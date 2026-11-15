أوراسكوم المالية القابضة تحقق أرباحا بـ70.51 مليون جنيه خلال تسعة أشهر

شركة أوراسكوم المالية القابضة تسجل تحولا إيجابيا في نتائ��جها لتصل صافي الربح إلى 70.51 مليون جنيه خلال أول تسعة أشهر من 2026، محققة نموًا ملحوظا.

حققت شركة أو بي المالية القابضة، المعروفة سابقا باسم أوراسكوم المالية القابضة، قفزة نوعية في أدائها المالي خلال الفترة التسعة الأشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2026 ، حيث تحولت من سجل الخسائر إلى تحقيق أرباح صافية بعد الضريبة بقيمة 70.51 مليون جنيه. هذا التحسن الكبير في النتائج يمثل انعطافة جوهرية مقارنة بنفس الفترة من عام 2025، التي كانت الشركة قد سجلت خلالها خسارة صافية بقيمة 37.67 مليون جنيه.

علاوة على ذلك، ارتفع نصيب المساهمين من صافي الأرباح ليصل إلى 0.0152 جنيه لكل سهم، بينما كان هذا النصيب سالبًا بقيمة 0.0081 جنيه للسهم في فترة المقارنة، مما يعكس تحسنا ملحوظا في العائدات المباشرة للمستثمرين. كما سجلت الإيرادات التمويلية الإجمالية للشركة نحو 112.42 مليون جنيه، مقابل خسائر تمويلية سابقة بقيمة 27.37 مليون جنيه، مما يؤكد قوة التعافي المالي للشركة في هذا الإطار الزمني.

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عوامل النجاح في الأداء المالي

وقد جاء هذا التحسن في نتائج شركة أو بي المالية القابضة مدعوما بعوامل رئيسية واضحة، أبرزها فوائد الحسابات الجارية والودائع البنكية التي بلغت نحو 30.92 مليون جنيه، إضافة إلى مكاسب صافي فروق ترجمة الأرصدة بالعملات الأجنبية والتي سجلت نحو 81.60 مليون جنيه. هذه العناصر مجتمعة ساهمت بشكل كبير في عكس مسار الشركة وتحويل الخسائر السابقة إلى أرباح فعلية في ميزانيتها المالية.

من الناحية العملية، يشير هذا الأداء إلى قدرة الشركة على الاستفادة من تقلبات أسعار الصرف وحركة الودائع في النظام المصرفي المصري، مما يعزز من مركزها المالي ويدعم استقرارها في ظل التحديات الاقتصادية المحيطة. كما أن ارتفاع الإيرادات التمويلية يعكس توسعا في أنشطة الشركة أو تحسينا في كفاءة استغلالها للأصول المالية المتاحة.

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مقارنة مع الأداء السابق

عند مقارنة أداء شركة أو بي المالية القابضة في الفترة الحالية مع عام 2025، نلاحظ تباعدًا كبيرًا في المؤشرات المالية، حيث انتقلت من خسارة تمويلية إلى إيرادات إيجابية قوية. هذا التغير الجذري في الأرقام لا يعكس فقط تحسنا في الأداء التشغيلي، بل يدل أيضا على فعالية القرارات الإدارية والاستراتيجية التي تم اتخاذها خلال الأشهر التسعة الماضية.

بالإضافة إلى ذلك، فإن عودة نصيب السهم إلى المنطقة الإيجابية تعطي إشارة قوية للسوق المالي والمستثمرين بأن الشركة قد تجاوزت مرحلة الهشاشة المالية، وأن هناك استقرارا نسبيا في تدفقاتها النقدية وإيراداتها. هذا الاستقرار يعد عاملا مساعدا في جذب استثمارات جديدة أو تعزيز ثقة الشركاء الحاليين في استمرارية نشاط الشركة وفعاليتها.

آفاق النمو والمستقبل

في سياق متصل، يشير التحسن المسجل إلى أن شركة أو بي المالية القابضة قد وضعت أساسا متينا للاستمرار في تحقيق نمو مستدام، خاصة مع استمرار دعم الفوائد والفرق في العملات. من المتوقع أن تستفيد الشركة من هذا الزخم في الفترة المقبلة، مما قد ينعكس إيجابيا على توزيعاتها للمساهمين وقدرتها على توسيع نشاطها.

ختاما، يمثل هذا الإنجاز المالي لشركة أو بي المالية القابضة خطوة مهمة نحو إعادة بناء الثقة في قطاع التمويل والمؤسسات التابعة لمجموعة أوراسكوم، في ظل سعيها لتقديم أداء مالي قوي ومستقر يعكس كفاءة إدارتها وقدرة صمودها أمام المتغيرات الاقتصادية.