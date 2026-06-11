أودي تعلن عن طرازها الجديد Q7 موديل 2027: SUV رياضي متعدد الاستخدامات بتكنولوجيا إضاءة خارقة

تعلن شركة أودي عن طرازها الجديد Q7 موديل 2027، وهو SUV رياضي متعدد الاستخدامات، ويتميز بتكنولوجيا إضاءة خارقة مستعارة من المستقبل. كما تتميز Q7 بتصميم مقصورة يترقى بمفهوم الفخامة الألمانية، وتوفر مقاعداً منفصلة تحاكي راحة وفخامة مقاعد الصف الأول. كما تتميز أيضاً بمصابيح تعمل بتقنية OLED المتطورة، والإشارات انعطاف ضوئية، ونظام تبريد خاص لمنع ارتفاع حرارة الهاتف أثناء الشحن، وبشاشة بانوراما مدعومة بتقنية الكريستال السائل (PDLC).

أعلنت شركة أودي عن طرازها الجديد أودي Q7 موديل 2027 ، وتنتمي Q7 لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات، وتظهر Q7 بتكنولوجيا إضاءة خارقة مستعارة من المستقبل، وبها مقصورة ترتقي بمفهوم الفخامة الألمانية .

شاهد| ميتسوبيشي إكليبس سبورت باك 2027 سيارات أوتوماتيك 2026 في السوق المصريمواصفات أودي Q7 موديل 2027 تتميز سيارة أودي Q7 موديل 2027 بأنها تتمتع بمميزات عديدة، بما في ذلك واجهة أمامية هجومية مزودة بمصابيح تفاعلية ذكية للغاية مزودة بمساعد الضوء العالي المتكيف، وبها نظام يتيح لك القيادة بالأنوار العالية طوال الوقت ليلاً، بينما يقوم كمبيوتر السيارة بديناميكياً بحجب الضوء وتوجيهه بعيداً عن السيارات المواجهة لمنع إبهار السائقين الآخرين مع توفير أعلى رؤية ممكنة لك.

بالإضافة إلى ذلك، تتميز Q7 بمصابيح تعمل بتقنية OLED المتطورة والتي تتيح للمالك الاختيار بين 8 أشكال مختلفة لطريقة عرض الإضاءة الخلفية حسب رغبته، وبها إشارات انعطاف ضوئية وعند تفعيل الإشارات لا تكتفي السيارة بالإضاءة الديناميكية المعتادة، بل تقوم الإشارات بإسقاط وعرض نمط ضوئي تحذيري على الأرض لتنبيه المشاة والسيارات المحيطة بوضوح تام.

ويوجد بـ سيارة أودي Q7 موديل 2027 مقاعد منفصلة تحاكي راحة وفخامة مقاعد الصف الأول، مع توفير دعم مثالي للجسد وخامات جلود فائقة النعومة، وبها بطانات داخلية راقية من الخشب الطبيعي مفتوح المسام، وبها شواحن لاسلكية Qi مدعومة بتقنية MagSafe لتثبيت الهاتف المغناطيسي، وهي مرتفعة لتوفير مساحة لبروز كاميرات الهواتف الحديثة، والأهم أنها مزودة بنظام تبريد خاص لمنع ارتفاع حرارة الهاتف أثناء الشحن، وبها سقف بانوراما مدعوم بتقنية الكريستال السائل (PDLC)، مما يسمح للسائق بالتحكم في شفافية الزجاج وتحويله من شفاف إلى معتم تماماً عبر 9 قطاعات مختلفة، وبها نظام إضاءة محيطية مدمج مخصص للسقف.

محرك أودي Q7 موديل 2027 تحصل سيارة أودي Q7 موديل 2027 علي قوتها من محرك 2900 توين تيربو، وتنتج قوة 429 حصان، وعزم دوران 600 نيوتن/متر، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 4.8 ثانية، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك





ElBaladOfficial / 🏆 11. in EG We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Audi Q7 SUV Multipurpose Future Technology German Luxury Comfort Interiors OLED PDLC Qi Magsafe High-Tech Features Performance

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

موافقة مجلس الشيوخ على خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية 2026/2027موافقة مجلس الشيوخ على خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، إلى جانب الخطة متوسطة المدى للفترة من 2026/2027 حتى 2029/2030

Read more »

مجلس الشيوخ يناقش تعزيز الهوية الوطنية ويوافق على خطة التنمية الاقتصاديةناقش مجلس الشيوخ المصري عددا من الاقتراحات البرغبية التي تركز على تطوير الأنشطة الطلابية وترسيخ القيم التعليمية والهوية الوطنية، كما وافق على خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027

Read more »

طرح الجيل الثالث من أودي Q7 موديل 2027.. صورأودي تكشف رسميًا عن الجيل الثالث من أيقونتها Q7 لموديل 2027 بمواصفات ثورية

Read more »

عودة أسطورة ميتسوبيشي.. إيكليبس سبورتباك 2027 سيارة كهربائية بالكاملعودة الاسم العريق في ثوب كهربائي: ميتسوبيشي تكشف رسمياً عن 'إيكليبس سبورتباك' 2027

Read more »

New BMW X7 2027 Models Available in EgyptThe Egyptian car market is now stocked with new BMW X7 models for the 2027 model year, catering to the demand of citizens for modern technology-equipped cars that align with the future of the automotive industry. The BMW X7 2027 models are now available, including the BMW X7 SUV, which falls under the category of SUV sports cars with multiple uses.

Read more »

مواصفات وأسعار هافال جوليان واكسييد فى اكس 2027 في مصراستعراض تفصيلي لمواصفات وأسعار سيارات هافال جوليان واكسييد فى اكس موديل 2027 في السوق المصري، متضمنة مميزات الأمان وقوة المحركات وفئات الأسعار

Read more »