تفاصيل عرض فيلم في ظلال القاهرة في مهرجان مراكش الدولي للفيلم بتاريخ 22 نوفمبر، بطولة حسن مالك وتارا عماد وإخراج الأخوين راني وسالم مصالحة.

كشفت شركة "في في أف إنترتينمنت" الموزعة للفيلم عن البوستر الرسمي لأول عمل روائي طويل يجمع الأخوين المخرجين راني مصالحة و سالم مصالحة ، وذلك قبيل العرض العالمي الأول في المسابقة الرسمية للدورة الثالثة والعشرين من مهرجان مراكش الدولي للفيلم.

مواعيد العروض الرسمية في مدينة المهرجان

يُقام العرض الرسمي الأول للفيلم يوم الأحد الثاني والعشرين من نوفمبر الجاري، في تمام الساعة الثالثة عصرًا، بقصر المؤتمرات تحديداً في قاعة الوزراء، بحضور لجنة تحكيم المهرجان ووفد الفيلم. ويقدم العرض المدير الفني للمهرجان ريمي بونوم باللغة الإنجليزية، مع توفير ترجمة فورية إلى العربية، بينما يحضر المخرجان راني وسالم مصالحة، والنجوم حسن مالك وتارا عماد وجهاد حسام الدين، إلى جانب فريق الإنتاج الكامل.

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كما يستضيف سينما "لو كوليزيه" أول عرض جماهيري للفيلم يوم الاثنين الثالث والعشرين من نوفمبر في تمام الساعة السادسة والربع مساءً، يليه نقاش مفتوح مع الجمهور باللغة الفرنسية ومترجماً للعربية.

حكاية حي الزبالين وصراع الإنفلونزا

تدور أحداث الفيلم في حي الزبالين بمنطقة منشية ناصر خلال عام 2009، حيث يعود البطل سالم إلى الحي بعد غياب طويل ليجد والده قد أنهكته قسوة الحياة، في حين تزوجت شقيقته من رجل طموح يعمل في مجال إعادة التدوير.

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مع تولي سالم مسؤولية مزرعة الخنازير العائلية، يبدأ في تحقيق النجاح وتكوين صداقات جديدة، ثم يقع في حب "ميرا" التي يؤدي دورها النجمة تارا عماد، حتى يتسبب تفشي إنفلونزا الخنازير في موجة ذعر سياسي واجتماعي عميق.

يتحول الحي إلى ساحة صراع ملتهبة، مما يدفع سالم إلى المخاطرة بكل شيء لحماية إرث عائلته وضمان استمراريتها في مواجهة التحديات الصحية والاقتصادية.

تجربة سينمائية حقيقية بمشاركة السكان

صُوّر الفيلم بالكامل داخل منشية ناصر بمشاركة عدد كبير من سكان الحي، في تجربة سينمائية فريدة تجمع بين ممثلين محترفين مثل كامل الباشا وحمزة العيلي وجهاد حسام الدين، ووجوه جديدة من أبناء المنطقة.

شارك في التمثيل أيضاً مربو الخنازير والعاملون في مجال إعادة التدوير، لتقديم حكاية تنبع من قلب المجتمع المحلي، حيث يروي أهل المنطقة تفاصيل حياتهم ومعاناتهم بأنفسهم وبصدق.

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يتميز العمل بمشاركة فنانين بارزين آخرين في الأدوار الرئيسية، منهم كريم أدريانو في دور منصور، ومينا ممتاز في دور الكاهن، بالإضافة إلى طاقم فني كبير من السيناريو والإخراج والمونتاج.

يعمل على سيناريو الفيلم كل من غلاديس مارسيانو وفاليري مورو وراني مصالحة، بينما يشرف على التصوير إريك دوفان، والمونتاج جوليا غريغوري، والموسيقى أمين بوحافة، مع تصميم فني لإيمان العلبي.

ويتولى فريق الإنتاج عدة أسماء مرموقة على رأسهم موريل ميرلين وحبيب عطية وأحمد فوزي وإيزابيل مولدن وراني مصالحة، مع مشاركة منتجين متعددين من مختلف الجنسيات لدعم هذا المشروع السينمائي الكبير.