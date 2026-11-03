إبراهيم حمداني يعلن قائمة منتخب الجزائر قبل توقف نوفمبر

يعلن المدرب إبراهيم حمداني الخميس المقبل قائمة منتخب الجزائر لتوقف نوفمبر، وسط تدقيق في أرقام حارس المرمى ملفين ماستيل مع لوزان سبورت السويسري.

يعلن المدرب إبراهيم حمداني ، مدرب منتخب الجزائر ، الخميس المقبل القائمة الجديدة لفريق "محاربي الصحراء"، وذلك استعدادا لتوقف دولي شهر نوفمبر/تشرين الثاني. ويأتي الإعلان في وقت يسعى فيه الفريق الوطني إلى مواصلة مشواره في التصفيات بعد بداية قوية تضعه في المقدمة.

ويحتل منتخب الجزائر صدارة مجموعته برصيد 4 نقاط، بعد فوزه على زامبيا بنتيجة 3-1، وتعادله مع بوروندي بنتيجة 2-2. وتشكل هذه النتائج الأساس الذي سيبني عليه المدرب إبراهيم حمداني خياراته في القائمة المرتقبة.

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أرقام حارس المرمى ملفين ماستيل في الدوري السويسري

استقبل حارس المرمى ملفين ماستيل 22 هدفا في 12 مباراة خاضها ضمن منافسات الدوري السويسري، وذلك على مدى 1080 دقيقة لعب. ويعني ذلك أن شباكه اهتزت هدفا كل 49 دقيقة في المتوسط.

ووفقا للمقاييس العالمية، يعد هذا المعدل مرتفعا للغاية، إذ يعكس الضغط الذي يتعرض له الحارس في المباريات الأخيرة والفرص التي يسمح بها دفاعه. وتضع هذه الأرقام ماستيل أمام تحد واضح في مواجهة المنافسة على مكانه في تشكيلة الخضر.

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وحافظ ملفين ماستيل على نظافة شباكه في مباراتين فقط خلال الموسم الحالي، وكانت الأولى أمام بازل في الجولة الثانية، والثانية أمام إف سي ثون في الجولة السادسة. ويعد هذا الرقم محدودا لحارس يتولى الدفاع عن المرمى في الدوري السويسري.

بلغت نسبة نجاح ملفين ماستيل في التمرير 65.5% خلال الموسم الحالي، وفقا للإحصاءات الرسمية التي نشرها موقع الدوري السويسري. وتعد هذه النسبة ضعيفة للغاية، خاصة أن كرة القدم الحديثة تولي أهمية كبيرة لبناء الهجمات من الخلف عبر حارس المرمى.

مسار ملفين ماستيل مع منتخب الجزائر والأندية السويسرية

يلعب ملفين ماستيل الموسم الحالي مع نادي لوزان سبورت، بعدما كان معارا الموسم الماضي إلى نادي ستاد نيونيه. وتمثل هذه الانتقالات محطات مهمة في مسيرته الاحترافية داخل الدوري السويسري.

انضم ماستيل إلى منتخب الجزائر خلال شهر مارس/آذار الماضي، وهو ما فتح أمامه باب المنافسة على المراكز الأولى في المنتخب. وقد تواجد ضمن القائمة النهائية التي اختارها المدرب السابق فلاديمير بيتكوفيتش للمشاركة في نهائيات كأس العالم الأخيرة.

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وتكشف هذه المحطات أن الحارس كان جزءا من حسابات الجهاز الفني السابق في أكبر محفل كروي، لكن أداءه في الدوري السويسري خلال الموسم الحالي يضع علامات استفهام حول جاهزيته للفترة المقبلة. ويرتبط تقييم الحارس هنا بالمعايير الفنية الواضحة التي تعتمد عليها الأرقام.

القيمة السوقية للحارس وموعد الإعلان عن القائمة

ارتفعت القيمة السوقية لملفين ماستيل في شهر سبتمبر/أيلول الماضي إلى مليون يورو، بعدما كانت تقدر بـ250 ألف يورو قبل مشاركته في المونديال. وتعكس هذه القفزة اهتمام السوق بالحارس، رغم الأرقام المتواضعة التي سجلها في الدوري هذا الموسم.

وسيعلن إبراهيم حمداني قائمة منتخب الجزائر الخميس المقبل، وهي القائمة التي ستحدد ما إذا كان ملفين ماستيل سيحافظ على مكانه ضمن المنتخب خلال توقف نوفمبر/تشرين الثاني. ويترقب الجمهور الجزائري هذا الإعلان لمعرفة الأسماء التي ستمثل الخضر في المرحلة المقبلة من التصفيات.