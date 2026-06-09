أيام وتنطلق بطولة كأس العالم 2026.. مواعيد المباريات الافتتاحية وكل ما تحتاج معرفته

تستعد الولايات المتحدة وكندا والمكسيك لاستضافة كأس العالم 2026، حيث تم الإعلان عن مواعيد المباريات الافتتاحية. يشارك 48 منتخباً في البطولة التي ستقام على مدى شهر. تعرف على أبرز المواعيد والفرق المشاركة.

اقترب موعد انطلاق بطولة كأس العالم 2026 ، التي ستستضيفها بشكل مشترك كل من الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، في الفترة من 11 يونيو وحتى 19 يوليو من العام القادم.

تعتبر هذه البطولة الأولى من نوعها التي تستضيفها ثلاثة دول، حيث ستلعب المباريات الافتتاحية على أراضي المكسيك، وتحديداً في العاصمة مكسيكو سيتي، حيث سيتقابل المنتخب المضيف مع منتخب جنوب أفريقيا في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة. بعد ذلك، سيتابع عشاق الكرة حول العالم 64 مباراة-distributed عبر 16 مدينة استضافة، منها مدن كبرى مثل نيويورك، تورونتو، لوس أنجلوس، وغوادالاخارا.

يشارك في هذه النسخة 48 منتخباً وطنياً، مما يجعلها الأكبر في تاريخ البطولة من حيث عدد المشاركين، حيث تم increase عدد الفرق إلى 48 بدلاً من 32 بعد قرارات الفيفا الأخيرة. سيقام النهائي في ملعب ميتلايف في إيست راذرفورد، بولاية نيوجيرسي الأمريكية، يوم 19 يوليو 2026. أبرز المواعيد المقررة تشهد المجموعات الأولى منافسات قوية، حيث يلعب منتخب مصر في المجموعة السابعة إلى جانب بلجيكا وإسبانيا والرأس الأخضر.

ستكون المواجهة الأولى للمنتخب المصري ضد بلجيكا في 15 يونيو 2026 في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، ثم يواجه إسبانيا في 20 يونيو، وأخيراً الرأس الأخضر في 25 يونيو. على الجانب الآخر، يظهر منتخب البرازيل، حامل اللقب في النسخ السابقة، في المجموعة العاشرة مع المغرب وهايتي واسكتلندا. سيتصدى المنتخب البرازيلي للمغرب في 14 يونيو في تمام الساعة الواحدة صباحاً بتوقيت القاهرة.

من ناحية أخرى، سيواجه المنتخب الأرجنتيني، بطل كأس العالم 2022، في المجموعة السادسة عشرة كل من الجزائر والنمسا والأردن، حيث ستكون مباراته الأولى ضد الجزائر في 17 يونيو في تمام الساعة الرابعة صباحاً. هذه المجموعات توضح مدى التنوع الجغرافي والتنافسي في النسخة القادمة. تستعد العديد من المنتخبات العربية للمشاركة، حيث توجد خمسة منتخبات عربية في المجموعات المختلفة: مصر والأردن والجزائر والمغرب والعراق.

وكما هو معروف، يعتمد المنتخب المصري بشكل كبير على لاعبيه المحليين من نادي الأهلي، الذين شكلوا عماد المنتخب في السنوات الأخيرة. هذا يثير التساؤلات حول المدربين والكشافين المسؤولين عن صناعة هؤلاء اللاعبين الموهوبين. من جهتهم، يراقب مدرب المنتخب الألماني يوليان ناغلسمان، المعروف باسم "فليك"، العديد من اللاعبين عن كثب، خاصة بعد الأداء المبهر للاعب حمزة عبد الكريم في البطولات الأخيرة. سيكون حضور اللاعبين العرب مؤثراً في المنافسة، خاصة أنsome منهم يلعبون في الدوريات الأوروبية الكبرى.

من المتوقع أن تشهد البطولة منافسة شرسة بين القوى التقليدية مثل فرنسا وإنجلترا والبرتغال وهولندا، بالإضافة إلى المنتخبات المفاجئة التي قد تبرز في الأدوار الإقصائية. يبقى Everyone ينتظر انطلاق صافرة البداية لمعرفة البطل الجديد لكأس العالم





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