pounds on Tuesday, and increased by one piaster on Wednesday to 52.92 pounds, and decreased on Thursday to 52.87 pounds.

Read more »

Egyptian Gold Prices Stable Amid Trading SlumpThe prices of major gold denominations remained unchanged in the early trading hours of Saturday, May 16, 2026, as the gold market was affected by the closure of gold shops in the morning. The gold prices were stable due to the sluggish trading activity.

Read more »

تعهد Indonesia بتكثيف جهودها لاستقرار العملة وجذب الاستثمارات الأجنبيةpledges to intensify efforts to stabilize the rupiah and attract foreign investment amid sharp stock declines and currency depreciation, with central bank and finance ministry coordination on interest rates and liquidity.

Read more »