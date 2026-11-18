تحذر التقارير من تصاعد التوتر بين إثيوبيا وإريتريا مع اقتراب الجيشين على الحدود المطلة، مما يبعث بذكرى حرب 1998-2000 ويثير مخاوف دولية من حرب شاملة جديدة.

تشهد منطقة الحدود المشتركة بين إثيوبيا و إريتريا توترًا متصاعدًا بشكل كبير، حيث أكدت مصادر مراقبة النزاعات وحركة الجماعات المسلحة وجود حشد عسكري مكثف لقوات البلدين في هذه المناطق الاستراتيجية. هذا التحرك العسكري المكثف يولد مخاوف جدية من إمكانية اندلاع حرب شاملة بين الخصمين التاريخيين، خاصة مع تقارب المواقع العسكرية للجيشين الإثيوبي والإريترى إلى مسافات تسمح بتنفيذ هجمات فورية.

تفاصيل الحشد العسكري وتقارير المراقبين

وفقًا لتقارير مفصلة قدمها مشروع بيانات مواقع وأحداث النزاعات المسلحة ومجموعة الأزمات الدولية، فقد وصل الجيشان إلى مسافة قريبة جدًا تسمح بمباشرة الأعمال القتالية. ويشير المصدر المقرب من إحدى الجماعات المسلحة المدعومة من الحكومة الإثيوبية إلى أن هذا التحرك يعكس استنفارًا كاملاً على طول الحدود الممتدة لأكثر من ألف كيلومتر. وفي الأيام القليلة الماضية، أفادت بعض المصادر باشتباك محدود بين الجانبين، وهو ما قد يمثل أول تماس مسلح مباشر منذ أكثر من شهر، رغم إنكار مصدر قريب من المتمردين المدعومين لحكومة إثيوبيا هذا الادعاء لوكالة رويترز.

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المواقف السياسية والدبلوماسية المتبادلة

يثير هذا الحشد العسكري قلقًا واسعًا بين الدبلوماسيين والخبراء الدوليين الذين يحذرون باستمرار من احتمال اندلاع صراع شامل منذ أن اندلع القتال في سبتمبر الماضي بين الحكومة الاتحادية الإثيوبية والمتمردين. تنفي إريتريا بشدة أي توغل أو تدخل في الأراضي الإثيوبية، بينما تتهم العاصمة الإريترية أديس أبابا بالسعي الحثيث إلى إيجاد ذريعة ذرائعية لغزو جارتها الأصغر. كانت إريتريا تُعتبر مقاطعة إثيوبية لمدة ثلاثة عقود قبل أن تحصل على استقلالها في عام 1993، مما يترك بصمات عميقة على العلاقات الثنائية.

التراث التاريخي لسبب النزاع الحدودي

يذكر أن إثيوبيا وإريتريا خاضتا حربًا حدودية مدمرة امتدت من عام 1998 إلى عام 2000، أسفرت عن مقتل عشرات الآلاف من البشر. كان السبب الجوهري لهذا النزاع الدامي خلافًا حادًا حول بلدة بادمي الحدودية، والتي خلصت لجنة معنية بالحدود تابعة للأمم المتحدة لاحقًا إلى أنها تقع ضمن السيادة الإقليمية للإريترية، لكن هذا القرار لم يحل التوترات الجذرية.

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التأثير المستقبلي والمخاطر الجيوسياسية

يظل المشهد الأمني هشًا للغاية مع استمرار وجود قوات متقاربة على طول الحدود الطويلة. يعكس الحشد الحالي ديناميكيات قوة معقدة متأثرة بالصراعات الداخلية في إقليم تيجراي شمال إثيوبيا. يركز المراقبون الآن على ما إذا كان هذا الوضع سيتحول إلى مواجهة عسكرية مباشرة، خاصة في ظل الغياب المؤقت لآليات الدبلوماسية الفعالة التي قد تحد من التصعيد في المنطقة.

الآثار المحتملة على الاستقرار الإقليمي

في حال تأكد وقوع اشتباكات جديدة، فإن ذلك سيعيد إنتاج سيناريو مأساوي مشابه لحرب الثمانينيات والتسعينيات، مما يعرض المدنيين والأرواح للخطر مرة أخرى. يتوقع الخبراء أن يكون للوضع تأثير مباشر على استقرار شرق أفريقيا ككل، نظرًا للترابط الجيوسياسي للمنطقة. تظل الخطوة التالية منتظرة لرؤية كيفية تفاعل القوى الدولية والإقليمية مع هذا التحدي الأمني المتزايد.