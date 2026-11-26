تفاصيل دقيقة عن حريق الطريق الدائري في الجيزة الذي خلف 30 قتيلًا و16 مصابًا، وتوزيع الضحايا على المستشفيات بمشاركة الجهات الأمنية والصحية.

كشفت محافظة الجيزة ، من خلال تقرير متابعة رسمي صادر عن الإدارة العامة لإدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر، تفاصيل دقيقة ومحيرة بشأن الحادث المروع الذي حدث على الطريق الدائري. وقد أدى هذا الحادث إلى وقوع كساد مدوي في الأرواح والممتلكات، حيث أسفر عن نقل 30 جثة و16 مصابًا إلى عدد من المستشفيات في المنطقة المحيطة، مما دفع الجهات المعنية إلى رفع أعلى درجات التأهب.

توقيت ومكان وقوع حريق الطريق الدائري الجيزي

وفقًا للتقرير الرسمي الصادرة في يوم الأربعاء 25 نوفمبر 2026، فإن الحريق وقع في تمام الساعة 6:10 مساءً، وهو توقيت يزدحم فيه الطريق عادةً بحركة المرور الكثيفة. وقد حدث الحادث تحديدًا أعلى الطريق الدائري بالوراق، أسفل محور الضبعة، مما استدعى استدعاء فرق الإطفاء والإنقاذ في سرعة قياسية للسيطرة على النيران التي التهمت المواد المحملة.

Also read وزارة الداخلية: استهداف بؤر إجرامية لاتجار المخدرات والأسلحة ومصرع 5 عناصر

أشار التقرير إلى أن سبب الكارثة المباشر كان انقلاب عربة مقطورة محملة بمواد بترولية خطرة، مما أدى إلى اشتعال هذه المواد فور انقلابها. وكان هذا الاشتعال هو الشرارة التي أطلقت النيران في كل مكان حول موقع الانقلاب، مما خلق سحابة دخان كثيفة وصعّب عمليات الإخلاء والإسعاف في اللحظات الأولى من وقوع الحدث.

دور سيارات الإسعاف والمستشفيات في التعامل مع المصابين

وشملت إجراءات الطوارئ نقل 16 مصابًا، بينهم 9 مصابين بحروق خطيرة إلى مستشفى إمبابة العام، الذي عمل كقاعدة أساسية للتعامل مع الإصابات الحرجة. كما تم نقل 6 مصابين آخرين إلى مستشفى زايد التخصصي، ومصاب واحد فقط إلى مستشفى الوراق، مما يعكس التوزيع الجغرافي للمصابين حسب قربهم من مواقع التدخل.

Advertisement

كما أوضحت التقارير أن سيارات الإسعاف عملت بدون توقف لنقل الجثامين والمصابين، حيث بلغ حصيلة الجثامين التي جرى نقلها 30 جثة كاملة. وقد تم توزيع هذه الجثث على عدة مستشفيات لتخفيف الضغط عن المرافق الصحية، حيث كانت 6 جثامين بمستشفى إمبابة العام.

وأضاف أن 14 جثمانًا نُقلت إلى مستشفى بولاق، بينما ذهبت 5 جثامين إلى مستشفى الوراق، و5 جثامين أخرى إلى مستشفى العجوزة. ويعتبر هذا التوزيع الدقيق للضحايا شهادة على كثافة الحركة وخطورة الحريق الذي لم يترك مكانًا بعيدًا عن منطقة الانهيار.

الجهات المتعاونة وخطط المتابعة المستقبلية للحادث

ولم تقتصر الجهود على الجانب الطبي فحسب، بل شارك عدد من الجهات الفاعلة في التعامل مع الحريق لضمان سلاسة العمليات. وشملت هذه الجهات الحماية المدنية، وأحياء الوراق والمنيرة وإمبابة، والمرور، وهيئة النظافة والتجميل، والتضامن الاجتماعي، مما يدل على تنسيق عالي بين القطاعات المختلفة.

أكد التقرير استمرار أعمال المتابعة من قبل هذه الجهات المعنية لعدة أيام بعد الحادث، لمراقبة حالة المصابين المتبقين في المستشفيات، ولتقديم الدعم النفسي والمادي للأسر المتضررة. كما تضمنت المتابعة فحصًا دقيقًا لأسباب الحادث لضمان عدم تكراره مستقبلاً في هذا الممر الحيوي المهم.

Advertisement

تظل هذه الوقائع الموثقة في تقرير إدارة الأزمات بكيرة الجيزة شاهدًا حيًا على مدى سرعة الاستجابة للكارثة، وعلى التعاون المؤسسي الذي ساهم في الحد من الكارثة إلى أقصى حد ممكن، رغم الأرقام المرعبة التي تم رصدها. وتواصل محافظة الجيزة نشر البيانات الرسمية للجمهور لضمان الشفافية المطلقة في التعامل مع مثل هذه الكوارث المفاجئة.