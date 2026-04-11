إبراهيم صلاح يشيد بدعم الجماهير والإدارة.. ويؤكد على صعوبة مواجهة شباب بلوزداد

أشاد إبراهيم صلاح، المدرب العام للزمالك، بدعم جماهير النادي ومجلس الإدارة، مؤكدًا على أهميته في رفع معنويات اللاعبين. كما تحدث عن صعوبة مواجهة شباب بلوزداد، وعن أهمية التركيز في مباراة الإياب بالقاهرة.

أعرب إبراهيم صلاح ، المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ، عن تقديره العميق للدعم الهائل الذي تقدمه جماهير القلعة البيضاء. وأكد صلاح أن هذا الدعم المستمر يمثل ركيزة أساسية في رفع الروح المعنوية للاعبين خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى أهمية هذا الدافع الإيجابي في تحقيق الانتصارات وتقديم مستويات مميزة. كما وجه صلاح الشكر الجزيل لمجلس إدارة النادي على توفير كافة سبل الاستقرار للفريق، مؤكدًا على الدور المحوري للإدارة في تهيئة الأجواء المناسبة للاعبين والجهاز الفني لتحقيق النجاح.

وأضاف أن مجلس الإدارة لم يدخر جهدًا في تلبية احتياجات الفريق وتذليل العقبات، مما أسهم بشكل كبير في تحقيق الانسجام والتناغم بين اللاعبين، وساعد على تعزيز الروح القتالية والإصرار على الفوز في كل مباراة. \وفي سياق حديثه عن المباراة الأخيرة أمام شباب بلوزداد، أوضح إبراهيم صلاح أن الجهاز الفني كان يدرك تمامًا مدى صعوبة المواجهة أمام فريق قوي بحجم شباب بلوزداد. وأشار إلى أن المباراة لم تكن سهلة على الإطلاق، نظرًا لقوة المنافس وتنظيمه العالي داخل الملعب، بالإضافة إلى التكتيكات المتنوعة التي اعتمد عليها الفريق الجزائري. وأكد صلاح أن الزمالك نجح في تحقيق هدف مهم خلال مباراة الذهاب بتسجيل هدف الفوز، وهو ما يمنح الفريق أفضلية نسبية قبل مواجهة الإياب. لكنه شدد في الوقت نفسه على أن الحسم لم يتم بعد، وأن هناك شوطًا ثانيًا في القاهرة يجب التعامل معه بكل جدية وتركيز، مشددًا على ضرورة مضاعفة الجهد والتركيز لتحقيق الفوز والتأهل إلى المباراة النهائية. كما أشاد صلاح بأداء اللاعبين بشكل عام، مؤكدًا على امتلاك الفريق لعناصر مميزة في جميع الخطوط، وقدرتهم على تقديم مستويات عالية في مختلف المباريات. \بالإضافة إلى ذلك، خص المدرب العام حراس المرمى بالإشادة، مؤكدًا أنهم على مستوى عالٍ من الكفاءة، وأن أي حارس يشارك يستطيع تقديم أداء قوي وحماية مرمى الفريق بشكل مميز. وأشار إلى أن المنافسة الشديدة بين الحراس في التدريبات تعزز من مستوى الأداء العام للفريق، وتعطي الجهاز الفني خيارات متعددة وقوية في حراسة المرمى. من الجدير بالذكر أن نادي الزمالك حقق فوزًا مهمًا على شباب بلوزداد بهدف دون رد في مباراة الذهاب ضمن نصف نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، التي أقيمت على استاد نيلسون مانديلا. ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب يوم الجمعة المقبل على استاد القاهرة الدولي، حيث يسعى الزمالك إلى استغلال أفضلية الذهاب وحسم بطاقة التأهل إلى النهائي وسط دعم جماهيري كبير متوقع





ElBaladOfficial / 🏆 11. in EG We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

الزمالك إبراهيم صلاح شباب بلوزداد كأس الكونفدرالية دعم الجماهير

United States Latest News, United States Headlines