إحالة قضية 'طفل باسوس' المتهم فيها 7 أشخاص إلى محكمة استئناف طنطا

قرر المستشار محمد الجندي، المحامي العام لنيابات جنوب بنها الكلية بمحافظة القليوبية ، إحالة قضية اتهام سبعة أشخاص باستعراض القوة وحيازة أسلحة نارية وذخائر والتلويح بالعنف وال شروع في قتل شخص ونجله، في القضية المعروفة إعلامياً بقضية ' طفل باسوس ' ب القناطر الخيرية ، لمحكمة استئناف طنطا. يهدف هذا الإجراء إلى إدراج القضية للمحاكمة الجنائية أمام المحكمة المختصة ب محكمة جنايات شبرا الخيمة ، مما يمثل خطوة حاسمة في سير العدالة.

هذا القرار جاء بعد انتهاء النيابة العامة الكلية بجنوب بنها من التحقيقات المكثفة في القضية، والتي شملت الاستماع إلى شهادات الشهود، وتفريغ كاميرات المراقبة، والاستعلام عن الحالة الصحية للمصابين. القضية تأخذ أهمية بالغة نظرًا لخطورة الاتهامات الموجهة للمتهمين وتأثيرها على الأمن العام للمجتمع. التحقيقات كشفت عن تفاصيل مثيرة للقلق، حيث وجهت النيابة للمتهمين تهمًا خطيرة تشمل الشروع في قتل أحمد مرسي ونجله الصغير محمد أحمد مرسي، بالإضافة إلى حيازة وإحراز أسلحة نارية، مما يعكس تصرفات إجرامية تهدد سلامة المواطنين. هذه التهم تعكس أيضًا مدى التهور الذي أظهره المتهمون من خلال استخدام الأسلحة النارية في منطقة سكنية، مما يعرض حياة الآخرين للخطر. اسماء المتهمين الواردة في أمر الإحالة هي أدهم ع أ، وعبد الرحمن ع ع، ويوسف ن ز، ومعتز ي ز (هارب)، وعبد الشافي أ ع، وشريف أ أ، ورفعت ع أ، وجميعهم محبوسون باستثناء المتهم الهارب. هذه القضية سلطت الضوء على أهمية تطبيق القانون بحزم على كل من تسول له نفسه المساس بأمن وسلامة المجتمع. بالإضافة إلى تهم الشروع في القتل وحيازة الأسلحة، شملت التهم الموجهة للمتهمين التسبب في إحداث عاهة مستديمة للطفل ووالده، والإخلال بالنظام العام من خلال إطلاق أعيرة نارية وسط المناطق السكنية وتعريض حياة قاطنيها للخطر. الجهات الأمنية والقضائية تعمل على قدم وساق لتأمين مجتمع آمن، وتوفير سبل الراحة والعيش الكريم لجميع المواطنين. التحريات كشفت عن تورط المتهمين في ارتكاب الواقعة والتحريض عليها والتواجد في مسرح الجريمة، مما رفع عدد المتهمين إلى ستة بالإضافة إلى متهم هارب. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم، في إطار تطبيق القانون وتحقيق العدالة. \استمعت جهات التحقيق المختصة بمحافظة القليوبية لأقوال المتهمين في واقعة التعدي على الأب ونجله بقرية باسوس التابعة لمركز القناطر الخيرية. تم ذلك عقب عرضهم على النيابة الكلية بعد ضبطهم وبحوزتهم أسلحة نارية وبيضاء. هذا الإجراء يهدف إلى جمع الأدلة والشهادات لتدعيم القضية وضمان تحقيق العدالة. من الجدير بالذكر أن هذه القضية أثارت اهتمامًا واسعًا في المجتمع، حيث يعتبر العنف واستخدام الأسلحة النارية في المناطق السكنية من الجرائم الخطيرة التي تهدد الأمن العام وسلامة المواطنين. يعكس هذا التحرك القضائي التزام الدولة بتطبيق القانون وحماية حقوق الأفراد، وتحقيق العدالة في مواجهة الجريمة. القضية الآن في مرحلة المحاكمة، حيث ستنظر المحكمة في الأدلة والشهادات، وستصدر حكمها بناءً على ما يثبت لديها. يتمنى الجميع أن تسود العدالة، وأن يتم محاسبة الجناة على أفعالهم، ليكونوا عبرة لغيرهم





