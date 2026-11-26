تحالف أوبك+ يدرس تثبيت حصص الإنتاج لعام 2027 بسبب خلافات حول القدرات وخضوع أسواق النفط لضغوط جيوسياسية وعرض فائض متوقع.

يتجه تحالف الدول المنتجة للنفط " أوبك+" بشكل قوي نحو الإبقاء على مستهدفات إنتاج النفط الحالية دون تغيير خلال الربع الأول من عام 2027 على الأقل. يأتي هذا التوجه المتوقع خلال الاجتماع المقرر عقده يوم الأحد المقبل، وذلك في ظل استمرار التداعيات الخطيرة للحرب الإيرانية التي تعطل صادرات النفط من منطقة الشرق الأوسط. كما تلعب الخلافات العميقة بين بعض الدول الأعضاء بشأن تقديرات القدرات الإنتاجية الوطنية دوراً محورياً في تعقيد المشهد وجرّ قرار المراجعة نحو التثبيت.

أوبك+ تواجه تعثراً في مراجعة القدرات

لم يتوصل تحالف أوبك+ إلى قرار نهائي بشأن مستويات الإنتاج خلال المفاوضات الجارية، وفقاً لمصادر مطلعة على مجريات المناقشات الدقيقة. كانت الخطة الأصلية للتحالف تستفيد من نتائج أول مراجعة تاريخية على الإطلاق للقدرات الإنتاجية للدول الأعضاء، بهدف تحديد حصص إنتاج النفط بدقة لعام 2027. إلا أن الخلافات السياسية والاقتصادية بين بعض الدول أوجدت صعوبات جوهرية أمام استكمال هذه الخطوة الفنية المعقدة.

Also read التنسيقية تناقش تطوير كارت الفلاح وتحويله إلى منظومة متكاملة للخدمات الزراعية والمالية

العراق وكازاخستان يعرقلان الاتفاق

أبدى العراق رسمياً عدم رضاه عن النتائج الأولية التي أظهرتها مراجعة قدراته الإنتاجية، والتي قدرت طاقته القصوى بنحو 4.9 مليون برميل يومياً فقط. في الوقت نفسه، تطالب كازاخستان برفع التقديرات الخاصة بقدرتها الإنتاجية لتعكس إمكانياتها الحقيقية، مما يخلق حالة من الجمود بين الأعضاء. هذه المواقف المتباينة توضح为何 لا يمكن اتخاذ قرارات جماعية سريعة بشأن الحصص الحالية أو المستقبلية دون حل الخلافات التقنية أولاً.

الخيار الأسهل هو تثبيت المستهدفات

تأتي هذه الخلافات الفنية بالتزامن مع استمرار الحرب الإيرانية في تعطيل صادرات النفط من دول أعضاء بالتحالف في منطقة الشرق الأوسط بشكل مباشر. هذا الوضع الجيوسياسي يعزز بشكل كبير احتمالات تثبيت مستهدفات الإنتاج خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2027 كتدبير وقائي. يهدف هذا التثبيت إلى الحفاظ على استقرار السوق في ظل عدم القدرة على تحديد الحصص بدقة بسبب عدم اليقين حول القدرات الفعلية والتشغيلية للأعضاء.

Advertisement

نوفلاك يؤكد استمرار المراجعة فنياً

قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، يوم الأربعاء، إن تحالف أوبك+ سيستكمل عملية مراجعة القدرات الإنتاجية بنهاية العام الجاري بشكل كامل. وأوضح الوزير الروسي أن الوزراء سيطّلعون خلال اجتماع يوم الأحد على آخر المستجدات الفنية والإحصائية بشأن سير المراجعة الشاملة. يشير هذا التصريح إلى أن الجانب الفني للمراجعة لا يزال جارياً وسيتم عرضه على القرارات السياسية القادمة، دون الالتزام بجدول زمني صارم للفصل في الأمر فوراً.

ريستاد إنرجي تتوقع فائضاً كبيراً لعام 2027

في سياق متصل، تتوقع شركة "ريستاد إنرجي" المتخصصة في تحليلات الطاقة تسجيل فائض واضح في المعروض العالمي من النفط بمتوسط يقارب 5 ملايين برميل يومياً خلال عام 2027. يعادل هذا الفائض نحو 5% من الطلب العالمي على النفط، حتى مع حدوث تعافٍ جزئي فقط لإمدادات دول الخليج العربي التي تأثرت بالصراع. هذه التوقعات تزيد من أهمية القرارات المرتقبة بشأن خطط الإنتاج الحالية، حيث تحاول أوبك+ الموازنة بين مخاطر فائض المعروض والحاجة لحماية أسعار النفط من الانهيار.