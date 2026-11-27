اختتمت أيام قرطاج المسرحية ورش عمل تركز على البحث في فنون الأداء الفردي والمسرح المناهض للعنف القائم على النوع الاجتماعي بمشاركة فنانين دوليين.

اختتمت فعاليات أيام قرطاج المسرحية برنامجها التكويني الذي ضم ورشتين متخصصتين هدفتا إلى تطوير المهارات الأدائية واستكشاف الأدوار المجتمعية للمسرح. وقد تضمن البرنامج مشاركة فنانين وممارسين مسرحيين من خلفيات متنوعة، ركزوا خلاله على البحث الإبداعي وتوظيف الفنون للتعبير عن قضايا مجتمعية وإنسانية ملحة. جاء هذا الاختتام تتويجاً لمسار من التجريب والتعلم تزامن مع نقاشات أوسع حول تجربة البوهي في هندسة الدهشة من العمارة إلى المسرح.

ورش البحث في فنون الأداء الفردي

شهد اليوم الختامي لمختبر "البحث والإبداع في الأعمال الفردية" عرضاً لمسار بحثي وتجريبي أدارته فنانة الأداء والراقصة والمخرجة الفنية صوفي تيريون من بلجيكا وإسبانيا. استكشف المشاركون من خلال هذا المختبر العلاقة المعقدة بين الجسد والحركة والفضاء، بهدف تطوير أدوات تعبير أدائي جديدة. عمل الفريق على بلورة تصورات فنية فردية تفتح مساحات أوسع للتجريب في مجال فنون الأداء والتعبير الذاتي، مما يعزز من قدراتهم الفنية والتقنية.

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المسرح كأداة لمناهضة العنف الاجتماعي

وفي سياق موازٍ، اختُتمت ورشة "إنجاز عمل مسرحي لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي" بإشراف الكاتبة المسرحية والمخرجة والباحثة الإسبانية خوانا إسكابياس. ركزت هذه الورشة على مسار من البحث والتفكير الإبداعي حول كيفية توظيف التقنيات والأدوات المسرحية لتناول قضايا العنف القائم على النوع الاجتماعي وتحويلها إلى مادة فنية مؤثرة. هدفت الورشة إلى تسليط الضوء على دور المسرح في التوعية والتحسيس بالقضايا المجتمعية الحساسة.

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أهداف البرنامج وأثره الثقافي

تهدف الورشتان إلى إتاحة مساحة للحوار والتفاعل حول القضايا الإنسانية والاجتماعية، بما يعزز إمكانات الفعل المسرحي في طرح هذه القضايا وفتح آفاق للتغيير الاجتماعي. تأتي هذه الأنشطة في إطار البرنامج التكويني لأيام قرطاج المسرحية الذي يتيح للمشاركين فرصاً للتعلم والتجريب وتبادل الخبرات. يجمع هذا البرنامج بين تطوير المهارات الأدائية واستكشاف أدوار المسرح في التعبير عن واقع المجتمع، مما يجعله منصة حيوية للنقاش الفني والثقافي.