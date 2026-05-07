أوكرانيا تتهم روسيا بانتهاك وقف إطلاق النار بعد ساعات من إعلان الهدنة

أكدت أوكرانيا أن روسيا واصلت هجماتها بطائرات مسيّرة على عدة مناطق في شرق وشمال البلاد، رغم إعلان وقف إطلاق النار، بينما اتهمت موسكو أوكرانيا بهجمات داخل أراضيها. وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار الحرب الروسية الأوكرانية للعام الخامس، وسط تعثر جهود الوساطة الدولية.

أعلنت أوكرانيا اليوم اتهامها ل روسيا بانتهاك وقف إطلاق النار الذي اقترحته كييف، بعد ساعات قليلة من دخوله حيز التنفيذ، مؤكدة أن القوات الروسية واصلت شن هجمات بطائرات مسيّرة على عدة مناطق في شرق وشمال البلاد.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن موسكو رفضت فعليًا مبادرة الهدنة، بعد تسجيل نحو 1820 انتهاكًا روسيًا خلال الساعات الأولى من وقف إطلاق النار، وفقًا لما نقلته وكالة رويترز. وكانت كييف قد اقترحت هدنة مفتوحة تبدأ منتصف ليل الأربعاء، ردًا على إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وقفًا لإطلاق النار يومي 8 و9 مايو، تزامنًا مع احتفالات يوم النصر في موسكو، لكن السلطات الأوكرانية أكدت أن الهجمات الروسية استمرت رغم بدء الهدنة.

واستهدفت الطائرات الروسية مدنًا عدة، بينها خاركيف وسومي وزابوريجيا، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى، إضافة إلى أضرار في منشآت مدنية ومبانٍ سكنية. وفي المقابل، اتهمت موسكو أوكرانيا بتنفيذ هجمات بطائرات مسيّرة داخل الأراضي الروسية، بينما حذّرت وزارة الخارجية الروسية البعثات الدبلوماسية الأجنبية في كييف من احتمال تعرض العاصمة لضربات واسعة إذا جرى استهداف احتفالات يوم النصر.

وتأتي هذه التطورات في وقت لا تزال فيه جهود الوساطة الدولية متعثرة، وسط تبادل مستمر للاتهامات بين الجانبين بشأن إفشال محاولات التهدئة، مع استمرار الحرب الروسية الأوكرانية للعام الخامس على التوالي. وقال دبلوماسي روسي سابق إن الهدنة بين موسكو وكييف لا تؤثر على مسار المعارك المستمرة، مشيرًا إلى أن الصراع سيستمر حتى تحقيق أهداف كل طرف.

