إحالة أوراق عامل إلى المفتي في قضية اعتداء وسرقة بأسيوط

قررت الدائرة الثالثة ب محكمة جنايات أسيوط إحالة أوراق عامل إلى فضيلة المفتي لإبداء الرأي الشرعي في إعدام ه، وذلك على خلفية اتهامه باستدراج شاب وال اعتداء عليه تحت تهديد السلاح، و سرقة متعلقاته، وإجباره على التوقيع على إيصالات أمانة، بالإضافة إلى احتجاز ه داخل مسكنه بمركز البداري . وحددت ال محكمة اليوم الثاني من شهر يونيو المقبل موعدًا للنطق بالحكم النهائي في هذه القضية التي شغلت الرأي العام في محافظة أسيوط .

القرار صدر برئاسة المستشار سامح سعد طه، رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشارين أحمد سيد حسين وأحمد محمد غلاب، نائبي رئيس المحكمة، وبأمانة سر كل من خميس محمود ومحمد العربي. هذا القرار يمثل خطوة هامة في مسار العدالة، ويسلط الضوء على خطورة الجرائم التي تنتهك حقوق الإنسان وتقوض الأمن العام.\تتعلق تفاصيل القضية رقم 16444 لسنة 2025 جنايات البداري، ببلاغ تلقاه مركز شرطة البداري من المجني عليه 'مصطفى . ع . ك'، البالغ من العمر 18 عامًا، والمقيم بمركز ديروط. اتهم المجني عليه المدعو 'ماهر . أ . م'، البالغ من العمر 51 عامًا، والمقيم بمركز البداري. وفقًا لما ذكره المجني عليه، فإنه أثناء عمله في إحدى الكافتيريات بمدينة ديروط، تعرف على المتهم الذي أوهمه بأنه يمتلك قاعة أفراح وعرض عليه فرصة عمل براتب شهري مغرٍ، مما دفع المجني عليه للموافقة على العرض. وفي أحد الأيام، توجه المجني عليه برفقة المتهم إلى مسكنه بحجة الاتفاق على تفاصيل العمل، إلا أنه تفاجأ بإشهار المتهم لسلاح ناري'بندقية آلية' في وجهه، وتوجيه التهديدات له بهدف إجباره على الاستسلام. نتيجة لذلك، اضطر المجني عليه للامتثال لتهديدات المتهم، فقام المتهم بالاستيلاء على هاتفه المحمول، وإجباره على التوقيع على إيصالات أمانة على بياض، ثم احتجزه داخل مسكنه حتى صباح اليوم التالي. هذا الفعل يمثل انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان، ويعكس مدى الإجرام والعنف الذي وصل إليه المتهم.\أكدت تحريات النقيب علي أحمد طه، معاون وحدة مباحث مركز شرطة البداري، صحة الواقعة، حيث تمكنت الشرطة من ضبط المتهم وبحوزته السلاح المستخدم في الجريمة وذخائر، بالإضافة إلى الهاتف المحمول الخاص بالمجني عليه، مما يعزز الأدلة على ارتكاب المتهم لهذه الجرائم. وقد أثارت هذه القضية ردود فعل واسعة في المجتمع المحلي، حيث عبر الكثيرون عن استنكارهم لهذه الجرائم البشعة، وطالبوا بإنزال أقصى العقوبات على المتهم ليكون عبرة لغيره. وتأتي هذه القضية في سياق الجهود المستمرة التي تبذلها السلطات المصرية لمكافحة الجريمة وحماية حقوق المواطنين، وإرساء مبادئ العدالة والمساواة. إن إحالة أوراق المتهم إلى المفتي لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه، هو إجراء قانوني يهدف إلى التأكد من تطبيق العدالة بأقصى درجات الدقة والنزاهة، مع مراعاة كافة الضمانات القانونية التي تكفل للمتهم الحصول على محاكمة عادلة.





محكمة أسيوط جنايات إعدام اعتداء سرقة احتجاز المفتي البداري

