تحالف دعم الشرعية يعلن إحباط هجوم حوثي بطائرة مسيّرة على الرياض، بينما تكشف فيجن جروب عن إطلاق أكس جين لاستغلال تقنيات الذكاء الاصطناعي والطائرات المسيرة في قطاعات حيوية مثل الزراعة والطاقة.

في إطار التطورات الأمنية والعسكرية الجارية في منطقة الشرق الأوسط، أعلنت تحالف دعم الشرعية اليمنية عن إحباط هجوم جديد شنته الميليشيات الحوثية باستخدام طائرة مسيّرة استهدف العاصمة السعودية الرياض.

جاء الإعلان من قبل المتحدثين العسكريين التحالف، مؤكدين أن أنظمة الدفاع الجوي العاملة ضمن التحالف تمكنت من رصد الطائرة المسيّرة وتحديد مسارها بدقة في مراحلها الأولى، مما سمح باتخاذ الإجراءات اللازمة لاعتراضها وإسقاطها قبل وصولها إلى الأهداف المخطط لها. وأشارت التقارير الأمنية إلى أن محاولة الهجوم هذه تأتي في سياق تصعيد متكرر لاستخدام الطائرات المسيّرة والصواريخ البعيدة المدى من قبل الحوثيين لمهاجمة البنى التحتية المدنية والعسكرية في المملكة العربية السعودية، مما يعكس استمرار التهديد الأمني الذي تتعرض له المناطق الحضرية والمواقع الاستراتيجية في قلب الجزيرة العربية.

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وتأتي هذه الحادثة لتؤكد على الجهد المستمر الذي تبذله القوات الجوية والدفاع الجوي السعودي بالتعاون مع شركائها في التحالف لتأمين الأجواء والحفاظ على سلامة المواطنين والممتلكات ضد أي محاولات اختراق أو تهديدات مباشرة. وقد أعربت الجهات الرسمية عن ثقتها التامة في قدرة المنظومة الدفاعية الوطنية على ردع أي محاولة عدائية، مشيرة إلى أن مثل هذه الهجمات لا تُضعف الإرادة الوطنية ولا تؤثر على استقرار المملكة، بل فقط تدفع عجلة التطوير والتحديث المستمر لأنظمة الحماية والاستخبارات العسكرية.

تعزيز الدفاعات الجوية والتصدي للهجمات الحوثية

كما شددت التصريحات على أن هذه الهجمات غير المبررة تُعد انتهاكاً صريحاً للقانون الدولي ومعايير حقوق الإنسان، وتساهم في زعزعة الاستقرار الإقليمي، مما يستدعي توحيد الجهود الدولية والإقليمية للتعامل مع هذه التصعيدات بشكل حازم وفعّال. في سياق مختلف تماماً ولكن متصل بالتحديات التكنولوجية والاقتصادية، كشفت شركة فيجن جروب عن خطتها الطموحة لإطلاق كيان جديد تحت اسم أكس جين X-GEN، والذي يهدف إلى تحويل الخبرات المتراكمة لمدة خمسة عشر عاماً في مجال التكنولوجيا والإبداع إلى حلول تشغيلية واقتصادية متطورة.

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وأوضح المؤسسون أن التكنولوجيا كانت دائماً جزءاً أصيلاً من فلسفة عمل المجموعة، بدءاً من الخلفية الأكاديمية لإدارة الشركة في علوم الحاسب وانتهاءً ببناء أنظمته الذكية وأنظمة العرض التفاعلية في الفعاليات الكبرى. وقد جاء تأسيس أكس جين كتطور طبيعي لمسار الشركة، استجابةً للاحتياجات المتغيرة للسوق المصري والطفرة العالمية في مجالات الذكاء الاصطناعي والروبوتات والطائرات المسيّرة.

وأكد الفريق المؤسس أن التحدي الحقيقي لا يكمن في شراء المعدات التقنية فحسب، بل في بناء منظومة قادرة على استيعاب هذه التقنيات وتطوير تطبيقاتها بسرعة تواكب التغيرات السريعة في العالم. لذلك، يتم التركيز على انتقاء كفاءات هندسية وفنية عالية الدقة لتكوين نواة قوية قابلة للتوسع، بالتوازي مع بناء شراكات عالمية لنقل المعرفة وتطوير القدرات المحلية في مجالات البحث والتطوير وتكامل الأنظمة.

إطلاق كيان أكس جين للتكنولوجيا

كما أعلنت الشركة عن خططها لإطلاق أكاديمية أكشن Action Academy، والتي تهدف إلى تأهيل المواهب المصرية عملياً، بما يحقق معادلة رابحة تخدم الشباب والشركة والاقتصاد المصري في صناعات المستقبل. وفيما يتعلق بالحجم المالي والمشاريع المقبلة، أشارت الإدارة إلى أنها تفضل عدم الإفصاح عن أرقام كبيرة حالياً، نظراً لأن الاستثمارات لا تزال قيد التقييم والتطوير. وأكدت أن الأولويات الاستراتيجية تركز على قطاعات الزراعة والطاقة والبنية التحتية وإدارة المنشآت والصناعة، نظراً لقدرتها على تحقيق قيمة ملموسة من خلال التكنولوجيا.

كما أبرزت الشركة إنجازات شركتها التابعة سايشيلد CyShield، التي طورت وصنعت ثلاث طائرات مسيّرة بمكون محلي يصل إلى خمسة وثمانين في المئة، مما يثبت وجود قدرات هندسية مصرية واعدة. وأشارت إلى أن القيمة الحقيقية للتقنيات الحديثة ليست في المعدات ذاتها، بل في الخدمة والنتيجة، مثل استخدام الطائرات المسيرة للكشف المبكر عن الأعطال في خطوط الكهرباء أو مراقبة المحاصيل في الزراعة الدقيقة.

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تطوير الصناعة باستخدام الذكاء الاصطناعي

وفي النهاية، رأت الشركة أن التكنولوجيا ستطور صناعة الفعاليات بشكل كبير دون إلغاء جوهرها الإنساني، مستفيدة من تقنيات الذكاء الاصطناعي والروبوتات لتعزيز التجارب الإبداعية دون استبدال التفاعل البشري المباشر.