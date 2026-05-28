أيام التشريق: فضلها وحكم الصيام فيها

تعريف بأيام التشريق وموقعتها الزمنية في شهر ذي الحجة، وذكر الوصايا النبوية الثلاثة المتمثلة في الأكل والشرب وذكر الله، مع شرح الحكمة من ذلك. كما يتناول السبب التاريخي لتسميتها بهذا الاسم، والذكر القرآني لها، وحكم الصيام فيها بالنسبة للمسلمين عموماً ولحجاج بيت الله الحرام خصوصاً، مع الاستناد إلى الأحاديث النبوية وآراء العلماء.

أيام التشريق ، المناسبة في الأيام الـ11 والـ12 والـ13 من شهر ذي الحجة، تحظى بمكانة دينية مهمة في مناسك الحج والشريعة الإسلامية. وقد خصص النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأيام بتوجيهات ووصايا محددة تجمع بين التوسعة في الأكل والشرب وذكر الله عز وجل، بالتزامن مع أحكام فقهية صارمة تحظر الصيام فيها إلا لبعض الاستثناءات المتعلقة بحجاج بيت الله الحرام.

الوصايا النبوية الثلاثة في أيام التشريق هي: الأكل، والشرب، وذكر الله عز وجل، كما ورد في الحديث النبوي الشريف الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه عن نبيشة الهذلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل". وقد أشار الإمام الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى إلى الحكمة الفقهية من هذا التوجيه النبوي، موضحاً أن تناول الطعام والشراب في هذه الأيام وسيلة يعتصم بها العبد ويستعين بها على ذكر الله تعالى وطاعته، ليكون ذلك من تمام شكر النعمة عبر توظيفها في الطاعات والعبادات.

سبب تسمية أيام التشريق بهذا الاسم يعود إلى سلوك كان يتبعه الحجاج قديماً، حيث كانوا يشرقون فيها لحوم الأضاحي، أي يقددون اللحم ويبسطونه في مواجهة أشعة الشمس لتجفيفه وحمايته من التعفن والفساد، فسميت الأيام بذلك نسبة إلى هذا العمل. وقد ورد ذكر هذه الأيام في القرآن الكريم بوصفها "الأيام المعدودات" في سورة البقرة: "وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ"





