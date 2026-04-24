إجازات رسمية بمناسبة عيد تحرير سيناء وعيد العمال وتطورات متنوعة في مصر

أعلنت الحكومة المصرية عن إجازات رسمية بمناسبة عيد تحرير سيناء وعيد العمال، مع تفاصيل حول الإجازات للمدارس والجهات الحكومية والخاصة. بالإضافة إلى ذلك، تشمل التطورات الجارية تعاونًا بين وزيري الزراعة والتعليم، ومتابعة لمراكز التجميع والمواءمة، وأعمال صيانة في كوبري 6 أكتوبر، وتحليلات حول مكانة سيناء الدينية، وارتفاع أسعار الذهب، وأخبار رياضية.

أعلنت الحكومة المصرية عن منح إجازة رسمية بمناسبة عيد تحرير سيناء و عيد العمال ، مع تحديد تفاصيل الإجازات لل مدارس والجهات الحكومية والخاصة. سيتمتع العاملون في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية، بالإضافة إلى شركات القطاعين العام والأعمال العام، بإجازة رسمية مدفوعة الأجر يوم السبت الموافق 25 أبريل 2026 احتفالاً ب عيد تحرير سيناء .

هذا القرار يأتي تقديرًا لأهمية هذه المناسبة الوطنية الجليلة التي تمثل رمزًا للسيادة المصرية واستعادة الأرض العزيزة. كما تقرر منح إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الدولة والقطاعين العام والخاص يوم الخميس 7 مايو 2026 بدلًا من الجمعة 1 مايو 2026، وذلك بمناسبة عيد العمال، وهو يوم يحتفي بعطاءات العمال وجهودهم في بناء الوطن وتقدمه. هذا التعديل في موعد الإجازة يهدف إلى إتاحة الفرصة للعمال للاستمتاع بالإجازة بشكل كامل وتجنب الازدحام المروري المحتمل في يوم الجمعة.

وفي سياق متصل، عقد وزيرا الزراعة والتعليم اجتماعًا هامًا لبحث آليات تعزيز التعاون بين الوزارتين بهدف التوسع في مدارس التكنولوجيا التطبيقية في المجال الزراعي. يهدف هذا التعاون إلى تطوير المناهج الدراسية لتلبية احتياجات سوق العمل المتغيرة وتأهيل كوادر زراعية مؤهلة قادرة على المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي والتنمية المستدامة. كما تم التأكيد على أهمية توفير التدريب العملي للطلاب في المزارع والمؤسسات الزراعية الرائدة لتعزيز مهاراتهم العملية وزيادة فرص حصولهم على وظائف بعد التخرج.

بالإضافة إلى ذلك، تتابع وزيرة التضامن الاجتماعي عن كثب الموقف التنفيذي لمراكز التجميع والمواءمة، والتي تهدف إلى توفير فرص عمل للشباب وتلبية احتياجات سوق العمل من خلال ربط الخريجين بالوظائف المناسبة. وتأتي هذه الجهود في إطار حرص الحكومة على دعم الشباب وتمكينهم من تحقيق طموحاتهم والمساهمة في بناء مستقبل أفضل لمصر. من ناحية أخرى، تشهد القاهرة أعمال صيانة كبرى في كوبري 6 أكتوبر، مما يستدعي إجراء غلق كلي للكوبري وتحويلات مرورية مؤقتة خلال شهري أبريل ومايو 2026.

تهدف هذه الأعمال إلى رفع كفاءة الكوبري وضمان سلامة المرور عليه، وتدعو الجهات المعنية المواطنين إلى الالتزام بالتحويلات المرورية المعلنة وتوخي الحذر أثناء القيادة. وفي سياق ثقافي وديني، سلطت مقالات وتحليلات الضوء على الدلالات القرآنية العظيمة لسيناء ومكانتها الروحية العالية، مشيرة إلى أنها الأرض التي أقسم بها الله مرتين، مما يعكس أهميتها وقيمتها في التاريخ الإسلامي. كما شهد سوق الذهب ارتفاعًا في عيار 21، مما أثار اهتمام المستثمرين والمستهلكين.

وفي عالم الرياضة، تمسك النادي الأهلي بلاعبه كباكا ورفض عرضًا للانتقال إلى الدوري البرتغالي، مؤكدًا على أهمية اللاعب في صفوف الفريق. كل هذه الأحداث تعكس التنوع والنشاط الذي تشهده مصر على مختلف الأصعدة





