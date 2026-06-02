إجلاء مرضى من غزة عبر رفح وهجوم روسي على كييف وروبياو يواجه الكونجرس حول سياسته الخارجية

تغطية لأبرز الأحداث العالمية: إجلاء 33 مريضا فلسطينيا من غزة عبر معبر رفح بسبب الأزمة الصحية، هجوم روسي واسع على كييف يوقع عشرات القتلى والجرحى، وجلسات استماع بالكونجرس الأمريكي لوزير الخارجية ماركو روبيو حول سياسات الإدارة تجاه الحرب مع إيران.

أجبرت الظروف الإنسانية المتدهورة في قطاع غزة السلطات المصرية على فتح معبر رفح لإجلاء 33 مريضا إلى خارج القطاع، في عملية نقلت تحت إشراف منظمة الصحة العالمية والهلال الأحمر الفلسطيني.

يأتي هذا الإجلاء في ظل حصار مشدد impoضع على القطاع، مما أدى إلى نقص حاد في الأدوية والمعدات الطبية، ووضع النظام الصحي على حافة الانهيار الكامل. وقد عبر المرضى، الذين تضمنوا حالات حرجة من الأطفال وكبار السن، إلى الأراضي المصرية حيث تم توجيههم إلى مستشفيات في القاهرة والإسماعيلية لتلقي العلاج اللازم.

في تطور منفصل، شهدت العاصمة الأوكرانية كييف ومدن أخرى هجوما روسيا واسع النطاق بطائرات مسيرة وصواريخ، مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن تسعة مدنيين وإصابة حوالي مئة آخرين، بينهم أطفال ونساء. وتم استهداف مناطق سكنية ومرافق بنية تحتية، بما في ذلك محطات كهرباء ومستشفيات، ما تسبب في انقطاعات واسعة في الخدمات الأساسية. وانتقدت أوكرانيا والمجتمع الدولي هذا الهجوم، معتبرين إياه انتهاكا للقانون الدولي الإنساني وتصعيدا متعمدا ضد المدنيين.

على صعيد السياسة الأمريكية، يواجه وزير الخارجية ماركو روبيو جلسات استماع في الكونجرس للدفاع عن موازانية وزارته، لكن التركيز سينصب على سياسات الإدارة تجاه الصراع في الشرق الأوسط، خاصة الحرب على إيران. ويلقي روبيو، جمهوري سابق في مجلس الشيوخ، بمسئولية الاستراتيجية外交ية الأمريكية التي وصفها البعض بالهشة، كما سيدافع عن قرار الرئيس ترامب خوض الحرب رغم وعوده السابقة بعدم الانخراط في حروب جديدة.

وتعتبر هذه الجلسات اختبارا للعلاقة بين الإدارة والكونجرس، خاصة مع ازدياد انتقادات الجمهوريين themselves لتكلفة الحرب الاقتصادية وتداعياتها قبل الانتخابات النصfpية. وقد شارك روبيو سابقا في إحاطة سرية للمشرعين بعد الضربات الأمريكية والإسرائيلية الأولى، حيث واجه تساؤلات حول مشروعية العمل العسكري دون موافقة الكونجرس





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