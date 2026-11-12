أيام القاهرة لصناعة السينما تنطلق بلقاءات مع ماتيو جاروني ومدحت العدل

تنطلق أيام القاهرة لصناعة السينما ببرنامج مهني يضم ماستركلاس وورش عمل وجلسات نقاشية، تمهيدًا لافتتاحها يوم السبت 14 نوفمبر ضمن احتفالات مرور خمسين عامًا على المهرجان.

تنطلق يوم الخميس أولى فعاليات الدورة الثامنة من " أيام القاهرة لصناعة السينما"، التي يرأسها الناقد الفني محمد سيد عبد الرحيم ، ضمن فعاليات الدورة السابعة والأربعين ل مهرجان القاهرة السينمائي الدولي ، وذلك بلقاءين مع المخرج الإيطالي ماتيو جاروني والسيناريست مدحت العدل ، وهما من الحاصلين على جائزة الهرم الذهبي لإنجاز العمر.

وتمهد هذه اللقاءات للافتتاح الرسمي لأيام الصناعة يوم السبت 14 نوفمبر، في دورة تتزامن مع الاحتفاء بمرور خمسين عامًا على تأسيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي عام 1976، ويرأس المهرجان الفنان الكبير حسين فهمي.

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برنامج مهني يجمع الخبرات بالمواهب الجديدة

يقدم البرنامج المهني لأيام القاهرة لصناعة السينما هذا العام مزيجًا من المحاضرات السينمائية المتخصصة (Masterclasses)، واللقاءات الحوارية والجلسات النقاشية، إلى جانب ورش العمل والبرامج التدريبية. كما يشمل توقيع بروتوكولات التعاون والإعلان عن جوائز خاصة.

تبدأ الفعاليات بلقاء مفتوح مع المخرج الإيطالي ماتيو جاروني على المسرح المكشوف بدار الأوبرا المصرية، ويديره إيسي أسيب. ويتناول اللقاء أبرز محطات مسيرته السينمائية ورؤيته الإخراجية وتجربته في بناء العوالم والشخصيات على الشاشة.

ويعقب ذلك على المسرح نفسه لقاء مع السيناريست مدحت العدل، تديره الناقدة ناهد صلاح. يستعرض العدل تجربته في الكتابة السينمائية والدرامية، وعلاقته بتحولات صناعة السينما المصرية على مدار العقود الماضية.

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وخلال الأيام التالية، يتضمن البرنامج لقاءات مع الفنان آسر ياسين، الحاصل على جائزة فاتن حمامة للتميز في الدورة السابعة والأربعين، والمخرج والكاتب الإسباني أوليفر لاشيه، والمخرج رامي إمام، إلى جانب نخبة من المخرجين والمنتجين والمتخصصين.

جلسات نقاشية تناقش مسار الفيلم المصري إلى الأوسكار

تتضمن الجلسات النقاشية جلسة بعنوان "من الرسائل العائلية إلى الأوسكار"، تتناول فيلم القصص لأبو بكر شوقي، الذي يمثل مصر في المنافسة على جائزة أوسكار أفضل فيلم دولي. يشارك في الجلسة المخرج أبو بكر شوقي، والفنانون أمير المصري وصبري فواز وأحمد كمال، والفنانة هند رضوان، ويديرها الناقد رامي عبد الرازق.

وتستعرض الجلسة رحلة الفيلم من الفكرة والتجربة الشخصية إلى الشاشة، وصولًا إلى اختياره لتمثيل مصر في سباق الأوسكار. وتتيح الجلسة للحضور الاطلاع على خطوات الإنتاج والتحديات التي واجهت صناع العمل.

وفي إطار الاحتفاء بمرور خمسين عامًا على تأسيس المهرجان، تُعقد جلسة بعنوان "خمسون عامًا على السجادة الحمراء"، بمشاركة الفنان حسين فهمي والمنتج محمد حفظي والكاتب الصحفي شريف الشوباشي، وتديرها الكاتبة الصحفية علا الشافعي. وتناقش الجلسة ما قدمه المهرجان للسينما، وما منحته السينما للمهرجان في المقابل، عبر خمسة عقود من التحولات في المشهد السينمائي المصري والعربي.

رؤية المهرجان لدعم صناع السينما والأجيال الجديدة

يرى حسين فهمي، رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، أن أيام القاهرة لصناعة السينما تمثل امتدادًا أساسيًا لدور المهرجان في دعم السينما وصناعها. ويقول إن المهرجان كان على مدار خمسين عامًا مساحة للقاء السينمائيين وتبادل الأفكار والتجارب، ويعمل حاليًا على تطوير هذا الدور عبر برنامج مهني يجمع الخبرات بالمواهب الجديدة.

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ويؤكد فهمي أن الاحتفاء بتاريخ المهرجان يكتسب قيمته الحقيقية من قدرته على الاستثمار في مستقبل السينما، ودعم الأجيال التي ستصنع حكاياتها المقبلة، وفق تعبيره.

من جانبه، يوضح الناقد الفني محمد سيد عبد الرحيم، مدير أيام القاهرة لصناعة السينما، أن البرنامج يستهدف بناء مساحة مهنية متكاملة تجمع مختلف أطراف الصناعة، وتتيح حوارًا مباشرًا بين أصحاب الخبرات والأجيال الجديدة حول التجارب الإبداعية والتحديات العملية والفرص المتاحة في المنطقة.

ويشير عبد الرحيم إلى أن تنوع الفعاليات بين اللقاءات المتخصصة والجلسات النقاشية والورش التدريبية واتفاقيات التعاون والجوائز يعكس طبيعة العمل المطلوب لتطوير الصناعة، بدءًا من تنمية المهارات وتبادل المعرفة، ووصولًا إلى دعم المشروعات وفتح مسارات للإنتاج المشترك.

أثر البرنامج على المشاركين وخطوات التعاون المقبلة

يتيح البرنامج للمواهب الشابة فرصة الاحتكاك المباشر بالمحترفين والتعرف على آليات العمل في مختلف تخصصات صناعة السينما، بحسب ما أعلنته إدارة أيام القاهرة لصناعة السينما. ويهدف ذلك إلى مساعدة المشاركين على تطوير مشروعاتهم وبناء علاقات مهنية مستدامة.

وتأتي هذه الفعاليات ضمن استراتيجية المهرجان لتعزيز دوره المهني إلى جانب برنامجه الفني، من خلال منصة تجمع المبدعين والعاملين في الصناعة، وتشجع التعاون وتبادل المعرفة، وتواكب التحولات الإبداعية والتقنية والاقتصادية في القطاع السينمائي.

وتجدر الإشارة إلى أن "أيام القاهرة لصناعة السينما" انطلقت عام 2018 ضمن فعاليات الدورة الأربعين لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، بوصفها المنصة المهنية للمهرجان، وتعنى بدعم صناعة السينما في مصر والعالم العربي وأفريقيا، وتعزيز التعاون مع المجتمع السينمائي الدولي. ويأتي افتتاحها الرسمي يوم السبت 14 نوفمبر ليختتم أسبوعًا من اللقاءات والجلسات المتخصصة.