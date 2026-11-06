أونواتشو يثني على صلاح وتأثيره على طرابزون سبور بخسارة أمام فرايبورج

نجم طرابزون سبور بول أونواتشو يمدح محمد صلاح ويذكر تأثيره الإيجابي على الفريق قبل خسارة الجولة الثالثة من دوري المؤتمر الأوروبي ضد فرايبورج.

أكد اللاعب النيجيري بول أونواتشو ، مهاجم فريق طرابزون سبور ، على القيمة المضافة التي يقدمها زميله المصري محمد صلاح للفريق، مشيدًا بشكل كبير بالدور الذي يؤديه صلاح داخل النادي والتأثير الإيجابي الذي تتركه خبراته الفنية على باقي اللاعبين.

تصريحات أونواتشو حول صلاح

جاءت تصريحات أونواتشو الصريحة بعد انتهاء مباراة فريقه التي انتهت بخسارة أمام فريق فرايبورج الألماني بهدف دون رد، وذلك في إطار منافسات الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات ببطولة دوري المؤتمر الأوروبي للموسم الحالي.

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وأوضح اللاعب النيجيري في مقابلة مع الصحفيين أن جميع اللاعبين يحلمون بالعمل والتعاون مع نجم بمكانة محمد صلاح، مؤكدًا أن وجوده يساهم بشكل مباشر في تحسين جودة اللعب وتطوير أداء الفريق ككل.

واستطرد أونواتشو قائلًا إنه يشعر بالامتنان لفرصة اللعب بجانب صلاح، مشيرًا إلى أن التأثير الذي يتركه صلاح على زملائه واضح للجميع، مما يجعلهم يصلون إلى مستويات أفضل في الملاعب.

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تفاصيل المباراة والأهداف

سجل لوكاس كوبلر الهدف الوحيد في المباراة لصالح فريق فرايبورج الألماني في الدقيقة الرابعة عشرة من زمن الشوط الأول، مما منح الفريق الألماني الثلاث نقاط الكاملة在这场 المباراة.

وبفضل هذه النتيجة، ارتفع رصيد فريق فرايبورج ليصل إلى ست نقاط، محتلًا المرتبة الحادية عشرة في جدول ترتيب المجموعة، بينما تجمد رصيد طرابزون سبور أيضًا عند نفس الرقم من النقاط.

وقد تسبب هذه الخسارة في تراجع طرابزون سبور مؤقتًا إلى المركز الثامن في الترتيب، وهي أول خسارة يتكبدها الفريق التركي في البطولة هذا الموسم بعد انتصارات سابقة.

أداء صلاح واستراتيجية الفريق

شارك محمد صلاح في التشكيلة الأساسية لفريق طرابزون سبور خلال مواجهة فريق فرايبورج، وسعى جاهدًا لتغيير مجرى الأحداث لصالح فريقه من خلال العديد من الهجمات الفردية.

هدد صلاح مرمى المنافس في أكثر من مناسبة خلال المباراة، وأظهر مهارة عالية في المراوغة والتصويب، لكنه لم يوفق في ترجمة هذه الفرص إلى أهداف تضيف النقاط لفريقه.

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كانت بداية طرابزون سبور في البطولة مميزة للغاية، حيث حقق فوزين متتاليين في جولتيه الأوليتين، الأولى على فريق كوبس الفنلندي، والثانية على فريق هارتس الأسكتلندي، مما جعل انتظارات المعجبين مرتفعة.

المباريات القادمة والجدول الزمني

في سياق آخر، أقيمت اليوم مباريات في دوريات مختلفة حول العالم، حيث التقى فريق إشبيلية مع ديبورتيفو ألافيس في تمام الساعة العاشرة مساءً ضمن منافسات الدوري الإسباني.

كما شهدت الساعات نفسها مباراة فريق إيفرتون ضد كوفنتري سيتي في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت المنطقة الزمنية المحلية، في إطار منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وفي تركيا، التقى فريق غازي عنتاب مع قاسم باشا في تمام الساعة السابعة مساءً، مما جعل اليوم يومًا حافلًا بالأنشطة الرياضية على المستوى الدولي والمحلي.

بالإضافة إلى ذلك، شهد الدوري الألماني مباراة بين حسنية أغادير ونهضة بركان في تمام الساعة الثامنة مساءً، فيما التقى فريق الوكرة مع الشحانية في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً.