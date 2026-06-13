أوزبكستان ومصر تحتفلان بحوار الحضارات وتكريم أكبر متحف إسلامي عالميًا

احتفلت السفارة الأوزبكية في القاهرة مع مركز الحضارة الإسلامية تحت شعار "حوار الحضارات والتراث"، بحصول المركز على رقم غينيس كأكبر متحف إسلامي. وشهد الحدث كلمات الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية ونقاشًا حول التراث المشترك للبلدين.

شارك الدكتور محمد الجندي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، نيابةً عن فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، في الاحتفالية الثقافية الدولية التي نظمتها سفارة جمهورية أوزبكستان بالقاهرة بالتعاون مع مركز الحضارة الإسلامية في أوزبكستان ، تحت عنوان " أوزبكستان - مصر : حوار الحضارات والتراث".

أقيمت الفعالية بحضور وزير خارجية أوزبكستان بختيار سعيدوف، وزير السياحة والآثار المصري شريف فتحي، مدير مركز الحضارة الإسلامية في أوزبكستان الدكتور فردوس عبد الخالقوف، نائب مفتي الجمهورية العربية السورية، ونائب وزير الأوقاف المصري، والرئيس التنفيذي للمتحف المصري الكبير الدكتور أحمد غنيم، إلى جانب نخبة من العلماء والباحثين المتخصصين في التراث الإسلامي من البلدين. خلال كلمته، نقل الأمين العام تحيات الإمام الأكبر وأشاد بالاعتراف الرسمي من موسوعة غينيس للأرقام القياسية لمركز الحضارة الإسلامية كأكبر متحف للحضارة الإسلامية من حيث المساحة المتخصصة للعرض، مؤكدًا أن هذا الإنجاز يتجاوز الإطار المتحفي ليصبح رمزًا لتواصل حضاري عميق بين مصر وأوزبكستان





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