إحياء زراعة البردي المصري: مبادرة جديدة لتطوير التراث والفن

مبادرة "كلمة على بردي" تهدف لإعادة زرع البردي في الشرقية وتطويره فنياً واقتصادياً، مع توقيع بروتوكول تعاون مع المحافظة لتعزيز التنمية المستدامة.

أطلقت نقابة الصحفيين بالتعاون مع مؤسسات فنية وبيئية مبادرة جديدة تحمل اسم "كلمة على بردي"، والتي تأتي في إطار أوسع يُعرف بـ"من البردي الأخضر إلى الفن الخالد". يهدف هذا المشروع إلى إحياء زراعة نبات البردي المصري الأصلي، وتطوير استخداماته الفنية والاقتصادية بشكل مستدام.

وتم الإعلان عن هذه الخطط خلال ندوة متخصصة عُقدت بمركز تدريب نقابة الصحفيين، حيث ركزت النقاشات على ضرورة إعادة هذا النبات التراثي إلى دائرة الاهتمام العام. تسعى هذه الخطوة لتعزيز التعاون بين قطاعات الإعلام والثقافة والفن لنشر الوعي البيئي ودعم مبادرات التنمية المستدامة في مصر.

Also read الأهلي يحدد شروط عودة إمام عاشور للملعب مع عموتة

جهود إعادة إحياء زراعة البردي

أكد الدكتور محمود بكر، رئيس جمعية كتاب البيئة والتنمية، أن المبادرة تستهدف إعادة نبات البردي إلى دائرة الاهتمام باعتباره جزءًا أصيلاً من التراث المصري. وأشار إلى أن تعزيز التعاون بين الإعلام والثقافة والفن يسهم بشكل مباشر في نشر الوعي البيئي ودعم جهود التنمية المستدامة في المجتمع.

من جانبها، صرحت راندة فؤاد، رئيس مؤسسة المنتدى الدولي للفن التشكيلي من أجل التنمية، بأن المبادرة تسعى إلى إحياء زراعة البردي وتحويل قرية القراموص بمحافظة الشرقية إلى قرية نموذجية متخصصة في زراعته وتصنيعه. وأشارت إلى تراجع المساحات المزروعة من نحو 500 فدان في سبعينيات القرن الماضي إلى قرابة 100 فدان حاليًا.

Advertisement

بروتوكولات تعاون وأنشطة ميدانية

وقعت المؤسسة بروتوكول تعاون مع محافظة الشرقية لتنظيم ورش عمل لتطوير الزراعة والتصنيع والتسويق. تهدف هذه الورش إلى دعم المزارعين والحرفيين المحليين، بالإضافة إلى تشجيع الفنانين على استخدام ورق البردي في أعمالهم المعاصرة، مما يخلق فرصًا اقتصادية جديدة.

كما نظمت المؤسسة معرضًا فنيًا بالمتحف المصري بالتحرير العام الماضي، بمشاركة فنانين من أجيال مختلفة. وشمل المعرض مسابقة لشباب الفنانين لتعزيز المشاركة الإبداعية، مما يعكس التزام المؤسسة بتكامل الجوانب الفنية مع الأهداف البيئية للترويج لهذا النبات.

أبعاد بيئية واقتصادية للنبات

أوضح المهندس صلاح حافظ، رئيس جهاز شئون البيئة الأسبق، أن إحياء زراعة البردي يجمع بين الأبعاد البيئية والتراثية والاقتصادية. موضحًا أن النبات يمكن أن يسهم في تحسين جودة المياه وامتصاص بعض الملوثات، مع ضرورة مراعاة ظروف الموقع والإدارة العلمية للزراعة والحصاد.

وشدد حافظ على عدم اعتبار البردي بديلاً عن المعالجة المتكاملة للمياه، بل يجب الاستفادة الآمنة من أجزاء النبات وبقاياه. يدعم هذا النهج الاقتصاد الدائري ويحد من إهدار الموارد، ويوفر فرصًا جديدة للفنانين والحرفيين في مختلف القطاعات.

Advertisement

دور التعليم الفني في الحفاظ على الهوية

أكد الدكتور أشرف رضا، المدير التنفيذي لمجمع الفنون والثقافة بجامعة حلوان، أن البردي يمثل جزءًا من تاريخ الفن المصري. وأشار إلى أن تطوير استخداماته ودمجه في التجارب الفنية المعاصرة يتيح فرصًا جديدة أمام الفنانين الشباب.

يسهم هذا الدمج في الحفاظ على الهوية الثقافية والتراث المصري، مما يعزز الانتماء الوطني من خلال الفنون. تتيح هذه الجهود التعليمية والفنية بيئة متكاملة لنقل المهارات التقليدية وتطويرها بما يتناسب مع متطلبات السوق المعاصر والحوار الثقافي الدولي.