أوكسفام تنتقد خفض مجموعة السبع للمساعدات التنموية وسط أرباح قياسية لشركات النفط

انتقدت منظمة أوكسفام الإغاثية مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى (جي 7) لخفضها ميزانيات المساعدات التنموية بمقدار 48 مليار دولار بين عامي 2024 و2025، بينما زادت أرباح شركات النفط خلال حرب إيران إلى أكثر من 400 مليون دولار يوميًا.

انتقدت منظمة أوكسفام الإغاثية، مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى (جي 7) لخفضها ميزانيات المساعدات التنموية . وقالت المنظمة، قبيل قمة مجموعة السبع في مدينة إيفيان الفرنسية الواقعة على بحيرة جنيف، إن التمويل تم تخفيضه بمقدار 48 مليار دولار بين عامي 2024 و2025.

وفي الوقت نفسه، زادت شركات النفط أرباحها خلال حرب إيران إلى أكثر من 400 مليون دولار يوميًا، وفقا لحسابات أوكسفام. وأشار المدير التنفيذي لمنظمة أوكسفام الدولية أميتاب بيهار، في بيان نشر اليوم الاثنين، إلى أن الصراع يدمر البلدان ويكلف أرواحًا لا حصر لها، ومع ذلك فهو مربح بشكل غير عادي للبعض، ووصف هذا النظام بأنه وحشي يعيد توزيع الثروة إلى الأعلى.

وتدعو المنظمة الحكومة الألمانية ومجموعة السبع إلى زيادة المساعدات وفرض ضرائب على الثروات التي تبلغ مليارات الدولارات والأرباح الزائدة من أجل زيادة التمويل التنموي. وحثت قادة مجموعة السبع على تعليق مدفوعات الديون الثنائية من الدول منخفضة ومتوسطة الدخل، مع إلغاء الديون غير المستدامة، والتي تجبر الحكومات على إجراء تخفيضات مدمرة في الخدمات العامة الأساسية. وأضافت أوكسفام أن هذا يعادل الثروة التي جمعها المليارديرات في مجموعة السبع في تسعة أيام فقط خلال نفس الفترة، مشيرة إلى أن التكلفة البشرية كارثية.

وتابعت المنظمة أنه منذ أن ترأست فرنسا قمة مجموعة السبع لآخر مرة، وقع 44 شخصًا في حالة طوارئ إنسانية في كل دقيقة، وكانت فرنسا قد ترأست واستضافت قمة مجموعة السبع لآخر مرة في عام 2019 في مدينة بياريتز الساحلية. وتأتي هذه الانتقادات في وقت تشهد فيه منطقة الشرق الأوسط توترات متصاعدة بسبب الحرب في إيران، مما أدى إلى ارتفاع أسعار النفط وزيادة أرباح الشركات النفطية العملاقة.

وتطالب أوكسفام بتحول جذري في سياسات مجموعة السبع تجاه الدول النامية، مؤكدة أن تخفيض المساعدات في وقت الأزمات الإنسانية يعمق الفقر والجوع. كما تشير المنظمة إلى أن الأرباح الفائقة لشركات النفط يجب أن تخضع للضرائب لدعم جهود التنمية والمناخ. ووفقًا للبيان، فإن الدول النامية تعاني من أعباء ديون متزايدة تمنعها من الاستثمار في الصحة والتعليم والبنية التحتية. وتطالب أوكسفام بإطار دولي جديد لإعادة هيكلة الديون، يشمل إلغاء الديون للدول الأكثر تضررًا من الصراعات وتغير المناخ.

وتدعو المنظمة مواطني مجموعة السبع إلى الضغط على حكوماتهم لاتخاذ إجراءات عاجلة قبل تفاقم الأزمة الإنسانية العالمية. واختتمت أوكسفام بيانها بالتأكيد على أن مجموعة السبع تتحمل مسؤولية أخلاقية وتاريخية لتعزيز التضامن الدولي، وليس لخفض المساعدات في الوقت الذي تحقق فيه الشركات الكبرى أرباحًا خيالية. وقالت: إن الوقت قد حان لتصحيح هذا الخلل الهيكلي في النظام الاقتصادي العالمي الذي يزيد من عدم المساواة ويعرض حياة الملايين للخطر





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