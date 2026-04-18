إحالة 3 رجال وسيدتين للمحاكمة بتهمة إدارة ناد صحي غير قانوني واختطاف طالب

تحركت جهات التحقيق بالقاهرة لإحالة 5 أشخاص للمحاكمة الجنائية، بتهمة إدارة ناد صحي بدون ترخيص واستغلاله في أعمال منافية للآداب، بالإضافة إلى اختطاف طالب وسرقة متعلقاته. وتم ضبط المتهمين بعد بلاغ تقدم به الطالب، الذي تعرض للضرب والإكراه والسرقة بعد مطالبته باستعادة أمواله.

تحركت جهات التحقيق في القاهرة بسرعة لحسم قضية خطيرة تورط فيها خمسة أشخاص، حيث قررت إحالة 3 رجال وسيدتين إلى المحاكمة الجنائية . وتتمحور التهم حول إدارة ناد صحي يعمل بشكل غير قانوني، مستغلين المكان في ممارسات تخالف الآداب العامة ، فضلاً عن جريمة اختطاف طالب و سرقة ممتلكاته الثمينة.

جاء هذا القرار عقب تلقي قسم شرطة التجمع الأول بلاغاً من طالب مقيم في نطاق القسم، أفاد فيه بأنه قد قام بحجز جلسة مساج عبر الإنترنت في أحد النوادي الصحية، وقام بسداد قيمة الجلسة مقدماً. إلا أن حضوره إلى المكان أثار لديه شكوكاً قوية حول وجود أنشطة غير مشروعة تمارس داخل المنشأة، مما دفعه للمطالبة باستعادة المبلغ المالي الذي دفعه.

وأشار المبلغ في بلاغه إلى أن مشادة كلامية اندلعت بينه وبين المسؤولين عن إدارة النادي، وتطورت هذه المشادة إلى شجار عنيف، اعتدى خلاله المتهمون عليه بالضرب، مما أسفر عن إصابته بخدوش وكدمات واضحة في وجهه. ولم يقتصر الأمر على ذلك، بل قاموا بإقتياده قسراً إلى داخل سيارة يملكها أحدهم، والاستيلاء على جميع متعلقاته الشخصية، قبل أن يقوموا بتركه في أحد الطرق السريعة.

لم تتأخر الأجهزة الأمنية في التحرك، فبعد إجراء التحريات اللازمة، تمكنت من تحديد هوية مرتكبي هذه الجريمة البشعة، وتمكنت من ضبطهم وهم ثلاثة رجال وسيدتان، يعاني اثنان منهم من سوابق جنائية. وعثرت الأجهزة الأمنية بحوزة المتهمين على مبلغ مالي، وسلاح أبيض، بالإضافة إلى السيارة التي استخدمت في ارتكاب الواقعة.

وعند مواجهتهم بالأدلة، اعترف المتهمون بتسييرهم للنادي الصحي دون الحصول على التراخيص اللازمة، وبتفاصيل ارتكابهم للواقعة. وتمكنت الأجهزة الأمنية، بإرشاد من المتهمين، من استعادة المسروقات التي تم الاستيلاء عليها. وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، تمهيداً لإحالتهم إلى المحكمة المختصة.

وتؤكد هذه القضية على أهمية الرقابة المستمرة على الأماكن التي تقدم خدمات عامة، وضمان التزامها بالقوانين والأنظمة المعمول بها، لاسيما تلك التي تتعلق بحماية الآداب العامة وسلامة المواطنين.





