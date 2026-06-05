إجازة رأس السنة الهجرية 2026 وتفاصيل العطلات الرسمية المتبقية في مصر

يستعرض المقال مواعيد إجازة رأس السنة الهجرية المتوقعة في 17 يونيو 2026، ويُبيّن جدول العطلات الرسمية المتبقية خلال النصف الثاني من العام بما فيها ذكرى ثورة 30 يونيو، وعيد ثورة 23 يوليو، والمولد النبوي الشريف وعيد القوات المسلحة.

يتطلع العاملون في القطاعين العام والخاص إلى معرفة مواعيد الإجازات الرسمية القادمة، حيث يبرز في جدول الإجازات القادمة إجازة رأس السنة الهجرية التي من المتوقع أن تُعقد في منتصف شهر يونيو 2026.

وفقاً لأجندة العطلات الرسمية التي أعدتها الجهات المختصّة في مصر، من المقرر أن تُعلن لجنة مجلس الوزراء رسمياً عن تاريخ الإجازة خلال الأيام القليلة المقبلة، وبالاحتمال الأكبر أن تكون يوم الأربعاء الموافق 17 يونيو 2026. وتُعدّ هذه الإجازة الأولى بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى، لتتبعها مجموعة من المناسبات الوطنية والدينية التي ستملأ النصف الثاني من العام بفعاليات متعددة.

تأتي إجازة رأس السنة الهجرية في إطار الاحتفال بالعام الهجري الجديد، وهو مناسبة دينية ذات أبعاد تاريخية عميقة للمسلمين في جميع أنحاء العالم، حيث تُذكر ببدء العام الهجري ومهاجرة النبي محمد صلوات الله وسلامه عليه من مكة إلى المدينة. وعلى الصعيد المحلي، سيستغل الموظفون هذه الفترة للاستراحة وإعادة الشحن، كما سيتاح لهم فرصة النزول إلى منازلهم أو زيارة أقاربهم للاحتفال مع العائلة.

بعد إجازة رأس السنة الهجرية، سيستمر تقويم العطلات الرسمية بذكرى ثورة 30 يونيو التي ستُصادف يوم الثلاثاء 30 يونيو 2026، تليها إجازة عيد ثورة 23 يوليو في يوم الخميس 23 يوليو، ثم إجازة المولد النبوي الشريف في الأربعاء 26 أغسطس، وأخيراً إجازة عيد القوات المسلحة وانتصارات أكتوبر في الثلاثاء 6 أكتوبر. وتُظهر هذه القائمة تنوعاً واضحاً بين المناسبات الدينية والوطنية، ما يمنح المواطنين فرصة للترفيه والتنظيم الأسري والسفر داخل وخارج البلاد.

في سياق متصل، تستمر الجهات الرسمية في نشر معلومات تتعلق بالحالة المرورية في شوارع القاهرة والجيزة، فضلاً عن الفعاليات الثقافية مثل "شارع الفن" بوسط البلد التي تم تنظيمها بعد إجازة العيد. كما يُسجَّل انتشار برامج علاجية للطلاب ضعاف التحصيل في المرحلة الابتدائية خلال فترات الإجازات. كل هذه الأنشطة تسهم في إضفاء طابع متكامل على الإجازات الرسمية، لتصبح أكثر من مجرد أيام راحة، بل فترات حيوية لتعزيز الروابط الاجتماعية والثقافية داخل المجتمع المصري





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