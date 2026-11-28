الرئيس التركي يدعو نائب رئيس الجيش الليبي لحضور القمة في 8 ديسمبر كخطوة لتمهيد الطريق لدمج السلطتين وإنهاء الانقسام السياسي في البلاد.

أعلن مصدر رفيع المستوى في "سكاي نيوز عربية" أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وجه دعوة رسمية إلى صدام حفتر ، نائب القائد العام للجيش الوطني الليبي، لحضور القمة الإفريقية التركية المقرر عقدها في الثامن من ديسمبر المقبل.

تأتي هذه الدعوة في إطار الترتيبات الجارية لدمج الحكومتين المتنافستين في ليبيا، إحداهما في الشرق والأخرى في الغرب، ضمن جهد شامل لتوحيد السلطة في البلاد عبر إعادة تشكيل المجلس الرئاسي، على أن يتولى صدام حفتر رئاسته إذا لم تحدث تدخلات خارجية.

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تفاصيل الدعوة والدورة الرئاسية المقترحة

تشير التصريحات إلى أن الهدف الرئيسي من دعوة صدام حفتر هو تمهيد الطريق أمام تشكيل سلطة تنفيذية موحدة، حيث من المقرر أن يتولى منصب رئيس المجلس الرئاسي الجديد، شريطة خلو العملية من أي تشويش أو تدخلات خارجية قد تهدف إلى إحباط المخطط.

يعكس هذا الترتيب خطوة دبلوماسية مهمة لتوحيد الفرقاء الليبيين تحت مظلة رئاسة موحدة، مما يساهم في إنهاء حالة الانقسام السياسي والعسكري التي تعاني منها ليبيا منذ سنوات.

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التحركات الدبلوماسية في نوفمبر

سبقت هذه الدعوة اجتماعات مكثفة قادها رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، حيث التقى في إسطنبول في وقت سابق من شهر نوفمبر الجاري.

ثم تواصلت هذه التحركات بالقاء القائد العام للجيش الوطني الليبي خليفة حفتر، بالإضافة إلى ابنه صدام حفتر، في العاصمة التركية أنقرة، في اجتماع عقِد يوم الأربعاء.

أكد عبد الحميد الدبيبة عبر منشور على فيسبوك أن التحولات المتسارعة التي تشهدها المنطقة والعالم، بما يواجهه من تحديات تهدد أمن ليبيا وسيادتها، تفرض مسؤولية وطنية وتاريخية على الجميع.

التزام الأطراف بوحدة المؤسسات

أعرب رئيس حكومة الوحدة الوطنية عن استعداد الفريق العامل معه للعمل مع كافة الأطراف الوطنية، بهدف صياغة اتفاق سياسي يعكس الواقع الحالي ويستوعب المتغيرات الإقليمية والدولية.

شدد الدبيبة على ضرورة مراعاة مقتضيات الأمن الوطني الليبي في هذا الاتفاق، بما يضمن تأسيس استقرار سياسي راسخ، ويؤسس لتجديد الشرعية السياسية.

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يأتي هذا الالتزام الراسخ انطلاقاً من المسؤولية التاريخية لإدارة البلاد، بهدف إنهاء المرحلة الانتقالية الطويلة التي يعاني منها القطاع السياسي.

آفاق إنهاء الانقسام السياسي

تمثل هذه الخطوة جزءاً من الجهود الحثيثة للتعامل مع الانقسام السياسي والعسكري المستمر منذ سنوات، والذي أدى إلى وجود سلطتين متنافستين في الشرق والغرب.

تهدف المبادرات الدبلوماسية الجارية إلى تحقيق الانسجام بين الفرقاء الليبيين، بما يضمن استمرارية الدولة ووحدة مؤسساتها تحت قيادة موحدة.

يواصل المجتمع الدولي والأطراف المعنية دعم هذه المبادرات لتحقيق الاستقرار في ليبيا، ومنع أي تدخلات قد تعرقل مسار التوحيد.