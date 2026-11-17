مدرب الجزائر إبراهيم حمداني يوضح موقفه من الانتقادات والإصابات، مؤكداً أن التمارين مدروسة جيداً ولا تؤثر سلباً على اللاعبين قبل مباراة توغو.

أبدى إبراهيم حمداني ، مدرب منتخب الجزائر ، هدوءاً شديداً وتجاهلاً متعمداً للضجة الإعلامية والمحلية التي رافقته منذ تعيينه رسمياً في منصبه، متحدياً بذلك الانتقادات الحادة التي طالت مسيرته التدريبية. واجه المدرب الجزائر ي، وحتى قبل خوضه أول مباراة رسمية في القيادة الفنية لـ"الخضر"، معارضة كبيرة من قبل الرأي العام والصحافة المحلية، وهو ما يعكس عمق الانقسام حول شخصيته ومدى ملاءمته لهذا الدور الحساس في تاريخ الكرة الجزائر ية.

تاريخ رفض حمداني للعب في الجزائر

يرجع سبب هذا الرفض الشعبي والمهني لجذور قديمة في مسيرة إبراهيم حمداني، حيث رفض تمثيل المنتخب الجزائري لسنوات طويلة خلال مسيرته الكروية كلاعب. كما كان له دور مؤثر ومحوري في رفض زميله سمير نصري فكرة الانضمام للمنتخب الجزائري في بداية مشواره الكروي، وهو الأمر الذي لا يزال يحمله في ذاكرة الكثير من المتابعين والنقاد الذين يرون في هذا السجل التاريخي مؤشراً سلبياً على علاقة المدرب ببلده الأصلي.

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موقف إبراهيم حمداني الرسمي من الضجيج

وفي مؤتمر صحفي عقده يوم الإثنين، قبل مواجهة فريق توغو ضمن الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس أمم أفريقيا 2027، أوضح إبراهيم حمداني موقفه الحازم تجاه كل ما يُقال عنه شخصياً. أكد الرجل الأول في الطاقم الفني لـ"الخضر" أنه يتقبل جميع الآراء والملاحظات، مشيراً إلى أن الانتقادات جزء لا يتجزأ من طبيعة عمله كمدير فني، وأن تركيزه الأساسي منصب على اللاعبين وعلى بناء فريق متجانس وقادر على المنافسة.

وأضاف إبراهيم حمداني قائلاً إنه لا يطرح أي تساؤلات حول ما يقوله الآخرون عنه، مبرراً ذلك برغبته في توجيه كامل طاقته وتركيزه نحو الاستعداد النفسي والفني لللاعبين. وشدد المدرب على أنه يهدف فقط إلى جاهزية اللاعبين لتقديم أفضل أداء ممكن يوم المباراة، معتبراً أن التعليقات الخارجية ليست من شأنه المباشر، ولكل شخص الحق في إصدار رأيه الخاص.

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رد المدرب على ملف الإصابات

واجه إبراهيم حمداني سؤالاً حاداً يتعلق بطريقة تحضيره للاعبين ومدى ارتباطها بارتفاع عدد الإصابات ضمن القائمة، مما استدعاه للدفاع عن خطة التدريب التي يتبعها. نفى المدرب وجود أي خلل في المنهجية التدريبية، مؤكداً أن التمارين التي يقوم بها الفريق مدروسة بعناية فائقة ويتم التخطيط لها بشكل يومي دقيق لضمان جاهزية اللاعبين.

وختم إبراهيم حمداني حديثه مؤكداً أن ظاهرة الإصابات موجودة في جميع المنتخبات حول العالم ولا يمكن نسبتها حصراً لبرنامج التدريب الخاص بالجزائر. أوضح المدرب أن الإصابات تحدث لأسباب متنوعة قد لا ترتبط بالضرورة بشدة التمارين أو جودتها، مشيراً إلى أن الفريق يعمل على إدارة هذه الحالات بعلم وخبرة طبية كاملة لضمان عودة اللاعبين لحالة اللعب المناسبة.

آفاق المواجهة وتأثيراتها على الفريق

تأتي هذه التصريحات في وقت حاسم لمنتخب الجزائر، حيث يستعد لمواجهة توغو ضمن الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2027. يراهن إبراهيم حمداني على تجاوز الضغوطات الخارجية والتركيز على الجانب التكتيكي والرياضي، معتقداً أن النتائج الميدانية هي الرد الوحيد المقبول على كل الانتقادات.

يبقى أن نرى كيف ستتحول هذه التوجهات إلى نتائج على أرض الملعب، خاصة مع وجود تحديات كبيرة أمام المنتخب الجزائري في مسار التصفيات. يسعى الفريق للتغلب على التحديات الداخلية والخارجية، بينما يظل الهدف الأمامي هو التأهل لبطولة أمم أفريقيا، وهو ما يتطلب تعاوناً كاملاً بين الإدارة الفنية واللاعبين لتجاوز هذه المرحلة الصعبة.