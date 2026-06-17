أولياء أمور طلاب الشهادة الإعدادية بالقاهرة يعبرون عن استيائهم من ظهور رسالة "مراجعة المدرسة" بعد دفع رسوم النتيجة

اشتكى عدد من أولياء أمور طلاب الشهادة الإعدادية بالقاهرة من مشكلة في الحصول على نتيجة 2026 عبر بوابة التعليم الأساسي، حيث تظهر رسالة تطالب بمراجعة المدرسة بعد دفع الرسوم. أوضحت مديرية التربية والتعليم أن الرسالة تعني أن النتيجة محجوبة من المدرسة، ويجب التوجه إليها. كما أعلنت البوابة عن توفر النتيجة إلكترونياً عبر موقعها الرسمي ووسائل الاتصال المدفوعة بعد دفع الرسوم.

اشتكى عدد من أولياء أمور طلاب الشهادة الإعدادية بالقاهرة من صعوبة الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 من خلال بوابة ال تعليم الأساسي. 据 الوكالة، فوجئ أولياء الأمور بعد دخولهم على الموقع الإلكتروني الخاص بالنتائج وقيامهم بدفع الرسوم المطلوبة عبر خدمة المحادثة الآلية (Chatbot) بظهور رسالة تخبرهم بمراجعة درجات الطالب في المدرسة.

وقد عبر عدد من الأمهات عن استيائهن عبر منشورات على موقع فيس بوك، حيث أكدت إحداهن أنها دفعت الرسوم لكن لم تظهر النتيجة، وأشارت أخرى إلى أن الموقع becomes بطيئاً بعد الدفع وقد يظهر للمستخدم أن النتيجة غير متاحة دون معرفة السبب. من جانبها،或是 مديرية التربية والتعليم بالقاهرة تفسير هذه الرسالة بأنها تعني أن نتيجة الطالب محجوبة من مدرسته، ويجب على ولي الأمر التوجه إلى المدرسة للاستعلام عن سبب الحجب.

وأعلنت البوابة الإلكترونية للتعليم الأساسي محافظة القاهرة أن نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 أصبحت متاحة للطلاب عبر موقعها الرسمي https://eduserv.cairo.gov.eg/Results/PreparatoryCertificate، حيث يمكن للطالب أو ولي الأمر إدخال الاسم ورقم الجلوس للحصول على النتيجة. كما حددت بوابة التعليم الأساسي الوسائل المتاحة للحصول على النتيجة، وتشمل: الهاتف الأرضي عبر الأرقام 09000100 و 09000111، أو الهاتف المحمول عبر الرقم 5757، أو استخدام خدمة المحادثة الآلية (Chatbot) الموجودة في الجانب الأيمن من الصفحة.

وأكدت البوابة أن الحصول على النتيجة عبر أي من هذه الوسائل يتطلب دفع رسوم محددة عن طريق نظام فورى للدفع، إما عبر أي منفذ فورى أو تطبيق myfawry أو باستخدام البطاقة الائتمانية. كما حذرت البوابة الطلاب وأولياء أمورهم من أنه لا يتم إرسال النتيجة عبر رسالة نصية قصيرة على الهاتف المحمول، بل تظهر على نفس الصفحة بعد إتمام عملية الدفع، ويجب الضغط على زر "استلام النتيجة بعد الدفع" لعرض الدرجات





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نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 بوابة التعليم الأساسي القاهرة مشكلة في ظهور النتيجة رسالة مراجعة المدرسة دفع رسوم النتيجة

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