أيام القاهرة لصناعة السينما 2026 برنامج لقاءات في دار الأوبرا المصرية من 12 إلى 19 نوفمبر

تستضيف دار الأوبرا المصرية لقاءات حوارية وجلسات Master class ضمن أيام القاهرة لصناعة السينما من 12 إلى 19 نوفمبر 2026 بمشاركة 16 صانع أفلام من مصر والعالم.

يطلق مهرجان القاهرة السينمائي الدولي برنامجًا موسعًا ضمن أيام القاهرة لصناعة السينما ، يمتد من 12 إلى 19 نوفمبر 2026، ويتضمن لقاءات حوارية وجلسات سينمائية متخصصة من نوع Master class. ويشارك في البرنامج 16 مخرجًا ومنتجًا وفنانًا ومتخصصًا في صناعة السينما من مصر وعدد من دول العالم، وتُقام الفعاليات الرئيسية على المسرح المكشوف ب دار الأوبرا المصرية.

ويرأس الفنان حسين فهمي فعاليات الدورة السابعة والأربعين، بينما يرأس الناقد الفني محمد سيد عبد الرحيم أيام القاهرة لصناعة السينما. ويهدف البرنامج إلى إتاحة الفرصة أمام الجمهور وصناع الأفلام للتعرف على التجارب المهنية والإبداعية للضيوف، ومناقشة رؤاهم حول صناعة السينما ومختلف جوانب العمل فيها.

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لقاءات افتتاح البرنامج في دار الأوبرا المصرية

يفتتح البرنامج يوم الخميس 12 نوفمبر بلقاء مع المخرج الإيطالي ماتيو جاروني، الفائز بجائزة الهرم الذهبي لإنجاز العمر من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ47. ويدير الجلسة إيسي أسيب، ويتناول اللقاء تجربة جاروني الإخراجية ومسيرته في صناعة السينما.

ويعقب ذلك لقاء مع السيناريست مدحت العدل، الفائز بجائزة الهرم الذهبي لإنجاز العمر في الدورة الـ47 نفسها، على المسرح ذاته. وتديره الناقدة ناهد صلاح، ويتناول اللقاء تجربة العدل في الكتابة السينمائية وأبرز محطات مسيرته الإبداعية.

وفي يوم الجمعة 13 نوفمبر، يستضيف المسرح المكشوف بدار الأوبرا المصرية لقاءً مع المنتج السينمائي هشام سليمان. تديره الإعلامية إنجي علي، ويتناول تجربته في مجال الإنتاج السينمائي وأبرز المحطات في مسيرته المهنية.

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محطات المخرجين والموزعين خلال منتصف البرنامج

يشهد يوم 14 نوفمبر لقاءً مع المخرج رامي إمام على المسرح المكشوف، ويديره الناقد الفني محمد سيد عبد الرحيم، مدير أيام القاهرة لصناعة السينما. ويتناول اللقاء تجربته الإخراجية وأبرز محطاته في صناعة السينما.

ويعقبه لقاء مع المخرج الهندي آسيف كاباديا على المسرح نفسه، تديره أليكس تيمو بور. ويتناول اللقاء تجربته في صناعة الأفلام ورؤيته الإخراجية، والعلاقة بين الفكرة السينمائية وتطويرها حتى وصولها إلى الشاشة.

ويشهد يوم 15 نوفمبر لقاءً مع الموزع السينمائي أنطوان زند، الذي يكرّمه المهرجان تقديرًا لمسيرته المهنية الممتدة لأكثر من ستة عقود. يديره علاء كركوتي، ويتناول تجربة زند في التوزيع السينمائي ودور الموزع في وصول الأفلام إلى الجمهور.

ويعقبه لقاء مع مدير التصوير سعيد شيمي، الفائز بجائزة الهرم الذهبي لإنجاز العمر في الدورة الـ47، ويديره الناقد محمود عبد الشكور. ويتناول اللقاء مسيرته المهنية وتجربته الطويلة في التصوير السينمائي، وما شهدته المهنة من تطورات فنية وتقنية.

لقاءات الأسبوع الثاني والجلسات الختامية

يستضيف المسرح المكشوف بدار الأوبرا المصرية يوم 16 نوفمبر لقاءً مع الفنان آسر ياسين، الفائز بجائزة فاتن حمامة للتميز من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي هذا العام. يديره المنتج السينمائي محمد حفظي، ويتناول تجربته الفنية ومسيرته في التمثيل السينمائي.

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ويعقبه لقاء مع المخرجة البلجيكية لورا واندل على المسرح نفسه، يديره باتريس كاريه. ويتناول اللقاء تجربتها الإخراجية ورؤيتها الفنية واختياراتها في بناء العوالم والشخصيات السينمائية.

ويشهد يوم 17 نوفمبر لقاءً مع المخرج الموريتاني عبد الرحمن سيساكو، الفائز بجائزة الهرم الذهبي لإنجاز العمر في الدورة الـ47، على المسرح المكشوف، ويديره خورخي بيريرا. ويعقبه لقاء مع مهندس الصوت البريطاني بول ديفيز من الساعة الرابعة حتى الخامسة والنصف مساءً، يديره شريف فتحي، ويتناول دور الصوت في صناعة الأفلام وتعزيز أثره لدى المشاهد.

وفي 18 نوفمبر، يستضيف فندق سوفيتيل لقاءً مع المخرجة المصرية البريطانية مي عبد الله، تديره ليزا بروك. ويعقبه لقاء مع المخرج الإسباني أوليفر لاشيه على المسرح المكشوف، ويديره الناقد الفني محمد طارق، المدير الفني لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

ويختتم البرنامج يوم 19 نوفمبر بلقاء مع المخرج الجزائري أحمد راشدي على المسرح المكشوف، ويديره الناقد زين العابدين خيري، مدير المركز الصحفي بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي. ويعقبه لقاء مع المخرج نبيل عيوش، يديره الناقد الفني محمد نبيل، مدير مسابقة آفاق السينما العربية. ويُختتم البرنامج بلقاء مع مدير التصوير الروماني تيودور فلاديمير في فندق سوفيتيل، يديره حسن هادي.

وتُعد أيام القاهرة لصناعة السينما منصة لدعم المبدعين في مختلف مراحل العمل السينمائي، وتعكس التزام المهرجان بدعم صناعة السينما العربية وتطوير مهارات العاملين بها. كما تتيح مساحة لتبادل الخبرات بين صناع الأفلام والمحترفين، من خلال اللقاءات المتخصصة والبرامج التدريبية.

وتُقام أيام القاهرة لصناعة السينما سنويًا تحت رعاية وزارة الثقافة المصرية، ويحتفل هذا العام بمرور خمسين عامًا على انطلاق دورتها الأولى عام 1976.