أ第三次 عشر من ذي الحجة: مناسك الحج ثالث أيام التشريق وطواف الوداع

شرح تفصيلي لأعمال الحج في اليوم الثالث عشر من ذي الحجة (ثالث أيام التشريق) يشمل رمي الجمار بطريقة صحيحة وعدد الحصيات، وبيان وقت الرمي وطواف الوداع وحكمه، وحكمة رمي الجمار، وبيان كيفية الرمي، وذكر الاختلاف الفقهي حول وجوب طواف الوداع ودم تركه.

يحل علينا اليوم الثالث عشر من ذي الحج ة، وهو ثالث أيام التشريق ورابع أيام العيد، ويوم الحج اج فيه بعدة أمور مهمة. في هذا اليوم،规定 مناسك الحج بعد أيام التشريق .

أولاً: رمي الجمار، ويبدأ بعد صلاة الظهر، حيث يرمي الحجاج الجمرات الثلاث بسبع حصيات لكل منها، مع الدعاء بين الجمرتين. الجمرة الأولى هي الصغرى، ثم الوسطى، ثم الكبرى جمرة العقبة. هناك حكم شرعي لمن وكل برمي الجمار عن الغير، وتفصيل عن حكم الخروج من صلاة الفريضة بسبب مدافعة الأخبثين. ثانياً: طواف الوداع، وهو طواف يفعله الحاج بعد انتهاء المناسك quando يريد مغادرة مكة، ويكون سبعة أشواط حول الكعبة.

لا يشترط الطهارة له؟ بل تشترط الطهارة كما في الصلاة، ولا يجوز للحائض أداؤه. والحكمة من طواف الوداع الوداع بالبيت الحرام، وقد ورد في الحديث: "لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت طواف الوداع". ثالثاً: نهاية وقت رمي الجمار، حيث ينتهي وقت الرمي أداءً وقضاءً بغروب شمس آخر يوم من أيام التشريق.

ورمي الجمرات واجب في الحج، ومن تركه وجب دم، إلا أن العلماء يختلفون في التفاصيل: إذا تركم Whole، فإن الفدية واحدة، وإذا ترك بعضه فيه تفصيل: إذا ترك حصاة أو حصاتين من الجمرة الأخيرة تعفى عند جماعة من العلماء، وإن ترك ثلاثًا لم يعف، ويجب دم إذا فات الوقت. وذكرت الحكمة من رمي الجمار:mate الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، والطاعة لأمره، وإحياء لذكرى إبراهيم عليه السلام عندما رجم الشيطان، وترغيمًا للشيطان وإذلالًا له.

كذلك تمت الإشارة إلى كيفية الرمي: يكون الحاج على بعد خمسة أذرع فأكثر عن الجمرة، ويمسك الحصاة بطرفي إبهام وشاهدة يده اليمنى، ويرفع حتى يرى بياض إبطيه، ويكبر ويرمي، ويستحب أن يضع الحصاة بين سبابتي يديه. وما يتعلق بقطع التلبية: يقطعها عند أول حصاة يرمي بها جمرة العقبة يوم النحر، ويشتغل بالتكبير. Additionally، هناك بيان من الأزهر للفتوى حول آخر وقت للأضحية، وبداية يوم النفر الثاني. وأيضاً: الحكم على من وكل برمي الجمار، وحكم الخروج من الصلاة بسبب مدافعة الأخبثين.

في الخلاصة، اليوم الثالث عشر من ذي الحجة هو ثالث أيام التشريب، ويجب على الحاج رمي الجمار فيه بعد الزوال، ثم إذا أراد السفر يطوف طواف الوداع. وطواف الوداع سنة عند جمهور العلماء وليس واجبًا عند دار الإفتاء المصرية، لكن من تركه عليه دم عند الحنفية والحنابلة. والرخصة في جمع طواف الوداع مع طواف الإفاضة. لنتذكر: هذا اليوم هو "يوم النفير الثاني"، حيث ينفر الحجاج من منى إلى مكة، ولا يحل لهم المكث في منى بعد الرمي والطواف.

الحج التشريق رمي الجمار طواف الوداع مناسك الحج ثالث أيام التشريق يوم النفير الثاني الأضحية الإفتاء الأزهر

