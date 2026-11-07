إجراءات جديدة لدخول محطة مصر بدءًا من 9 نوفمبر 2026

الهيئة القومية لسكك حديد مصر تعلن عن منع المركبات من ساحة المحطة وتطوير مسارات المشاة بدءًا من 9 نوفمبر 2026 لضمان السلامة أثناء أعمال توسعة كوبري 6 أكتوبر.

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر رسميًا عن اتخاذ مجموعة من الإجراءات التنظيمية الصارمة الجديدة التي تحكم دخول المواطنين إلى ساحة محطة مصر في القاهرة، وذلك اعتبارًا من يوم الاثنين الموافق 9 نوفمبر 2026. تأتي هذه الخطوة الحاسمة بالتزامن المباشر مع بدء أعمال التطوير الشاملة وتوسعة كوبري 6 أكتوبر ب منطقة رمسيس الحيوية، والتي تتطلب إعادة هيكلة كاملة لحركة المرور والمشاة في تلك المنطقة المزدحمة.

تفاصيل آلية منع المركبات من الساحة الرئيسية

وضعت الهيئة القومية لسكك حديد مصر قواعد جديدة واضحة تقضي بمنع دخول جميع أنواع المركبات والعربات إلى ساحة محطة مصر طوال المدة الزمنية المحددة لتنفيذ الأعمال الإنشائية الضخمة. يهدف هذا القرار الاستباقي من قبل الإدارة العليا في الشركة القومية إلى تنظيم حركة المواطنين بشكل دقيق وفعال، مع ضمان أعلى مستويات الأمن والسلامة لركاب القطارات والمقيمين في محيط المحطة الكبرى خلال فترة التشديدات الأمنية والمرورية.

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أكدت المصادر الرسمية في الهيئة أن هذا الإجراء التقييدي ليس عشوائيًا، بل هو جزء من خطة هندسية متكاملة لإدارة الازدحام المتوقع بسبب عمليات البناء والتوسعة الجارية. سيتم تطبيق المنع بشكل صارم على كافة وسائل النقل الخاصة والعامة التي كانت تعتمد سابقًا على الدخول المباشر للساحة، مما يستدعي من المسافرين إعادة تخطيط جداول تنقلاتهم اليومية بما يتناسب مع القيود الجديدة المفروضة على هذه المنطقة الاستراتيجية.

المسارات البديلة المتاحة للمواطنين

في إطار السعي لتخفيف العبء عن المسافرين وتسهيل وصولهم إلى وجهاتهم، أكدت الهيئة القومية لسكك حديد مصر توفير مسارات بديلة مخصصة وآمنة تمامًا للمشاة لدخول المحطة. تتنوع هذه المسارات الموصى بها لتشمل أبواب المشاة الموجودة بالجهة المقابلة لكوبري الليمون، والتي تعتبر نقطة دخول رئيسية بديلة، بالإضافة إلى مجمع رمسيس الخدمي الذي يستقبل عدداً كبيرًا من المسافرين يوميًا.

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كما تتضمن الخطة البديلة السماح للمشاة بالوصول إلى المحطة عبر امتداد شارع شبرا، مرورًا بميدان أحمد حلمي الشهير، مما يوفر خيارات متعددة ومريحة للمسافرين الذين يفضلون المشي على استخدام وسائل النقل الأخرى. هذه المسارات مصممة بعناية لتقليل المسافة التي يقطعها المواطنون وتجنب الازدحام الشديد الذي كان يسود سابقًا في الازدحام حول المدخل الرئيسي.

تأثير الإجراءات على خدمات المترو والقطارات

وشددت الهيئة القومية لسكك حديد مصر بشكل قاطع على أن حركة دخول وخروج الجمهور من خلال محطة مترو الشهداء ستستمر بشكل طبيعي تمامًا، دون أي تأثر سلبي أو انقطاع في الخدمة نتيجة للإجراءات التنظيمية الجديدة. هذا التأكيد يأتي لضمان عدم حدوث فوضى في شبكة المواصلات المتكاملة، ولتوضيح أن محطة المترو تعمل بكامل طاقتها وكفاءتها بغض النظر عن عمليات البناء المجاورة.

كما أكدت الهيئة أن الأعمال الهندسية والإنشائية الجارية لن تؤثر مطلقًا على حركة تشغيل القطارات أو انتظام الرحلات المقررة وفقًا للجداول الزمنية الرسمية للنقل. الهدف الأساسي من جميع هذه الإجراءات هو الحفاظ على سلامة المواطنين وتنظيم حركة الدخول والخروج بشكل منظم، دون المساس بجدولة حركة القطارات التي تعتمد عليها ملايين الرحلات سنويًا في الشبكة الوطنية.

ناشدات الالتزام والوقاية من التكدس

ناشدت الهيئة القومية لسكك حديد مصر المواطنين والركاب ضرورة الالتزام التام بالتعليمات والإرشادات المنظمة للحركة، واستخدام المسارات المحددة للمشاة فقط وتجنب التكدس بمحيط المحطة طوال فترة تنفيذ الأعمال الإنشائية. دعا المسؤولون الجميع إلى التعاون الكامل مع فرق الأمن والشرطة المرورية الموجودة في الموقع لضمان سير العملية بسلاسة وسرعة.

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تهدف هذه المناشدة إلى خلق بيئة آمنة ومنظمة لجميع المستخدمين، حيث يتطلب الأمر وعيًا جماعيًا من المسافرين لتجنب السلوكيات العشوائية التي قد تؤدي إلى حوادث أو اختناقات مرورية. مع اقتراب موعد بداية سريان هذه اللائحة الجديدة في 9 نوفمبر 2026، تدعو الهيئة الجميع إلى مراجعة خططهم المسبقة للاستفادة من المسارات البديلة المتاحة وتجنب أي تأخير غير ضروري.