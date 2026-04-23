إبراهيم عادل: طموحاتي لا حدود لها والدوري الإسباني حلمي

نجم نوردشيلاند يتحدث عن طموحاته الاحترافية، حلمه باللعب في الدوري الإسباني، ورفضه للمقارنة بمحمد صلاح، بالإضافة إلى رؤيته في عالم الاحتراف والانتقالات في كرة القدم المصرية.

أكد إبراهيم عادل ، نجم منتخب مصر المحترف في صفوف نادي نوردشيلاند الدنماركي، أن مسيرته الاحتراف ية لا تزال في مراحلها الأولى، وأن لديه طموحات كبيرة يسعى لتحقيقها.

وأوضح عادل أنه يركز حاليًا على تقديم أفضل ما لديه مع نوردشيلاند، وتحقيق إنجازات مهمة مع الفريق قبل النظر في أي عروض أخرى للانتقال إلى دوريات أوروبية أكبر. وأشار بشكل خاص إلى الدوري الإسباني باعتباره حلمًا يراوده، مؤكدًا أنه يتمنى اللعب في أحد الأندية الإسبانية الكبرى في المستقبل. وفي سياق حديثه، علق إبراهيم عادل على تتويج نادي بيراميدز بلقب الدوري المصري، معربًا عن رأيه في أن الفريق قدم أداءً قويًا واستحق الفوز باللقب.

ولكنه في الوقت نفسه، توقع أن يكون هناك منافسة قوية في الموسم القادم، وأن هناك أندية أخرى قادرة على المنافسة على اللقب. كما تحدث عن صفقة انتقاله إلى نوردشيلاند، موضحًا أن المفاوضات كانت سريعة ومفاجئة، وأنها تمت في اللحظات الأخيرة، مما حال دون انتقاله إلى النادي الأهلي الذي كان مهتمًا بضمه. وأشار إلى أن نوردشيلاند قدم له فرصة رائعة للتطور والاحتراف في أوروبا، وهو ما دفعه إلى قبول العرض على الفور.

رفض إبراهيم عادل بشكل قاطع المقارنة بينه وبين النجم العالمي محمد صلاح، مؤكدًا أنه يرفض أن يُطلق عليه لقب صلاح الجديد. وأوضح أن هذه المقارنات تضع ضغوطًا كبيرة على أي لاعب شاب، وتعيق تطوره. ومع ذلك، أعرب عن فخره الشديد بمحمد صلاح، واعتبره قدوة ومثالًا يحتذى به للاعبين المصريين. وأشار إلى أن صلاح حقق نجاحات كبيرة على المستوى العالمي، وأنه يمثل الكرة المصرية بأفضل صورة.

كما كشف عن تشجيعه لنادي برشلونة الإسباني، معتبرًا أن اللعب بقميص الفريق الكتالوني هو حلم كبير بالنسبة له. ولكنه في الوقت نفسه، لم يستبعد فكرة الانضمام إلى نادي ريال مدريد إذا سنحت له الفرصة، مؤكدًا أنه منفتح على جميع الخيارات الكبرى التي تساعده على تحقيق طموحاته الاحترافية. وتطرق عادل إلى موضوع الانتماء في كرة القدم، موضحًا أن اللعبة الحديثة أصبحت تعتمد بشكل أكبر على الاحتراف والعوامل المادية، وأن الانتماء لم يعد بنفس الأهمية التي كان عليها في الماضي.

وأكد أن انتقال اللاعبين بين الأندية الكبرى أصبح أمرًا طبيعيًا في ظل تطور سوق الانتقالات، وأن اللاعبين يسعون إلى تحقيق أفضل العروض المادية والفنية. وأشار إلى أن اللعب في أندية كبيرة مثل الأهلي والزمالك يمنح اللاعبين فرصة أكبر للظهور وزيادة قيمتهم السوقية، داعيًا الجماهير إلى تفهم طبيعة الاحتراف وتقبل انتقالات اللاعبين. وعبر عن دهشته من بعض الانتقالات التي حدثت في الدوري المصري، مثل انتقال أحمد سيد زيزو وإمام عاشور، موضحًا أن قرارات الانتقال قد تكون مفاجئة حتى للمقربين من اللاعبين.

وفي نهاية حديثه، كشف عن أن عائلته لا تنتمي لأي من القطبين، حيث يشجع والداه نادي المصري البورسعيدي، ويتابعان أيضًا نادي بيراميدز، ما يعكس تنوع الانتماءات داخل الأسرة. وأكد أن هذا التنوع في الانتماءات يساعده على رؤية الأمور من زوايا مختلفة، وأن يكون أكثر موضوعية في تقييم اللاعبين والأندية





