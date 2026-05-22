تم الانتهاء من إجراءات التعامل مع تسريب غاز الكلور بمحطة مياه الإسماعيلية المرشحة (بطريق أم كلثوم)

أنهت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الإسماعيلية إجراءات التعامل مع تسريب غاز الكلور بمحطة مياه الإسماعيلية المرشحة (بطريق أم كلثوم) . تلقت الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة في تمام الساعة (3:30) صباح اليوم الجمعة بلاغا ب تسريب غاز الكلور أثناء التشغيل التجريبي للمحطة نتيجة حدوث كسر مفاجئ في إحدى اسطوانات الكلور .

وعلى الفور تم إخطار مرفق الإسعاف والشركة المنفذة والنجدة والحماية المدنية وتوارئ هيئة قناة السويس . تم وصول 15 سيارة اسعاف الى موقع المحطة في تمام الساعة ( 3:45 صباحا) و2 سيارة حماية مدنية . واستخدام ميكرفونات المساجد بالمنطقة لإيقاذ و تنبيه المواطنين لاتخاذ التدابير اللازمة . وعمل كردون أمنى في محيط المحطة .

تم نقل الحالات المصابة (107) حالة الى المجمع الطبي بالإسماعيلية في تمام الساعة (4:00) صباحا لتلقى الرعاية اللازمة وتم خروجهم جميعا بحالة صحية جيدة فى تمام الساعة (6:00) صباحا . وكانت عمليات الإصلاح قد انتهت تماما الساعة (4:15) تقريبا صباح اليوم الجمعة . وانتهاء تسريب غاز الكلور من المنطقة المحيطة بالمحطة فى تمام الساعة (5:15) صباحا





