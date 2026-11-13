أيام القاهرة لصناعة السينما: نقاشات حادة حول مصير الأفلام العربية

فعاليات الدورة الثامنة لأيام القاهرة لصناعة السينما تستعرض التحديات الإنتاجية وتجارب نجوم مثل هشام سليمان ونسرين الراضي في دار الأوبرا المصرية.

تتواصل في دار الأوبرا المصرية فعاليات الدورة الثامنة من مهرجان " أيام القاهرة لصناعة السينما"، وهو الحدث الذي ينظمه مهرجان القاهرة السينمائي الدولي برئاسة الفنان حسين فهمي. يقود هذه التظاهرة السينمائية الناقد الفني محمد سيد عبد الرحيم ، حيث تجمع الفعاليات بين صناع السينما والمتخصصين لمناقشة التحديات التي تعترض الإنتاج السينمائي العربي في ظل المتغيرات الحالية.

تفاصيل الفعاليات والضيوف في دار الأوبرا

يبدأ برنامج اليوم بلقاء مفتوح مع المنتج السينمائي هشام سليمان، حيث تدير الإعلامية إنجي علي النقاش الذي يستعرض أبرز المحطات في مسيرة سليمان المهنية. يبدأ هذا اللقاء في تمام الساعة الثانية ظهراً ويستمر حتى الثالثة والنصف مساء، موضحاً تجارب الإنتاج السينمائي التي خاضها الضيف في سياق مهني حافل.

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بعد ذلك، تنطلق في الساعة الرابعة جلسة نقاشية تحمل عنوان "السينما أولاً: كيف تغير دور العرض مصير الفيلم العربي؟". تدير الحوار الناقد محمد شوقي، بمشاركة كل من سيدريك عون، والممثلة المغربية نسرين الراضي، والدكتور عاطف الموشي، والمنتجة شاهيناز العقاد. تستمر الجلسة حتى الخامسة والنصف مساء على المسرح المكشوف بدار الأوبرا المصرية.

محاور النقاش ودور العروض السينمائية

تركز الجلسة الثانية على دور دور العرض في تحديد مسار الفيلم العربي ومصيره النهائي في الأسواق المحلية والإقليمية. يناقش المشاركون العلاقة الوثيقة بين العرض السينمائي وفرص وصول الأفلام إلى الجمهور المستهدف، مما يسلط الضوء على أهمية استراتيجية التسويق والتوزيع في نجاح الأعمال الفنية.

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تهدف هذه النقاشات إلى تعزيز فهم التحديات التي يواجهها صناع المحتوى العربي، وكيفية تجاوز عقبات التوزيع السينمائي التي قد تؤثر على انتشار الأعمال. يعد هذا النوع من الحوارات المهنية ضرورياً لتطوير الرؤية الفنية والتجارية للأفلام العربية في سوق عالمي تنافسي.

إرث المهرجان ودوره في التنمية المهنية

تعد "أيام القاهرة لصناعة السينما" منصة حيوية لدعم المبدعين في مختلف مراحل العمل السينمائي، مما يعكس التزام المهرجان بدعم صناعة السينما العربية وتطوير مهارات العاملين بها. يواكب هذا الحدث التطورات العالمية في المجال، ويوفر مساحة للتواصل وتبادل الخبرات بين صناع الأفلام والمحترفين من خلال اللقاءات المتخصصة.

تستهدف البرامج التدريبية والفعاليات المهنية تنمية قدرات الأجيال الجديدة من المخرجين والمنتجين، وتعزيز فرص التعاون داخل الصناعة السينمائية العربية. يعقد مهرجان القاهرة السينمائي الدولي سنوياً تحت رعاية وزارة الثقافة المصرية، ويحتفل هذا العام بمرور خمسين عاماً على انطلاق دورته الأولى عام 1976.

يُعد المهرجان أحد أعرق المهرجانات السينمائية في العالم العربي وأفريقيا، ويحمل الاعتماد الرسمي من الاتحاد الدولي لجمعيات منتجي الأفلام (FIAPF). يواصل المهرجان دوره كمنصة دولية للتبادل الثقافي والاحتفاء بالفن السينمائي، مما يجعله مرجعاً أساسياً للصناع والمهتمين بتاريخ السينما العربية وتطورها المعاصر.