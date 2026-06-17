إجازة رأس السنة الهجرية 2026 للقطاعPrivate: يوم واحد فقط

أعلنت وزارة العمل المصرية أن يوم الخميس 18 يونيو 2026 سيكون إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في القطاع الخاص بمناسبة رأس السنة الهجرية 1448 هـ، وذلك وفق قرار الوزير رقم 16 لسنة 2026. وتناولت التفاصيل حقوق العامل في حالة التشغيل خلال الإجازة وتوافق القرار مع إجازات القطاع الحكومي واستمرار الامتحانات في مواعيدها.

يترقب ملايين العاملين في القطاعين الخاص والحكومي موعد إجازة رأس السنة الهجرية 2026، باعتبارها واحدة من الإجازات الرسمية التي تمنح الموظفين فرصة للراحة وتنظيم الأنشطة العائلية والاستفادة من العطلة في قضاء أوقات مميزة مع الأسرة والأصدقاء.

أعلن وزير العمل أن يوم الخميس الموافق 18 يونيو 2026 يُعد إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص المخاطبين بأحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2025، وذلك بمناسبة رأس السنة الهجرية لعام 1448 هـ. وقد أوضح الوزير أن تحديد يوم الخميس 18 يونيو 2026 كإجازة رسمية يأتي بدلًا من التاريخ الميلادي الموافق للأول من شهر المحرم لعام 1448 هـ، وذلك وفقًا لما تسفر عنه الرؤية الشرعية، وفي إطار سياسة توحيد مواعيد الإجازات الرسمية للعاملين بمختلف قطاعات الدولة، بما يحقق قدرًا أكبر من التنظيم والاستقرار في مواعيد العطلات الرسمية على مستوى الجمهورية.

وفق القرار المعلن، يحصل العاملون بالقطاع الخاص على إجازة رسمية مدفوعة الأجر لمدة يوم واحد فقط. وقد أكد وزير العمل أن أعمال الامتحانات ستستمر وفق الجداول والمواعيد المحددة من جانب السلطة المختصة، مشيرًا إلى أن قرار الإجازة الرسمية لا يؤثر على سير الامتحانات المقررة سلفًا، والتي تستمر وفق الخطط الزمنية المعتمدة، ويهدف هذا التوجه إلى الحفاظ على انتظام العملية التعليمية.

وأضاف أن القرار الصادر بشأن إجازة رأس السنة الهجرية للعاملين بالقطاع الخاص يأتي تماشيًا مع قرار رئيس مجلس الوزراء الخاص بإجازة العاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، مما يعكس حرص الدولة على توحيد مواعيد الإجازات الرسمية بين مختلف قطاعات العمل. كما أشار الوزير إلى أن وزارة العمل أصدرت الكتاب الدوري رقم 16 لسنة 2026 بشأن تنظيم منح العاملين بالقطاع الخاص إجازة رأس السنة الهجرية، موضحًا أن الكتاب الدوري تضمن جميع الضوابط والإجراءات المنظمة لتنفيذ القرار داخل المنشآت الخاضعة لأحكام قانون العمل.

وقد شدد الكتاب الدوري على أحقية صاحب العمل في تشغيل العامل خلال يوم الإجازة إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، خاصة في القطاعات التي تتطلب طبيعة نشاطها استمرار العمل وعدم التوقف. كما أكدت وزارة العمل أن العامل الذي يتم تشغيله خلال يوم الإجازة الرسمية يستحق كامل حقوقه القانونية المقررة وفق أحكام قانون العمل، وبحسب ما ورد في القرار، فإنه في حالة تشغيل العامل يوم الخميس 18 يونيو 2026، فإنه يستحق بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلي هذا الأجر، أو يُمنح يومًا آخر عوضًا عنه.

وقد وجّه وزير العمل رؤساء الإدارات المركزية بديوان عام الوزارة ومديري مديريات العمل في المحافظات بمتابعة تنفيذ أحكام الكتاب الدوري داخل مواقع العمل والإنتاج، والعمل على نشر التعليمات الخاصة به بين المنشآت الخاضعة لأحكام قانون العمل، مع التأكد من الالتزام الكامل بحقوق العاملين التي يكفلها القانون. وفي ختام تصريحاته، تقدّم وزير العمل بالتهنئة إلى عمال مصر وأصحاب الأعمال والشعب المصري بمناسبة رأس السنة الهجرية الجديدة، معربًا عن تمنياته بأن تعود هذه المناسبة على مصر وشعبها بمزيد من التقدم والاستقرار والرخاء، مؤكدًا أن الوزارة تواصل العمل على دعم استقرار بيئة العمل وتعزيز التوازن بين حقوق العاملين ومتطلبات الإنتاج





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إجازة رأس السنة الهجرية القطاع الخاص وزير العمل القانون رقم 14 لسنة 2025 18 يونيو 2026

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