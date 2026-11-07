إجراءات استثنائية في البحيرة لمواجهة الأمطار وطمأنة المواطنين

البحيرة تتخذ إجراءات طوارئ شاملة لضمان سلامة المواطنين وانتظام الحركة المرورية بعد موجة الأمطار برئاسة الدكتورة جاكلين عازر.

أعلنت محافظة البحيرة عن تطبيق بروتوكولات استجابة عالية المستوى للتصدي لتداعيات موجة الأمطار الغزيرة التي شهدتها منطقة شمال غرب مصر، وذلك تنفيذاً للتعليمات الصادرة مباشرة من الدكتورة جاكلين عازر ، محافظ البحيرة ، والتي ألزمت كافة الأجهزة التنفيذية برفع درجة الجاهزية القصوى.

يركز هذا الجهد المؤسسي على ضمان سلامة المواطنين وتأمين حركة المرور في الشوارع الرئيسية والثانوية، من خلال نشر مكثف لفرق التدخل السريع والمعدات الثقيلة المخصصة لسحب المياه، مع مراقبة مستمرة للنقاط الجغرافية الأكثر عرضة للفيضانات.

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التدخل الميداني المكثف في دمنهور

شهدت مدينة دمنهور، عاصمة المحافظة، انتشاراً واسعاً لسيارات ومعدات التعامل مع مياه الأمطار في مختلف المناطق الحيوية، حيث نفذت الفرق المختصة أعمال سحب تجمعات المياه من خلال شبكات الصرف الصحي الموجودة تحت الأرض.

وقامت هذه الفرق بالتدخل الفوري للتعامل مع أي بؤر تشهد تراكمات مائية قد تعيق الحركة، كما تم الانتهاء من أعمال مسح شاملة للنقاط الساخنة بالمراكز والمدن التابعة للمحافظة، وتحديداً المناطق الأكثر عرضة لتجمع مياه الأمطار.

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مراقبة النفق والطرق الرئيسية

أكدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، استمرار انتظام الحركة المرورية بنفق دمنهور بصورة طبيعية عقب توقف هطول الأمطار، رغم تصنيف هذا الموقع ضمن المناطق الساخنة التي تحظى بمتابعة واهتمام خاص خلال موجات الطقس غير المستقر.

يأتي هذا التركيز على النفق للتأكد من عدم وجود أي تجمعات للمياه تعوق حركة السيارات، مما يعكس دقة المتابعة الإدارية في إدارة الأزمات المناخية المؤقتة التي قد تؤثر على البنية التحتية للمدينة.

حالة الطوارئ بقطاع الكهرباء

في إطار الاستعداد لمواجهة تداعيات الأحوال الجوية المتقلبة، أعلنت شركة كهرباء البحيرة حالة الطوارئ الكاملة، مع استمرار تلقي بلاغات المواطنين والتعامل معها وفقًا للتعليمات المنظمة من قبل الجهات العليا.

وتتم هذه العمليات بالتنسيق المستمر مع غرفة الأزمات والكوارث بالمحافظة، لضمان استجابة سريعة لأي انقطاع في التيار الكهربائي أو مشكلة فنية قد تنتج عن الأمطار الغزيرة أو الرياح المصاحبة لها.

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التنسيق الحكومي ومراكز التحكم

شددت الدكتورة جاكلين عازر على استمرار انعقاد مركز التحكم والسيطرة بديوان عام المحافظة، بالإضافة إلى غرف العمليات الفرعية المنتشرة في المراكز والمدن، بهدف تكثيف التنسيق بين جميع الجهات المعنية الحكومية والأهلية.

وتستهدف هذه الإجراءات الإدارية واللوجستية سرعة الاستجابة لأي مستجدات مرتبطة بالأحوال الجوية، والتعامل الفوري مع تجمعات مياه الأمطار، حفاظًا على سلامة المواطنين وضمان تحقيق السيولة المرورية بجميع الطرق والشوارع في نطاق المحافظة على مدار الساعة.