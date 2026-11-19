باحث شئون المتطرفين يكشف التغيرات الغربية تجاه الإخوان وحظر فرنسا الرموز، مع تفصيل تكريم الكونجرس السادات وقافلة الصحة بالقاهرة.

أكد النائب عمرو رشاد أن تكريم الكونجرس المصري للرئيس الراحل أنور السادات يعكس تقديرًا دوليًا كبيرًا لعملية صناعة السلام التي قادها، في حين تقدمت مبادرة " صحة القاهرة" بخدمة طبية إنسانية كبيرة حيث قدمت 2085 خدمة طبية مجانية للمواطنين خلال قافلة علاجية نظمت في الخامس عشر من مايو. وتأتي هذه الأخبار المتعددة في سياق متشابك بين التوجهات السياسية الداخلية والحراك الاجتماعي، حيث تسعى الدولة لتقديم نماذج مشرقة في الإنجاز والخدمات الصحية الموازية للنقاشات السياسية الأوسع.

تحليل الضغوط الأوروبية والإسلام السياسي

كشف إبراهيم ربيع، الباحث المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة، أن هناك تحولات جوهرية في المواقف الغربية تجاه جماعة الإخوان المسلمين، حيث باتت شبكات التنظيم امتداداته الخارجية محل فحص دقيق. وأوضح ربيع في تصريحات صحفية أن الجماعة فقدت قدرتها في السنوات الأخيرة على الاستناد إلى واجهة العمل الدعوي أو المدني لتبرير تحركاتها، مما جعلها عرضة لمراجعات شرعية وأمنية مشددة من قبل السلطات الغربية.

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أشار الباحث إلى أن الجماعة كانت تستند لسنوات طويلة إلى توظيف خطاب المظلومية وحقوق الإنسان في نسج علاقات مع مؤسسات ودوائر سياسية غربية، لكن تصاعد التدقيق في الارتباطات التنظيمية ومصادر التمويل العابرة للحدود وضع هذه الشبكات أمام اختبارات دقيقة. وأثار هذا التصعيد تساؤلات جديدة حول حقيقة الأدوار التي تمارسها الكيانات والواجهات المرتبطة بها، مما دفع الدول الأوروبية إلى إعادة النظر في سياساتها تجاه هذا الملف بشكل متفاوت.

تقرير فرنسا القانوني وحظر الرموز

أوضحت الوزارة الفرنسية في 21 مايو 2025 أن وزارة الداخلية الفرنسية نشرت تقريرًا رسميًا حمل عنوان "الإخوان المسلمون والإسلام السياسي في فرنسا"، أعده كبار المسؤولين بتكليف حكومي لرصد انتشار الإسلام السياسي وشبكاته. ويأتي هذا التقرير في خطوة تعكس نقل الملف من الإطار السياسي العادي إلى إطار التقييم الأمني والمؤسسي، حيث تسعى الحكومة الفرنسية لمراقبة تأثيراته في المجتمع الفرنسي بشكل منهجي.

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ووفقًا للباحث إبراهيم ربيع، فإن السلطات الفرنسية أدرجت رموز الجماعة ضمن قانون حظر الرموز، بما يمنع ظهور شعاراتها ورموزها في الأماكن العامة أو عبر الوسائل الإلكترونية. وأكد أن هذا الإجراء يستهدف الرموز تحديدًا ولا يمثل حظرًا شاملًا لكل الكيانات المحسوبة على التنظيم، مما يعكس دقة الصياغة القانونية المستخدمة للتعامل مع الظاهرة دون المساس بحقوق المواطنين الآخرين.

رقم 1450 وتقارير هيئة حماية الدستور

أشار الباحث إلى أن تقارير هيئة حماية الدستور الألمانية توثق استمرار رصد الجماعة والكيانات المرتبطة بها ضمن ملف التطرف الإسلامي، مما يعكس تضافر الجهود الدولية في هذا الصدد. ولفت إلى أن تقرير عام 2024 أحصى نحو 1450 شخصًا ضمن الفئة المرتبطة بالإخوان والجماعة الإسلامية الألمانية، مع التأكيد الصريح على أن هذه الأرقام تقديرية ومدورة وليست قاطعة.

شدد إبراهيم ربيع على أن الأثر الأبرز لهذه الخطوات لا ينحصر في قرارات التصنيف وحدها، بل يتجلى في محاصرة المساحات التي اعتادت الجماعة التحرك من خلالها لسنوات، لا سيما ملفات التمويل والروابط المؤسسية. وأكد أن إخضاع هذه المسارات للرقابة المستمرة يحد من قدرة التنظيم على إعادة تشكيل شبكاته أو توسيع دائرة نفوذه في أوروبا، مما يمثل تحولًا نوعيًا في مواجهة التنظيم.

نتائج تطبيق القانون والرقابة المستمرة

أضاف الباحث أن تنوع الأدوات القانونية والرقابية يضاعف الضغوط على قيادات الجماعة والكيانات المتصلة بها، ويجعل التحرك تحت ستار العمل المدني أو الدعوي أكثر صعوبة في ظل تزايد المساءلة حول طبيعة الأنشطة والصلات التنظيمية. ولفت إلى أن هذا الجو من المراقبة المشددة يدفع الجماعة لإعادة حساباتها الاستراتيجية والبحث عن طرق بديلة قد تكون أكثر تعقيدًا وأقل وضوحًا للعيان العام.

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في السياق نفسه، أشار النائب عمرو رشاد مجددًا إلى أن تكريم الكونجرس للسادات يمثل تقديرًا دوليًا لصناعة السلام، وهو ما يتناغم مع الجهود المصرية الرامية لتوطيد العلاقات الدولية وتعزيز صورة مصر كقطب للسلام والاستقرار. وفي موازاة ذلك، استمرت مبادرات وزارة الصحة في تقديم خدماتها للمواطنين، حيث تم تقديم 2085 خدمة طبية مجانية، مما يعكس تزامن الجهود الحكومية في القطاعات الصحية والسياسية لتحقيق المنفعة العامة.