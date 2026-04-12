إحباط عملية غسل أموال ضخمة في المجال العقاري.. ضبط متهم بـ 350 مليون جنيه

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط متهم بغسل أموال متحصلة من النصب والاحتيال على المواطنين في المجال العقاري، وتقدر قيمة الأموال المغسولة بحوالي 350 مليون جنيه مصري. وتأتي هذه العملية في إطار جهود الدولة لمكافحة الجريمة المالية والجريمة المنظمة.

في إطار جهود مكافحة الجريمة المالية والجريمة المنظمة، وبالتنسيق مع الأجهزة ال أمن ية المختصة، تمكن قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق عنصر إجرامي متورط في عمليات غسل أموال ضخمة، وذلك في أعقاب تحقيقات مكثفة كشفت عن تورطه في الاحتيال والنصب على المواطنين الراغبين في استثمار أموالهم في المجال العقاري.

ووفقًا للتحريات، فقد عمد المتهم إلى إخفاء مصادر الأموال غير المشروعة وإضفاء صبغة قانونية عليها، في محاولة منه لتبرير هذه الأموال المتحصلة من أنشطته الإجرامية، مستخدمًا في ذلك أساليب متطورة. وقد تمثلت هذه الأساليب في تأسيس شركات وهمية، وشراء أراضٍ وعقارات ووحدات سكنية، بالإضافة إلى شراء مركبات فارهة، بهدف إظهار أن هذه الأموال ناتجة عن استثمارات مشروعة، وبالتالي تمكين المتهم من تداولها دون مساءلة قانونية. هذه العملية المعقدة تهدف إلى غسل الأموال وتطهيرها من أصلها الإجرامي، وهو ما يشكل انتهاكًا خطيرًا للقوانين واللوائح المنظمة للقطاع المالي والاقتصادي. وقد أظهرت التحقيقات أن المتهم كان يستغل ثقة المواطنين بهدف الاستيلاء على أموالهم بطرق احتيالية، ثم يقوم بتحويلها إلى أصول مختلفة لإخفاء مسارها، مما يجعل من الصعب تتبعها واستردادها.وتشير التقديرات الأولية إلى أن القيمة المالية للأموال التي قام المتهم بغسلها تبلغ حوالي 350 مليون جنيه مصري. هذا المبلغ الضخم يعكس حجم الجريمة وتأثيرها المدمر على الاقتصاد الوطني، حيث يؤدي غسل الأموال إلى زعزعة استقرار النظام المالي، وتقويض الثقة في المؤسسات المالية، وتشجيع الجريمة المنظمة. ونتيجة لذلك، فقد تدخلت الأجهزة الأمنية على الفور للتحقيق في القضية، وتتبع مسار الأموال، والتحفظ على الأصول التي تم شراؤها بهذه الأموال. وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهم، بما في ذلك إلقاء القبض عليه وتفتيش مسكنه ومقر عمله، والتحفظ على كافة المستندات والأدلة التي تدين المتهم. كما تم تحويل المتهم إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات، ومراجعة كافة تعاملاته المالية والتجارية، والتأكد من عدم وجود شركاء له في هذه الجريمة. وتهدف هذه الإجراءات إلى ضمان مساءلة المتهم وفقًا للقوانين المنظمة لمكافحة غسل الأموال، وحماية حقوق المتضررين، والحفاظ على استقرار السوق العقاري. وتجدر الإشارة إلى أن هذه القضية تعكس التزام الدولة بمكافحة الجريمة المنظمة والفساد المالي، وحماية الاقتصاد الوطني من التهديدات الداخلية والخارجية.وفي سياق متصل، تواصل الأجهزة الأمنية جهودها لمكافحة الجرائم الأخرى التي تهدد أمن وسلامة المواطنين، بما في ذلك الجرائم المتعلقة بالصحة العامة والسلامة. وفي هذا الإطار، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 350 كيلو جرامًا من الأسماك المملحة غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وذلك خلال حملات مكثفة على الأسواق والمحال التجارية. وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين، ومصادرة الكمية المضبوطة، وتحويلها إلى الجهات المختصة للتخلص منها بطريقة آمنة وصحية. وفي سياق آخر، تمكنت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية من ضبط شخص يقوم بإلقاء متعلقات من شرفته، مما يعرض حياة المواطنين للخطر. وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق الشخص، وتوجيه التحذيرات اللازمة لغيره من المواطنين. وفي سياق آخر، تتواصل التحقيقات في حادث وفاة السيدة بسنت سليمان، سيدة الإسكندرية، والتي أثارت قضيتها الرأي العام. وقد استدعت الجهات المختصة أسرة السيدة لسماع أقوالهم، والوقوف على ملابسات وفاتها، وتحديد الأسباب الحقيقية وراء ذلك. وتهدف هذه الجهود إلى تحقيق العدالة، وكشف الحقائق، ومحاسبة المسؤولين عن أي تقصير أو إهمال





غسل أموال احتيال عقاري جريمة منظمة ضبط متهم أمن

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

شاهد| لكزس NX 350 موديل 2025كشفت شركة لكزس عن طرازها الجديد لكزس NX 350 موديل 2025، وتنتمي NX 350 لفئة السيارات الكروس أوفر الرياضية .

Read more »

توزيع كراتين رمضان على 350 أسرة ضمن الأسر الأولى بالرعاية بقرى ميت غمرنجحت جمعية الأورمان، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، بالتعاون مع إحدى شركات الاتصالات فى توزيع 350 كرتونة مواد غذائية على 350 أسرة،

Read more »

شاهد| لكزس ES 350 موديل 2025أعلنت شركة لكزس عن طرازها الجديد لكزس ES 350 موديل 2025، وتنتمي ES 350 لفئة السيارات السيدان الفاخرة .

Read more »

سعر لكزس NX 350 موديل 2025 في السعوديةأعلنت شركة لكزس عن طرازها الجديد لكزس NX 350 موديل 2025 ، وتنتمي NX 350 لفئة السيارات الكروس أوفر الرياضية .

Read more »

شاهد| لكزس IS 350 موديل 2026كشفت شركة لكزس عن طرازها الجديد لكزس IS 350 موديل 2026 ، وتنتمي IS 350 لفئة السيارات الفاخرة، وتظهر بتصميم عصري وجذاب .

Read more »

إطلاق 350 أسير حرب بين روسيا وأوكرانيا بوساطة إماراتيةأعلنت الإمارات، السبت، نجاح جهود وساطة جديدة بين روسيا وأوكرانيا، أسفرت عن إنجاز عملية تبادل شملت 175 أسير حرب من كل جانب، بإجمالي 350 أسيراً، ليرتفع بذلك العدد

Read more »