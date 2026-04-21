إجراءات قانونية صارمة من الدولة المصرية لمواجهة الممتنعين عن سداد النفقة

تستعرض الدولة المصرية تدابير قانونية وقضائية مكثفة لضمان تنفيذ أحكام النفقة، تشمل منع السفر والربط الإلكتروني للخدمات الحكومية وعقوبات تصل لعزل الموظفين العامين الممتنعين عن التنفيذ.

أكد الدكتور صلاح فوزي، عضو اللجنة التشريعية ب مجلس النواب ، أن الدولة المصرية تخطو خطوات حاسمة وجادة في سبيل تفعيل سيادة القانون وضمان نفاذ الأحكام القضائية ، لا سيما تلك المتعلقة بحقوق الأسرة والنفقة. وأوضح في تصريحاته أن الامتناع عن سداد النفقة ليس مجرد مخالفة إدارية أو مدنية، بل هو خروج صريح عن مقتضيات القانون المصري الذي يحمي حقوق الفئات الأكثر احتياجاً، مشيراً إلى أن المادة 293 من قانون العقوبات وضعت إطاراً عقابياً صارماً لكل من يثبت امتناعه عمداً عن سداد ما قضت به المحاكم من نفقات.

وشدد على أن هذه الإجراءات تأتي لحماية الأطفال والنساء وضمان استقرارهم المعيشي، في ظل التزام الدولة الكامل بتوفير سبل العيش الكريم للمواطنين. وفي سياق متصل، أشار الدكتور فوزي إلى أن التحركات الأخيرة لوزارة العدل والنيابة العامة تمثل نقلة نوعية في التعامل مع المماطلين. فقد دشن وزير العدل منظومة الربط الإلكتروني التي تهدف إلى تقييد بعض الخدمات الحكومية والمهنية عن الممتنعين عن سداد النفقة، وهو ما يعد أداة ضغط فعالة للالتزام بالأحكام القضائية. ولفت إلى أن المادة 123 من قانون العقوبات قد وضعت سيفاً مسلطاً على كل موظف عام يمتنع عن تنفيذ الأحكام القضائية، حيث تصل العقوبة إلى الحبس والعزل من الوظيفة، تأكيداً على أن هيبة الأحكام القضائية فوق الجميع وأن الموظف العام هو المسؤول الأول عن إنفاذ القانون. وأكد أن هذه التوجهات تعكس حرص الدولة على صون القيم الأسرية التي تحث عليها الأديان والأخلاق، معتبراً أن التهرب من النفقة يعد تهاوناً بحقوق إنسانية أساسية لا يمكن التهاون معها قانوناً. من جانبه، اتخذ المستشار محمد شوقي، النائب العام، قرارات هامة تتضمن إدراج الممتنعين عن سداد النفقات الصادر بحقهم أحكام نهائية على قوائم الممنوعين من السفر. هذه الخطوة تأتي في إطار اختصاصات النيابة العامة الأصيلة في حماية الحقوق العامة والخاصة وضمان تنفيذ الأحكام الجنائية والمدنية بكل حزم. وأشاد المراقبون بهذه القرارات مؤكدين أنها تضع حداً لظاهرة الهروب من المسؤوليات الأسرية، وتضمن وصول الحقوق لمستحقيها دون عناء. إن الربط بين التكنولوجيا الرقمية والتشريعات العقابية يمثل رؤية حديثة للدولة في إدارة ملفات العدالة الاجتماعية، حيث تساهم هذه الإجراءات في تقليل أمد التقاضي وتسهيل عملية تحصيل النفقة، مما يساهم في النهاية في تقليل التوترات الأسرية والمجتمعية المرتبطة بهذه القضايا الحساسة





