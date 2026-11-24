تعليق على الضربة الأوكرانية على سفن روسية في بنغازي وتأثيرها على توازن القوى بين موسكو وكييف في ليبيا والبحر المتوسط، مع تحليل معمق لأبعاد هذا الحدث.

فتحت الضربة الأوكرانية التي استهدفت سفنا روسية بمدينة بنغازي الليبية فصلا جديدا في امتداد المواجهة بين موسكو وكييف، بعدما انتقلت تداعيات الحرب إلى منطقة البحر المتوسط. هذا الحدث يضع ليبيا في دائرة الاهتمام العالمي باعتباره إحدى نقاط الارتكاز الرئيسية للوجود الروسي خارج حدود أوروبا، مما يعكس توسعا ملحوظا في نطاق العمليات العسكرية بين الطرفين.

تفاصيل الضربة والمسؤولية المعلنة

أكد الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، مسؤولية بلاده عن العملية العسكرية التي تسببت في أضرار جسيمة بالقطعة البحرية الروسية، كما أظهرت صور الأقمار الصناعية. في الوقت ذاته، تحدث مسؤولون عسكريون ليبيون عن إطلاق المسيرات من قاعدة تديرها قوات أوكرانية في غرب ليبيا، استنادا إلى تحقيق أولي نقلته وكالة "أسوشيتد برس" قبل تأكيد زيلينسكي للدور الأوكراني المباشر.

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محللون يحللون الأهداف الاستراتيجية

أوضحت كلوديا غازيني، كبيرة المحللين في مجموعة الأزمات الدولية، أن الفرصة التي أتيحت لأوكرانيا لاستهداف السفن الروسية جاءت نتيجة وجودهما المتمركزين في شرق البلاد، حيث تتواجد سفينة حربية وأخرى سفينة شحن. وأشارت إلى أن تصريحات زيلينسكي تهدف إلى توجيه رسالة واضحة مفادها أن أوكرانيا قادرة على استهداف أي مكان، من سيبيريا إلى الساحل الليبي، مما يعزز من موقفها التفاوضي.

خلفية الانتشار الروسي العسكري

تشير دراسة صادرة عن مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية التابع للكونغرس الأميركي في أبريل الماضي إلى أن ليبيا أصبحت من أبرز مراكز الانتشار الروسي في إفريقيا، إلى جانب جمهورية إفريقيا الوسطى. جاء ذلك خاصة بعد التغيرات التي شهدتها سوريا عام 2024، وما فرضته من تحديات على الوجود العسكري الروسي هناك، في حين تعززت هذه الأهمية مع ترسيخ موسكو وجودها العسكري في شرق ليبيا عبر إنشاء شبكة من المواقع والقواعد.

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تعقيدات المشهد السياسي الليبي

استبعدت كلوديا غازيني سيناريو انخراط ليبيا في حرب مباشرة بين طرفي النزاع، مشددة على أن الجانبين في شرق وغرب البلاد يجريان بالفعل مباحثات بشأن تقاسم الإيرادات والتوصل إلى تسوية سياسية. كما حذرت من اختزال المشهد الليبي في صورة اصطفاف طرابلس إلى جانب كييف مقابل وقوف روسيا في المعسكر الآخر، مشيرة إلى أن موسكو لديها علاقات تجارية مع طرابلس أيضاً، مما يستدعي الحذر من قبل السلطات الليبية.

آراء محللين حول تداعيات الحدث

من جانبه، يرى المحلل السياسي الليبي كمال المرعاش أن ليبيا أصبحت ساحة مفتوحة للصراع بين روسيا وأوكرانيا، لا سيما في أعقاب اتفاق وقعته حكومة الدبيبة مع كييف في أكتوبر 2025 لاستقدام 250 عسكريا أوكرانيا. وأشار المرعاش إلى أن إعلان الرئيس الأوكراني المسؤولية يترتب عليه مسؤولية قانونية وسياسية على كييف، محذراً من أن استمرار وجود عناصر عسكرية أوكرانية قد يؤدي إلى رد عسكري روسي يستهدف المواقع التي تنطلق منها الهجمات.