أعلنت أوكرانيا أول نجاح في إسقاط طائرة مسيرة روسية باستخدام دفاعات ليزرية متطورة، مما يمثل نقلة نوعية في الحرب الإلكترونية والدفاع الجوي.

سجلت القوات المسلحة الأوكرانية إنجازاً تاريخياً غير مسبوق يوم الجمعة، حيث نجحت في إسقاط طائرة مسيرة روسية باستخدام سلاح ليزر ي متطور. وقد أكدت ذلك مؤسسة برايف وان الحكومية لتقنيات الدفاع في بيان رسمي نقلته وكالة فرانس برس، مما يضع أوكرانيا ضمن دائرة النخبة العالمية في تبني هذا النوع من التقنيات الحربية الدقيقة.

التفاصيل التقنية ونظام بليسك

كان الهدف من العملية هو اعتراض طائرة مسيرة معادية تعمل بمحرك نفاث، وهي فئة من الأهداف سريعة الحركة وصعبة الاعتراض مقارنة بالطائرات التقليدية. وتم تنفيذ هذه العملية من قبل فرقة دفاع جوي متخصصة تابعة للقوات الأوكرانية، مما يدل على دمج هذه التقنية في خطوط المواجهة الفعلية وليست مجرد عروض تجريبية.

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يحمل النظام الليزري المستخدم اسم بليسك، وهو تطوير مشترك لمؤسسة برايف وان وشركة كارمين سكاي التقنية. وقد صُنف هذا النظام كونه أحد الحلول الدفاعية المتقدمة التي تهدف إلى حماية البنى التحتية الحيوية من الغارات الجوية المتكررة التي تشنها القوات الروسية في الأيام الأخيرة.

أقوال المسؤولين والأدلة المرئية

في يوم الأربعاء، نشر سيرغي بيسكرستنوف، مستشار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، مقطع فيديو مرئي يظهر لحظة تحطم الهدف. وأظهر الفيديو الطائرة وهي تتحول إلى كرة من اللهب في السماء قبل أن تسقط، وهو دليل مرئي قوي على دقة وقوة التأثير الحراري للحزمة الليزرية المستخدمة.

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أكدت مؤسسة برايف وان أن هذا النجاح يؤكد جدوى التقنية، إلا أنها حذرت من أن نجاح عملية اعتراض واحدة لا يعني أن التكنولوجيا أصبحت جاهزة للنشر على نطاق واسع وفي جميع الوحدات العسكرية في الوقت الراهن. لا تزال التقنية توصف رسمياً بأنها في مرحلة تجريبية تتطلب مزيداً من التطوير.

التكلفة والكفاءة مقابل التحديات

تتميز الأسلحة الليزرية بميزة اقتصادية وحسابية كبيرة، حيث كشفت المؤسسة أن تكلفة إطلاق شعاع ليزر الواحد أقل بكثير من تكلفة إطلاق النار من رشاشات الدفاع الجوي التقليدية. هذا العامل يجعلها حلاً مستداماً للتعامل مع موجات الهجمات التي تستخدم فيها موسكو أعداداً كبيرة من الطائرات المسيرة.

ومع ذلك، أشارت المؤسسة إلى أن الدفاع الجوي بالليزر يعد من بين الأولويات الأكثر تعقيداً وتطلبا ضمن برنامجها البحثي والتطويري. هذا التعقيد يأتي من الطبيعة الفيزيائية للتقنية وحساسيتها للظروف الجوية والبيئية المحيطة بساحة المعركة.

السياق التاريخي والتطبيقات المستقبلية

على الرغم من أن هذا الإنجاز الأوكراني يبدو حديثاً، إلا أن الأسلحة الليزرية تخضع للأبحاث العلمية منذ سبعينيات القرن الماضي. ورغم عقود من التجارب، لم يتم دمجها في أنظمة عملياتية كاملة إلا في عدد قليل من الدول المتقدمة تكنولوجياً، مما يجعل أوكرانيا استثناءً ملحوظاً في هذا المجال.

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أضافت المؤسسة أن توظيف هذه الأسلحة لاعتراض الأهداف الجوية في ظروف قتالية حقيقية لا يزال أمراً نادراً على المستوى العالمي. حالياً، تعمل ما لا يقل عن سبع فرق متخصصة على تطوير واختبار هذه الأنظمة لتعزيز قدرات الدفاع الجوي الوطني.

تؤكد مؤسسة برايف وان أن التركيز الحالي ينصب على جعل هذه التقنية أكثر موثوقية وقدرة على العمل في ظروف قتالية قاسية. الهدف النهائي هو تقليل الاعتماد على الذخائر التقليدية المكلفة وزيادة سرعة الاستهداف للدفاع عن المدن والبنى التحتية الحيوية.