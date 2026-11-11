إحياء زراعة البردي في مصر: فرصة اقتصادية وبيئية مع تحذيرات من المخاطر

رئيس جهاز شئون البيئة الأسبق يؤكد على أهمية إعادة زراعة البردي للحرف والصناعة مع ضرورة الالتزام بالإدارة العلمية لتجنب المخاطر البيئية على مصادر المياه.

أكد المهندس صلاح حافظ ، رئيس جهاز شئون البيئة الأسبق، أن العودة إلى زراعة نبات البردي المصري ليست مجرد خطوة تراثية، بل تمثل فرصة استراتيجية للجمع بين حماية البيئة وصون التراث الحضاري. وأشار إلى أن هذا النهج يفتح مجالات جديدة للاستفادة الفنية والاقتصادية من النبتة، من خلال دعم صناعة الورق التقليدي والحرف اليدوية وتعزيز الإنتاج المحلي. جاء ذلك خلال إطلاق جمعية كتاب البيئة والتنمية، بالتعاون مع مؤسسة المنتدى الدولي للفن التشكيلي من أجل التنمية، لمبادرة ومسابقة "من البردي الأخضر إلى الفن الخالد" التي عُقدت أمس بمركز تدريب نقابة الصحفيين بهدف استعادة مكانة البردي الحضارية وتطوير استخداماته.

البردي في التاريخ المصري واستخداماته الحديثة

ارتبط نبات البردي بتاريخ مصر القديمة بشكل وثيق، حيث استخدمه المصريون القديمون في صناعة الورق المدون عليه المعارف والرسائل وتوثيق جوانب مختلفة من حياتهم. وأشار حافظ إلى أن إعادة إحياء زراعته اليوم تتيح توفير خامة محلية رخيصة نسبياً تخدم الفنون والحرف اليدوية والإنتاج الصناعي. وهذا يعيد للدورة الاقتصادية مورداً كان أساسياً للحضارة المصرية ولم يعد مستغلاً بالشكل الأمثل في السوق المعاصر.

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الفوائد البيئية وامتصاص الملوثات المائية

أوضح حافظ أن جذور نبات البردي والكائنات الدقيقة المحيطة بها تسهم في تحسين جودة المياه من خلال امتصاص بعض العناصر والملوثات، بما فيها المعادن الثقيلة. ومع ذلك، شدد على أن كفاءة البردي في هذا المجال تتوقف بشكل أساسي على نوع الملوثات وظروف الموقع وطريقة الزراعة ومستوى المتابعة الدورية. لذلك، لا يمكن النظر إليه كبديل كامل عن عمليات معالجة المياه التقليدية أو كوسيلة للحد من مصادر التلوث نفسها، بل كأحد أدوات الدعم البيئي.

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ضوابط الإدارة العلمية وتجنب الاختلال البيئي

حذر رئيس جهاز شئون البيئة الأسبق من انتشار البردي دون تنظيم محكم، موضحاً أن ذلك قد يعيق حركة المياه ويحد من نمو النباتات الأخرى، مما يؤثر سلباً على التوازن البيئي للمسطحات المائية. وشدد على ضرورة إخضاع زراعته لإدارة علمية دقيقة ومتابعة مستمرة، مع اختيار مواقع وأحواض مناسبة بعد دراسة شاملّة لظروف المياه والتربة. كما لزم بمتابعة كثافة النبات وجودة المياه المحيطة به، وإجراء عمليات حصاد دورية لإزالة الأجزاء الزائدة والميتة، خاصة عند الزراعة بالقرب من نهر النيل أو المجاري المائية الرئيسية.

سلامة المنتجات والاقتصاد الدائري المستدام

لفت حافظ إلى أهمية فحص المحصول والتأكد من سلامته قبل استخدامه في صناعة الورق أو المنتجات الفنية، خاصة إذا زُرع في مياه ملوثة، مع التعامل الآمن مع الأجزاء غير الصالحة للاستخدام لضمان عدم نقل الملوثات. وأشار إلى أن الاستفادة من أجزاء النبات ومخلفاته بطرق آمنة تدعم مبادئ إعادة التدوير والاقتصاد الدائري، مما يحد من إهدار الموارد الطبيعية ويوفر فرصاً واسعة للفنانين والحرفيين. وأكد أن التخطيط السليم والإدارة الرشيدة يمكن أن تحوّل إحياء زراعة البردي إلى نموذج ناجح يجمع بين حماية البيئة والحفاظ على الحرف التراثية وتشجيع الإبداع والإنتاج المحلي.