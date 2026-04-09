إجازة شم النسيم 2026: البنوك المصرية تستعد للعطلة الرسمية

أعلن البنك المركزي المصري عن تعطيل العمل في البنوك يومي الأحد والإثنين الموافقين 12 و13 أبريل 2026 بمناسبة شم النسيم وعيد القيامة. رئيس الوزراء يعلن عن إجازة رسمية مدفوعة الأجر لجميع العاملين يوم الاثنين. تفاصيل الإجازات الدينية للعاملين المسيحيين.

في انتظار موعد إجازة شم النسيم 2026، يترقب العاملون في البنوك ال مصر ية هذه العطلة الرسمية بشغف كبير. أعلن البنك المركزي ال مصر ي عن تعطيل العمل في جميع البنوك العاملة في جمهورية مصر العربية يومي الأحد والإثنين الموافقين 12 و13 أبريل 2026، وذلك بمناسبة عيد القيامة المجيد واحتفالات شم النسيم . وبذلك، يحصل العاملون في البنوك على إجازة تمتد لمدة أربعة أيام متتالية، إذا ما أضيفت عطلتا يومي الجمعة والسبت إلى إجازة الأحد والإثنين، مما يتيح لهم فرصة للاستمتاع بعطلة طويلة.

هذا القرار يمثل بشرى سارة لموظفي البنوك، ويدعوهم إلى التخطيط لقضاء أوقات ممتعة خلال هذه الفترة، سواء بالراحة والاستجمام أو بالاحتفال بهذه المناسبة السعيدة. كما يتيح هذا الوقت للعاملين فرصة لقضاء الوقت مع العائلة والأصدقاء، والابتعاد عن ضغوط العمل. بالإضافة إلى ذلك، يشمل القرار جميع البنوك العاملة في مصر، مما يضمن شمولية الإجازة لجميع الموظفين العاملين في القطاع المصرفي. ويوفر هذا القرار فترة استراحة ضرورية للعاملين، مما يساعد على تجديد نشاطهم واستعدادهم للعودة إلى العمل بكامل طاقتهم.\من ناحية أخرى، أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بأن يكون يوم الإثنين الموافق 13 أبريل 2026، إجازة رسمية مدفوعة الأجر لجميع العاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والقطاع الخاص، وذلك بمناسبة عيد شم النسيم 2026. هذا القرار يعكس حرص الحكومة المصرية على توفير بيئة عمل مناسبة للموظفين، والاحتفال بالمناسبات الوطنية والدينية. كما يعزز هذا القرار التوازن بين الحياة العملية والشخصية للعاملين في مختلف القطاعات. ويضمن هذا القرار حصول جميع العاملين في الدولة على عطلة رسمية، مما يعكس المساواة في الحقوق والواجبات. ويوفر هذا القرار فرصة لجميع العاملين للاحتفال بشم النسيم وقضاء وقت ممتع مع أحبائهم. هذا القرار يعكس أيضًا التزام الحكومة بتوفير الدعم والرعاية للموظفين في جميع القطاعات، وتعزيز روح الانتماء والوطنية. وتأتي هذه القرارات في إطار خطط الحكومة لتعزيز الرفاهية الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين، وتحسين جودة الحياة في المجتمع المصري.\بالإضافة إلى ذلك، وجهت وزارة التنمية المحلية ووزارة البيئة المحافظات والمحميات الطبيعية بالاستعداد الجيد للاحتفال بعيدي شم النسيم والقيامة المجيد، وذلك من خلال تكثيف أعمال النظافة والإجراءات الصحية والبيئية. ويهدف هذا التوجه إلى ضمان توفير بيئة صحية وآمنة للمواطنين خلال فترة الاحتفالات، مع الحفاظ على المظهر العام للمدن والمحافظة على البيئة. كما شدد البنك المركزي المصري على ضرورة استئناف العمل في جميع البنوك يوم الثلاثاء الموافق 14 أبريل 2026، وحث العملاء على مراعاة هذا الموعد في إجراء معاملاتهم المالية، مع التأكيد على استمرار عمل ماكينات الصراف الآلي والخدمات الإلكترونية بشكل طبيعي لتلبية احتياجات العملاء خلال فترة الإجازة. وفيما يتعلق بالإجازات الدينية، ينص القرار الوزاري رقم 346 لسنة 2025 على منح العاملين المسيحيين الخاضعين لقانون العمل إجازات مدفوعة الأجر في أعيادهم الدينية، بما في ذلك عيد الميلاد والغطاس وأحد الشعانين وخميس العهد وعيد القيامة، بالإضافة إلى الإجازات الرسمية المعتمدة في مصر. ويضمن هذا القرار تنظيم الإجازات الدينية وفقًا للطوائف المختلفة، مع توفير مرونة في مواعيد الحضور في بعض المناسبات الدينية، مثل أحد الشعانين وخميس العهد، لتسهيل أداء الشعائر الدينية دون التأثير على سير العمل





