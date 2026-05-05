إحالة شاب للمفتي بتهمة قتل ربة منزل والشروع في قتل زوجها وابنتها بالشرقية

قررت محكمة جنايات الزقازيق إحالة أوراق شاب للمفتي لقتله ربة منزل والشروع في قتل زوجها وابنتها بسبب رفضهما زواجه من ابنتهما.

أصدرت محكمة جنايات الزقازيق حكمًا هامًا في قضية هزت أركان محافظة الشرقية ، حيث قررت إحالة أوراق شاب إلى المفتي بتهمة قتل ربة منزل والشروع في قتل زوجها وابنتهما.

تعود تفاصيل القضية، التي تحمل رقم ٣٥٢٢ لسنة ٢٠٢٥ جنايات كفر صقر، إلى يوم 17 مارس الماضي، عندما أحالت النيابة العامة ستة متهمين إلى محكمة جنايات الزقازيق لمحاكمتهم بتهم القتل والشروع في القتل. المتهمون هم عبدالرؤوف. أ. م.

ا، البالغ من العمر 24 عامًا وعاطل، وأحمد. م. ع، 25 عامًا، ومحمد. ع.

ع، 20 عامًا، ومحمد. ع. أ. م، 24 عامًا وهو حداد، وإسلام.

م. ال، 22 عامًا، وأحمد. ع. أ، 20 عامًا وهو طالب، وجميعهم مقيمون في كفر السويركي التابعة لمركز شرطة كفر صقر.

وقد اتُهموا بقتل عبير. م. ح. م، 41 عامًا، والشروع في قتل زوجها محمد ح.

ع، 59 عامًا وهو عامل زراعي، وابنتهما هاجر، 17 عامًا وهي طالبة، وجميعهم مقيمون في عزبة أبوندا بقرية كفر القواسم التابعة للمركز. التحقيقات كشفت عن أن المتهم الأول، عبدالرؤوف. أ. م.

ا، قد خطط مسبقًا لارتكاب الجريمة، حيث عقد العزم على قتل المجني عليها وزوجها وابنتهما. وقد نفذ خطته الشنيعة أثناء استقلالهم توكتوك، حيث أطلق عليهم أعيرة نارية أدت إلى وفاة الزوجة وإصابة الزوج وابنتهما. الدافع وراء الجريمة يعود إلى خلافات سابقة بين المتهم الأول وعائلة المجني عليهم، حيث رفضوا زواج ابنتهما منه. وقد تبين أن باقي المتهمين كانوا متواجدين في مسرح الجريمة لتقديم الدعم والمساندة للمتهم الأول.

وقد تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على المتهمين، وتم التحفظ عليهم وعرضهم على النيابة العامة التي قررت إحالتهم إلى محكمة جنايات الزقازيق محبوسين على ذمة القضية. هذا الحكم يأتي في إطار جهود وزارة الداخلية لتطبيق القانون وتحقيق العدالة، وحماية أرواح المواطنين. وقد أعرب أهالي المنطقة عن ارتياحهم لهذا الحكم، مطالبين بتطبيق أقصى العقوبات على المتهمين. كما أن هذا الحكم يرسل رسالة قوية للمجرمين بأن القانون لن يتهاون مع أي شخص يعرض حياة الآخرين للخطر.

وقد حددت المحكمة جلسة اليوم الثاني من دور يونيو للنطق بالحكم على باقي المتهمين في القضية. وتجدر الإشارة إلى أن هذه القضية قد أثارت اهتمامًا واسعًا في الرأي العام، نظرًا لبشاعتها والظروف المحيطة بها. وتؤكد هذه الأحداث على أهمية تفعيل دور المؤسسات المجتمعية في التوعية بمخاطر الجريمة وأهمية احترام القانون. كما تبرز أهمية دور الأسرة في تربية الأبناء على القيم والأخلاق الحميدة، وتجنبهم الانخراط في أي سلوكيات إجرامية. هذا الحكم يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق الاستقرار والأمن في المجتمع





