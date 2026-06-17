إجازة رسمية مدفوعة الأجر بمناسبة رأس السنة الهجرية 1448هـ

أعلنت الحكومة المصرية رسميًا أن يوم الخميس 18 يونيو 2026 سيكون إجازة رسمية مدفوعة الأجر بمناسبة رأس السنة الهجري 1448هـ، ويشمل القرار جميع العاملين في القطاع الحكومي والخاص مع استمرار الامتحانات. كما تشمل القائمة إجازات أخرى لعام 2026.

أعلنت الحكومة المصرية رسميًا أن يوم الخميس الموافق 18 يونيو 2026 سيكون إجازة رسمية مدفوعة الأجر بمناسبة رأس السنة الهجرية لعام 1448 هـ. ويشمل هذا القرار جميع العاملين في القطاع الحكومي والخاص، حيث أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أن الإجازة تطبق على العاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، مع استمرار أعمال الامتحانات وفق المواعيد المحددة.

كما أعلن حسن رداد وزير العمل أن القرار يسري أيضًا على العاملين بالقطاع الخاص المخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 14 لسنة 2025. وتأتي هذه الإجازة ضمن قائمة الإجازات الرسمية المتبقية لعام 2026، والتي تشمل أيضًا عيد ثورة 30 يونيو وعيد ثورة 23 يوليو والمولد النبوي الشريف وعيد القوات المسلحة.

وقد خصصت مديريات الأوقاف احتفالات خاصة بالعام الهجري الجديد، كما شهدت منصات التواصل الاجتماعي تبادلًاlarge scale للرسائل التهنئة والدعاء بمناسبة بداية العام الهجري، حيث انتشرت أدعية مميزة تدعو بالبركة والخير واليمن والسكينة للجميع. وتجدر الإشارة إلى أن احتفالات رأس السنة الهجرية تتضمن عادة توزيع الهدايا والحلوى في بعض المواقع، مثل مطار القاهرة الذي نظم احتفالات مع المسافرين بمناسبة العام الهجري الجديد.

كما أن البحث عن موعد الإجازة كان من أكثر الكلمات تداولاً عبر المنصات الإلكترونية مؤخرًا، مما يعكس الأهمية الثقافية والدينية لهذه المناسبة لدى المواطنين. وقد تعددت الأدعية المستحبة مع بداية العام الهجري،其中 تشمل دعوات بالخروج من الهموم، وذوبان الأحزان، وتحقيق الأمنيات في العام الجديد، مما يعكس الروح الإيمانية الجماعية للمجتمع المصري





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