إجازة رسمية بمناسبة شم النسيم.. تحذيرات من التصعيد في الشرق الأوسط.. وتطورات إقليمية

أعلنت الحكومة المصرية عن إجازة رسمية بمناسبة شم النسيم، بالتزامن مع تحذيرات إسبانية من تصعيد الصراع في الشرق الأوسط. الرئيس السيسي يبحث التطورات الإقليمية مع رئيس وزراء إسبانيا، ونفي لوجود تعثر لشركة أوليكس. كما يشهد وزير العدل أداء اليمين القانونية لأعضاء النيابة العامة الجدد.

أعلنت الحكومة المصرية أن يوم الاثنين المقبل سيكون إجازة رسمية بمناسبة عيد شم النسيم ، وذلك لجميع العاملين في القطاعين العام والخاص. يأتي هذا الإعلان في إطار حرص الحكومة على منح المواطنين فرصة للاحتفال بهذه المناسبة الوطنية، وتوفير الأجواء المناسبة للاستمتاع بها. وفي سياق متصل، صرح المتحدث الرسمي باسم الحكومة بأن جميع المصالح الحكومية ستكون معطلة خلال يوم العطلة، مع استثناء بعض الجهات التي تتطلب طبيعة عملها التواجد المستمر.

من جهة أخرى، وفي تصريح له، أكد القيادي الحوثي على احترامهم لوقف إطلاق النار، طالما التزمت الولايات المتحدة الأمريكية بوقف عدوانها، مشيرًا إلى عدم وجود نية لاستهداف المملكة العربية السعودية. يأتي هذا التصريح في ظل التوتر المتصاعد في المنطقة، وتصاعد حدة الاشتباكات بين الأطراف المتنازعة. وأكد القيادي الحوثي على أهمية التوصل إلى حل سياسي شامل يضمن الأمن والاستقرار في المنطقة، ويدعو إلى وقف جميع أشكال العنف والعدوان. كما شدد على ضرورة احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.\في سياق آخر، نفت مصادر مسؤولة صحة ما يتم تداوله بشأن وجود تعثر لشركة أوليكس، المملوكة للمهندس عماد زيادة. وأكدت المصادر أن الشركة تعمل بشكل طبيعي، وأن جميع عملياتها تسير وفقًا للخطة الموضوعة. يأتي هذا النفي في أعقاب انتشار مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، أثار جدلاً واسعًا حول الشركة. وفي سياق متصل، قررت الجهات المختصة إحالة طبيبة بمستشفى دهب إلى النيابة الإدارية، على خلفية واقعة تطاول على أحد المرضى. كما تم تحرير محضر للمريضة. تأتي هذه الإجراءات في إطار حرص الدولة على تطبيق القانون، ومحاسبة أي شخص يرتكب مخالفات أو تجاوزات.\من ناحية أخرى، حذر رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، من أن تصعيد الصراع في منطقة الشرق الأوسط سيؤدي إلى انتكاسة عالمية مدمرة. وأعرب سانشيز عن قلقه البالغ إزاء الأوضاع المتدهورة في المنطقة، وأكد على ضرورة وقف الحرب فورًا. وأشار إلى أن إسبانيا تدعم جهود السلام، وتدعو إلى اعتماد الحلول السلمية لجميع النزاعات الدولية. وفي هذا الإطار، أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالًا هاتفيًا مع رئيس الوزراء الإسباني، تناول خلاله التطورات الإقليمية الراهنة. وشدد الرئيس على إدانة مصر للاعتداءات على الدول العربية الشقيقة، ورفض أي مساس بسيادتها واستقرارها. وأعرب رئيس الوزراء الإسباني عن تقديره لجهود مصر في سبيل وقف الحرب. كما اتفق الرئيس السيسي ورئيس الوزراء الإسباني على تعزيز التنسيق المشترك بهدف إنهاء التصعيد الحالي واستيعاب تداعياته السلبية، ولاسيما الاقتصادية منها. وتطرق الاتصال أيضًا إلى العلاقات الثنائية بين مصر وإسبانيا، حيث تم التأكيد على أهمية تعزيز التعاون في مجالات النقل والتجارة والاستثمار، وتنفيذ مخرجات زيارات الرئيس السيسي وملك إسبانيا المتبادلة. وفي سياق متصل، أعلن مجلس النواب عن طلب إعادة مداولة في القانون الخاص بالأنشطة النووية قبل الموافقة النهائية عليه. وفي سياق آخر، شهد وزير العدل أداء اليمين القانونية لأعضاء النيابة العامة الجدد من دفعتي 2020 و2021. وفي سياق متصل، أكد رئيس حكومة المغرب على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والتصدي للتصعيد في منطقة الشرق الأوسط





