أودي تعزز حضورها في فئة السيارات الرياضية الهجينة

تعزز أودي حضورها عالميًا في فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات الهجينة القابلة للشحن من خلال Q5 سبورت باك e-hybrid، التي تأتي بخيارين من منظومة الدفع يجمعان بين محرك بنزين تيربو ومحرك كهربائي.

تعزز أودي حضورها عالميًا في فئة ال سيارات الرياضية متعددة الاستخدامات الهجينة القابلة للشحن من خلال Q5 سبورت باك e-hybrid، التي تأتي بخيارين من منظومة الدفع يجمعان بين محرك بنزين تيربو ومحرك كهربائي.

تعتمد السيارة أودي Q5 سبورت باك e-hybrid على محرك بنزين تيربو رباعي الأسطوانات بسعة 2.0 لتر، يعمل بالتكامل مع محرك كهربائي، ويرتبط المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي مزدوج القابض من 7 سرعات، فيما تنتقل القوة إلى العجلات الأربع عبر نظام الدفع الكلي AWD. تتوفر النسخة الأولى من أودي Q5 سبورت باك e-hybrid بقوة إجمالية تبلغ 299 حصانًا، مع عزم دوران يصل إلى 450 نيوتن متر، حيث تحتاج إلى 6.2 ثانية فقط للوصول من السكون إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة، كما تصل سرعتها القصوى إلى 250 كيلومترًا في الساعة، بينما يبلغ عزم محرك البنزين 380 نيوتن متر، في حين يوفر المحرك الكهربائي 350 نيوتن متر إضافية.

أما الفئة الأقوى فتقدم مستوى أداء أعلى بفضل قوة إجمالية تصل إلى 367 حصانًا وعزم دوران يبلغ 500 نيوتن متر، وتنعكس هذه الأرقام مباشرة على التسارع، إذ تستطيع السيارة الانطلاق من الثبات إلى 100 كيلومتر في الساعة خلال 5.1 ثانية فقط، مع الاحتفاظ بنفس السرعة القصوى البالغة 250 كيلومترًا في الساعة. توفر النسخة الأولى مدى كهربائيًا يصل إلى 113 كيلومترًا، بينما يبلغ المدى في النسخة الأقوى 109 كيلومترات، كما يمكن شحن البطارية من 0 إلى 100% عبر الشحن المتردد AC خلال نحو 150 دقيقة.

وتركز أودي في هذا الطراز على تحقيق التوازن بين الأداء والكفاءة، حيث تسجل النسخة الأولى معدل استهلاك يصل إلى 40 كيلومترًا لكل لتر، فيما تحقق النسخة الثانية نحو 38 كيلومترًا لكل لتر، ويبلغ حجم خزان الوقود 55 لترًا





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أودي Q5 سبورت باك E-Hybrid سيارات هجينة دفع كلي AWD

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