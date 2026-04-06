إحالة مدير مدرسة بنها الثانوية العسكرية وقيادات تعليمية للتحقيق بالقليوبية

أصدر مدير تعليم القليوبية قرارًا بإحالة مدير مدرسة بنها الثانوية العسكرية وقيادات تعليمية أخرى للتحقيق، وذلك على خلفية مخالفات إدارية ومالية. يشمل القرار أيضًا إجراء مراجعة شاملة للملفات الإدارية والمالية بالمدرسة، وتكثيف المتابعة الميدانية للمدارس، مع التأكيد على أهمية الانضباط والنظافة في المدارس. تأتي هذه الإجراءات في إطار جهود مديرية التربية والتعليم بالقليوبية لتحسين جودة التعليم وتعزيز الانضباط في المؤسسات التعليمية.

أصدر الدكتور ياسر محمود، مدير مديرية التربية وال تعليم ب القليوبية ، قرارًا حاسمًا بإحالة مدير مدرسة بنها الثانوية العسكرية لل تحقيق الفوري، وذلك بعد ثبوت مخالفات لل تعليم ات والضوابط المنظمة للعملية ال تعليم ية. شمل القرار أيضًا إحالة طاقم الإشراف اليومي بالمدرسة ومدير مرحلة ال تعليم الثانوي ب إدارة بنها ال تعليم ية لل تحقيق ، وذلك بناءً على الجولات الميدانية المكثفة وال متابعة الدقيقة التي أجريت لتقييم انتظام سير العملية ال تعليم ية.

تأتي هذه الإجراءات في إطار حرص المديرية على تطبيق معايير الجودة والالتزام باللوائح والتعليمات، والتأكد من توفير بيئة تعليمية آمنة ومحفزة للطلاب، وتهدف إلى ضمان سير العملية التعليمية بكفاءة وفاعلية، وتعزيز الانضباط داخل المؤسسات التعليمية. كما أكد الدكتور ياسر على أن المديرية لن تتهاون في محاسبة المقصرين، وستتخذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان تحقيق أهداف العملية التعليمية. وقد أعرب عن تقديره للجهود المبذولة من قبل العاملين في قطاع التعليم، وحثهم على مواصلة العمل بجد وإخلاص لتحقيق التميز والريادة في المجال التعليمي. وفي سياق متصل، شدد الدكتور ياسر على ضرورة التعاون والتنسيق بين جميع الأطراف المعنية بالعملية التعليمية، من معلمين وإداريين وأولياء أمور، لتحقيق أفضل النتائج المرجوة. تأتي هذه القرارات في وقت تشهد فيه مديرية التربية والتعليم بالقليوبية حراكًا تطويريًا يهدف إلى الارتقاء بمستوى التعليم وتحسين جودته، وذلك من خلال تطبيق خطط واستراتيجيات جديدة تهدف إلى تطوير المناهج الدراسية، وتدريب المعلمين، وتوفير التجهيزات والموارد اللازمة للمدارس. وتهدف هذه الجهود إلى بناء جيل متعلم ومثقف قادر على مواجهة تحديات المستقبل والمساهمة في بناء مجتمع متقدم ومزدهر. وبالتوازي مع هذه الإجراءات، وجه مدير تعليم القليوبية بتشكيل لجنة موسعة تضم عناصر من المتابعة، والشئون القانونية، والحوكمة لإجراء مراجعة شاملة لكافة الملفات الإدارية والمالية بالمدرسة، لضمان استعادة الانضباط وتقديم أفضل خدمة تعليمية للطلاب. وشدد على أن الريادة التعليمية تبدأ من الالتزام، ولا تهاون مع أي تقصير يمس هيبة المؤسسة أو مستقبل الطالب. كما وجه بتكثيف فرق المتابعة الميدانية لتجوب المدارس بشكل مفاجئ ودوري، للوقوف على تذليل العقبات التي تواجه المعلمين والطلاب على حد سواء. وشدد أيضًا على أهمية النظافة داخل الحقل المدرسي، معتبرًا إياها جزءًا أساسيًا من التربية، وموجهًا بضرورة الحفاظ على المظهر الحضاري للمدارس وتوفير بيئة صحية مناسبة للطلاب. وفي أخبار أخرى، تلتزم صحة القليوبية بالتحديث المستمر للملفات الطبية وتطبيق بروتوكولات مكافحة العدوى، مما يعكس الالتزام بتحسين الرعاية الصحية وسلامة المرضى. كما تم ضبط كمية كبيرة من الدعم المدعم قبل تهريبها في السوق السوداء، مما يدل على الجهود المبذولة لمكافحة الفساد وحماية حقوق المواطنين. وفي سياق آخر، وجه محافظ القليوبية بتطهير مصرف 'مرصفا - سندنهور' فورًا، وتفقد محطة مياه 'مرصفا' ببنها للتأكد من جودة المياه بالمنازل، مما يؤكد على الاهتمام بتحسين البنية التحتية والخدمات المقدمة للمواطنين





