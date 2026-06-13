إجازة رأس السنة الهجرية 2026 للقطاع الخاص في مصر: موعد ويوم واحد مدفوع الأجر

أعلنت وزارة العمل المصرية أن يوم الخميس 18 يونيو 2026 سيكون إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في القطاع الخاص بمناسبة رأس السنة الهجرية 1448 هـ. ويأتي هذا القرار متوافقًا مع قرار الحكومة الخاص بإجازة القطاع العام والجهاز الإداري للدولة، في إطار سياسة توحيد مواعيد الإجازات الرسمية. يسلط الضوء على تفاصيل القرار، عدد أيام الإجازة، وحقوق العاملين في حالة التشغيل خلال يوم العطلة.

يترقب ملايين العاملين في القطاعين الخاص والحكومي موعد إجازة رأس السنة الهجرية 2026 ، وهي إجازة رسمية تمنح الموظفين فرصة للراحة وتنظيم الأنشطة العائلية والاستفادة من العطلة في قضاء أوقات مميزة مع الأسرة والأصدقاء.

أعلن وزير العمل أن يوم الخميس الموافق 18 يونيو 2026 يعتبر إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص المخاطبين بأحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2025، بمناسبة رأس السنة الهجرية لعام 1448 هـ. يتم تحديد هذا التاريخ بدلًا من التاريخ الميلادي الموافق للأول من شهر المحرم لعام 1448 هـ وفقًا للرؤية الشرعية، ضمن سياسة توحيد مواعيد الإجازات الرسمية للعاملين بمختلف قطاعات الدولة لتحقيق تنظيم واستقرار أكبر في مواعيد العطلات على مستوى الجمهورية.

وفق القرار، يحصل العاملون بالقطاع الخاص على إجازة رسمية مدفوعة الأجر لمدة يوم واحد فقط، وهو يوم الخميس 18 يونيو 2026. يأتي هذا القرار متسقًا مع توجه الدولة نحو توحيد مواعيد الإجازات الرسمية بين الجهات الحكومية وقطاعات العمل المختلفة، مما يسهم في تحقيق الانسجام بين المؤسسات العاملة داخل الدولة.

أكد وزير العمل أن أعمال الامتحانات ستستمر وفق الجداول المحددة مسبقًا من قبل السلطة المختصة، حيث لا يؤثر قرار الإجازة على سير الامتحانات المقررة، مما يحافظ على انتظام العملية التعليمية وضمان عدم تأثر البرامج الدراسية والامتحانية بالإجازات الرسمية، مع تحقيق التوازن بين متطلبات العمل والتعليم والاحتفالات بالمناسبات الرسمية. أوضح الوزير أن القرار الصادر بشأن إجازة رأس السنة الهجرية للعاملين بالقطاع الخاص يأتي تماشيًا مع قرار رئيس مجلس الوزراء الخاص بإجازة العاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.

ويعكس هذا التنسيق حرص الدولة على توحيد مواعيد الإجازات الرسمية بين مختلف قطاعات العمل، مما يضمن وضوح الرؤية أمام العاملين وأصحاب الأعمال ويجنب حدوث أي تباين في مواعيد العطلات بين الجهات المختلفة. وأشار الوزير إلى أن وزارة العمل أصدرت الكتاب الدوري رقم 16 لسنة 2026 بشأن تنظيم منح إجازة رأس السنة الهجرية للعاملين بالقطاع الخاص، وقد تضمن الكتاب جميع الضوابط والإجراءات المنظمة لتنفيذ القرار داخل المنشآت الخاضعة لأحكام قانون العمل.

كما شدد الكتاب الدوري على أحقية صاحب العمل في تشغيل العامل خلال يوم الإجازة إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، خاصة في القطاعات التي تتطلب طبيعة نشاطها استمرار العمل وعدم التوقف. أكدت وزارة العمل أن العامل الذي يتم تشغيله خلال يوم الإجازة الرسمية يستحق كامل حقوقه القانونية المقررة وفق أحكام قانون العمل.

في حالة تشغيل العامل يوم الخميس 18 يونيو 2026، فإنه يستحق بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلي هذا الأجر، أو يُمنح يومًا آخر عوضًا عنه، وفقًا لأحكام قانون العمل المعمول بها. ويهدف هذا التنظيم إلى تحقيق التوازن بين احتياجات سوق العمل ومتطلبات التشغيل من جهة، والحفاظ على حقوق العاملين وضمان حصولهم على المزايا القانونية المستحقة من جهة أخرى.

وجّه وزير العمل رؤساء الإدارات المركزية بديوان عام الوزارة ومديري مديريات العمل في المحافظات بمتابعة تنفيذ أحكام الكتاب الدوري داخل مواقع العمل والإنتاج، والعمل على نشر التعليمات الخاصة به بين المنشآت الخاضعة لأحكام قانون العمل. كما شدد على ضرورة التأكد من الالتتمام الكامل بحقوق العاملين التي يكفلها القانون، مع متابعة تطبيق أحكام الإجازة الرسمية وفق الضوابط المقررة، بما يضمن تنفيذ القdecision بشكل صحيح داخل مختلف المنشآت.

في ختام تصريحاته، تقدّم وزير العمل بالتهنئة إلى عمال مصر وأصحاب الأعمال والشعب المصري بمناسبة رأس السنة الهجرية الجديدة، معربًا عن تمنياته بأن تعود هذه المناسبة على مصر وشعبها بمزيد من التقدم والاستقرار والرخاء. وأكد أن الوزارة تواصل العمل على دعم استقرار بيئة العمل وتعزيز التوازن بين حقوق العاملين ومتطلبات الإنتاج، مما يسهم في تحقيق التنمية واستمرارية تقديم الخدمات بكفاءة في مختلف القطاعات





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