أوكرانيا تطلب استثناء الرجال في سن التجنيد من تدابير الحماية المؤقتة

تطلب أوكرانيا من الاتحاد الأوروبي استثناء الرجال الأوكرانيين في سن التجنيد من تدابير الحماية المؤقتة، وذلك بحسب ما نقلته دويتشه فيله. وذكرت روسيا اليوم أن عشرات الآلاف من الأوكرانيين فروا إلى الخارج لتجنب التجنيد الإجباري منذ عام 2022.

أعلنت أوكرانيا عن طلبها من الاتحاد الأوروبي استثناء الرجال الأوكرانيين في سن ال تجنيد من تدابير الحماية المؤقتة، وذلك بحسب ما نقلته دويتشه فيله. وذكرت روسيا اليوم أن عشرات الآلاف من الأوكرانيين فروا إلى الخارج لتجنب ال تجنيد الإجباري منذ عام 2022.

وكان 4.33 مليون أوكراني يعيشون تحت الحماية المؤقتة في الاتحاد الأوروبي بحلول ربيع عام 2026، بما في ذلك ما يصل إلى مليون رجل في سن القتال. وتشير التقارير إلى أن معظم الدول الأعضاء تؤيد تمديد البرنامج حتى عام 2028، وستقدم المفوضية الأوروبية مقترحات في الأسابيع المقبلة. واضطرت أوكرانيا إلى الاعتماد على التعبئة الإلزامية لتعزيز صفوف جيشها وسط نقص مزمن في القوات، وحالات فرار جماعي، وتهرب من التجنيد.

وتم إحضار حملة التجنيد بالحافلات على مستوى البلاد، والتي يقوم فيها ضباط التجنيد بنصب كمائن للرجال في سن الخدمة العسكرية في الشوارع وأماكن العمل وأمام منازلهم، في كثير من الأحيان إلى اشتباكات عنيفة وغضب شعبي. وفي الأشهر الأخيرة، اتخذت عدة دول أعضاء خطوات للحد من البرامج الاجتماعية للمهاجرين الأوكرانيين





ElwatanNews / 🏆 23. in EG We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

أوكرانيا اتحاد أوروبي تجنيد حماية مؤقتة تعبئة إلزامية

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

'التضامن' تعلن فتح باب التقدم لمسابقة الأم المثالية وتلقى الطلبات حتى 20 يناير - اليوم السابعأعلنت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، فتح باب التقدم للاشتراك في مسابقة الأم المثالية لعام 2022 ويستمر تلقي طلبات التقديم حتي الخميس 20 يناير 2022 بمديريات التضامن الاجتماعى.

Read more »

التعليم تحدد مواعيد امتحانات الثانوية العامة.. تبدأ 11 يونيو 2022 - اليوم السابعكشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، مواعيد امتحانات الدور الأول لطلاب الثانوية العامة، 2021،2022، موضحة أنها تنطلق 11 يونيو 2022، وفى الدور الثانى السبت الموافق 13 أغسطس 2022.

Read more »

القوى العاملة تُعلن رسميا فتح باب الترشح بالانتخابات العمالية 8 مايو فى 14 نقابة - اليوم السابعأعلنت وزارة القوى العاملة، فتح باب الترشح والانتخاب لعضوية مجالس إدارة المنظمات النقابية العمالية للدورة النقابية 2022/2026، بدءا من يوم الأحد 8 مايو 2022 وحتى يوم الأثنين 9 مايو 2022،

Read more »

الجريدة الرسمية تنشر قرار الرئيس بشأن زيادة المعاشاتأصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي القرار رقم 139 لسنة 2022 بزيادة المعاشات اعتباراً من 2022/4/1.

Read more »

كأس العالم قطر 2022 .. مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة - اليوم السابعكأس العالم قطر 2022 .. تقام اليوم الثلاثاء 29-11-2022 العديد من المواجهات القوية ضمن منافسات بطولة كأس العالم قطر 2022 .

Read more »

«التعليم» تعلن بدء تسجيل استمارة الثانوية العامة 2023أكدت وزارة التربية والتعليم، بدء تسجيل استمارة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2022/2022، اليوم الأحد.

Read more »